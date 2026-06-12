«Κρυφτό» από Μενδώνη: Με υπογραφή της ο διορισμός της διωκόμενης Χατζηδάκη στο ΚΣΝΜ – Ο υποκριτικός χειρισμός για Διδασκάλου

Μία περίεργη, υποκριτική ακόμα και καιροσκοπική στάση υιοθετεί τις τελευταίες ημέρες η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή ή και επίκεντρο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες.

Ενώ από την ηγεσία του υπουργείου υιοθετείται μία στάση, που κοινώς λέγεται «άδειασμα» – έστω και έμμεσο – για τον παραιτηθέντα γενικό γραμματέα Γιώργο Διδασκάλου, υπάρχει την ίδια ώρα σιγήν ιχθύος για τον διορισμό της Ναυσικάς Χατζηδάκη στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, καίτοι η συγκεκριμένη εμπλέκεται στη δικογραφία για το σκάνδαλο των πολεοδομιών.

Η Χατζηδάκη συγκαταλέγεται μεταξύ των προσώπων που κατηγορούνται για το αδίκημα της δωροληψίας, εκθέτοντας εμμέσως και την κυρία Μενδώνη, αλλά η «προσοχή» και το «ενδιαφέρον» – όχι με την καλή έννοια – της ηγεσίας του υπουργείου Πολιτισμού είναι να πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας στον κ. Διδασκάλου, αφήνοντας να «τρέχει» η παραίτησή του μπορεί να έχει κάποια σχέση με το σκάνδαλο.

Μάλιστα, η κυρία Μενδώνη φαίνεται σαν να βρήκε ευκαιρία να ζητήσει και να επιταχύνει την παραίτηση του κ. Διδασκάλου τις ώρες που φούντωναν οι αποκαλύψεις για το πολεοδομικό σκάνδαλο, προκαλώντας έτσι με τους χειρισμούς της την εντύπωση της διασύνδεσης των δύο θεμάτων, χωρίς όμως στην πραγματικότητα να υπάρχει η οποιαδήποτε συσχέτιση.

Όπως άλλωστε ανέφερε ο ίδιος ο κ. Διδασκάλου και ξεκαθαρίστηκε κεντρικά από την κυβέρνηση, η παραίτηση έγινε για προσωπικούς λόγους, αλλά και στο πλαίσιο γενικότερης ανανέωσης.

Η περίεργη αυτή τακτική από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού έχει ένα διπλό στόχο, εκτιμούν καλά πληροφορημένες πηγές. Αφενός για να μην επικεντρωθεί η συζήτηση στην περίπτωση της Ναυσικάς Χατζηδάκη που χρεώνεται στην κυρία Μενδώνη, η οποία τη διόρισε – ως εκπρόσωπο του ΥΕΕ – με το ΦΕΚ στις 22 Νοεμβρίου του 2023. Άραγε η κυρία Μενδώνη παρακολουθεί τι συμβαίνει στο χώρο ευθύνης της ή απλά υπογράφει και ασχολείται μόνο με ό,τι η ίδια επιλέγει ως… ευχάριστη υπουργική δραστηριότητα;

Το σχετικό ΦΕΚ:

Αφετέρου και επειδή η κυρία Μενδώνη, είναι ευρέως γνωστό πως έχει… προβλήματα με όσους δεν είναι «yes man», ειδικά όταν είναι και άριστοι γνώστες του αντικειμένου, με κύρος και καταξίωση, βρήκε ευκαιρία να επιταχυνθούν εξελίξεις για να έχει ένα… βολικό πεδίο για τις κινήσεις και τις στοχεύσεις της στο υπουργείο Πολιτισμού.

Τώρα ωστόσο πρέπει να ανασυγκροτήσει το ΚΣΝΜ που ουσιαστικά έχει… «αποσυναρμολογηθεί» με δική της ευθύνη.

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