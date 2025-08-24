«Λευτεριά στην Παλαιστίνη»: Όλη η Ελλάδα στους δρόμους – Μεγάλες διαδηλώσεις ενάντια στην γενοκτονία της Γάζας (Video)

Την κάθετη αντίθεσή τους με την πολιτική του Ισραήλ που προχωρά σε νέα κλιμάκωση στη Γάζα με την απόφαση για καθολική κατάληψη της πόλης, διατράνωσαν οι πολίτες σε πολλές ελληνικές πόλεις με κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό που εξαπλώνονται σε όλη την Ελλάδα.

Δεκάδες σωματεία και συλλογικότητες πραγματοποίησαν διαδηλώσεις ενάντια στη συνεχιζόμενη γενοκτονία, με αποκορύφωμα τη μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Συντάγματος.

Πλήθος διαδηλωτών από συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων, συλλόγους φοιτητών δημόσιων πανεπιστημίων, συλλογικότητες αλληλεγγύης, αλλά και από την Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας βρέθηκαν σην πλατεία Συντάγματος για να διατρανώσουν τα αιτήματά τους.

Με συνθήματα και πανό που ζητούν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», οι συγκεντρωμένοι απαιτούν να σταματήσει τώρα κάθε ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση και να ανοίξουν οι δίοδοι για ανθρωπιστική βοήθεια και να τιμωρηθεί η κυβέρνηση του Ισραήλ.

Απόψε στο Σύνταγμα και σε δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα μιλάει ο λαός. Η φωνή του, φωνή αλληλεγγύης, φτάνει μέχρι τον ήρωα Παλαιστινιακό λαό που δίνει μάχη ζωής και θανάτου.#FreePalestine pic.twitter.com/c3WIiH1qiX — tsakiste_tous_fasistes (@tsakistetousfas) August 24, 2025

To «παρών» στην μεγάλη διαδήλωση έδωσε και ο γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ιδιαίτερα μαζική και δυναμική ήταν η συγκέντρωση και στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, όπου διαδηλωτές κράτησαν ομοιώματα σορών τιμώντας τη μνήμη των χιλιάδων θυμάτων της γενοκτονίας και των βομβαρδισμών αμάχων.

Κινητοποιήσεις έγιναν επίσης:

Στην Πάτρα, στις 20.00 στην πλατεία Τριών Συμμάχων,

Στη Λάρισα, στις 20.00 στην κεντρική πλατεία,

Στα Γιάννενα, στις 19.00 στο Εργατικό Κέντρο,

Στον Βόλο, στις στις 19.30 στην πλατεία Ελευθερίας,

Στην Καλαμάτα, στις 20.00 στο λιμάνι – μνημείο Αφανούς Ναύτη,

Στην Καστοριά, στις 12.00 στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,

Στην Αλεξανδρούπολη, στις 20.00 στον Φάρο,

Στην Κοζάνη, στις 19.00 στην κεντρική πλατεία,

Στα Γρεβενά, στις 20.00 στην κεντρική πλατεία,

Στη Λιβαδειά Βοιωτίας, στις 20.00 στην Κρύα (μπροστά στο Νερόμυλο),

Στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας, στις 19.00 στην παραλία του Αγίου Παντελεήμονα,

Στην Ιτέα Φωκίδας, στις 20.00 στον Μόλο,

Στην Κρήτη, στις 20.00 στην πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου και στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων

Στη Λέσβο, στις 20.00 στην πλατεία Σαπφούς,

Στη Σάμο, στις 20.00 στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα,

Στην Ικαρία, στις 20.00 στην πλατεία του Ευδήλου,

Στην Κέρκυρα, στις 20.00, στο Πεντοφάναρο,

Στην Κεφαλονιά, στις 20.00 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου,

Στους Φούρνους, στις 20.00 στην πλατεία Φούρνων

Διαβάστε επίσης:

Γυναικοκτονία στον Βόλο – Σοκάρει η αδερφή της 36χρονης: «Τη βίαζε συνέχεια – Αυτό ήταν το λάθος μας»

Ολοκληρώνεται η μεγάλη επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου – Αυξημένη η κίνηση στις Εθνικές Οδούς

Οδοντωτό: Βλάβη σε τρένο, εγκλωβίστηκαν δεκάδες επιβάτες – Κάλεσαν το 112