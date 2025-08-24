Γυναικοκτονία στον Βόλο – Σοκάρει η αδερφή της 36χρονης: «Τη βίαζε συνέχεια – Αυτό ήταν το λάθος μας»

Η αδελφή της 36χρονης που δολοφονήθηκε στον Βόλο, αποκαλύπτει άγνωστα παρασκήνια και σοκάρει.

Όπως ανέφερε σε μία σοκαριστική μαρτυρία, «η αδελφή μου ερωτεύτηκε το κάθαρμα από μικρή ηλικία. Αυτός όταν έκανε τα παιδιά, άλλαξε. Έγινε κακοποιητικός. Τη χτυπούσε, τη βίαζε για να μην τον χωρίσει.

Πήγαινε και έκανε εκτρώσεις συνέχεια. Της έλεγε “αν με χωρίσεις, εγώ θα κάνω χειρότερα”», ανέφερε μιλώντας στον ALPHA.

«Πολλά χρόνια δεν μιλήσαμε στις Αρχές και είναι το φταίξιμό μας αυτό. Έλεγα στην αδελφή μου να τον χωρίσει αλλά εκείνη φοβόταν. Έκανα ό,τι μπορούσα να τη βοηθήσω, με χρήματα, αλλά δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τέσσερα παιδιά.

Αυτός έλεγε στα παιδιά “εσείς μην ανακατεύεστε, κλείστε το στόμα σας” και τη χτυπούσε μπροστά τους», είπε ακόμη.

Όπως προκύπτει, ο δράστης ζήλευε κάθε κίνηση της συζύγου του. Το ζευγάρι είχε ένα μυστικό, το οποίο κρατούσε καλά κρυμμένο για αρκετούς μήνες και αφορούσε τη σχέση τους, όπως μεταδίδει το STAR.

Όμως, το σημαντικότερο είναι πως λίγο πριν από τη δολοφονία, το θύμα φέρεται να αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτό το μυστικό, κάτι που φαίνεται ότι εκνεύρισε τον 40χρονο και γι’ αυτό τη σκότωσε.

«Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω» είπε ο 40χρονος στην 18χρονη κόρη του

Μετανιωμένος εμφανίστηκε ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, στην συνάντηση που είχε με την 18χρονη κόρη του.

Η γυναικοκτονία έγινε το πρωί της Παρασκευής όταν ο 40χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους, τα τρία εκ των οποίων ανήλικα.

Η 18χρονη κόρη ήταν αυτή που ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ η ίδια ανέφερε ότι «για μένα πέθανε και ο πατέρας μου…».

Ο 40χρονος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου σε οικόπεδο στο κέντρο του Βόλου, 200 μέτρα από το σπίτι όπου έγινε το έγκλημα.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, η 18χρονη, συναντήθηκε με τον πατέρα της στo κρατητήριο στην Αστυνομική Διεύθυνση Βόλου, λίγο μετά τη σύλληψή του. «Κατάλαβα το λάθος μου. Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω», φέρεται να είπε ο 40χρονος στην κόρη του.

Ο δράστης της γυναικοκτονίας μίλησε στην κόρη του για τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποτρόπαια πράξη, ενώ εκείνη, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν ήρεμη.

Ο δράστης πάντως όταν συνελήφθη είπε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε την γυναίκα του επειδή τον απατούσε.

Στον 40χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας και θα απολογηθεί την Τρίτη στον ανακριτή.

