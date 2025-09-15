search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

15.09.2025 22:24

Μητσοτάκης για «χρυσό» Κουγιουμτσίδη: Σε ευχαριστούμε που μας έκανες υπερήφανους!

kiriakos mitsotakis 661- new

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον αθλητή της Ελευθέρας Πάλης Γιώργο Κουγιουμτσίδη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στην κατηγορία των 79 κιλών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης στο Ζάγκρεμπ.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

“Συγχαρητήρια στον Γιώργο Κουγιουμτσίδη που έγραψε απόψε ιστορία, χαρίζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης, στο Ζάγκρεμπ. Κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στα 79κ. Ελευθέρας. Σε ευχαριστούμε που μας έκανες υπερήφανους!”.

