Η προσχώρηση Λοβέρδου έμπλεξε τα πράγματα στη ΝΔ – Η «πασοκοποίηση» εξοργίζει τη δεξιά πτέρυγα

Η αναμενόμενη για πολλούς προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου την ΝΔ περισσότερο περιέπλεξε τα πράγματα στην ΝΔ παρά έδωσε ανάσα πνοής στο κυβερνών κόμμα. Και αυτό γιατί την στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζεται να προχωρήσει στο επόμενο βήμα κάνοντας κόμμα που θα εκπροσωπεί το δεξιό κομμάτι της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να κάνει και πάλι άνοιγμα προς τα στελέχη της σοσιαλδημοκρατίας.

Οι κύριοι Μητσοτάκης και Λοβέρδος είχαν συναντηθεί και συμφωνήσει την μεταγραφή που ανακοινώθηκε χθες, ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού. Και το πρωί της Τρίτης ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τους συνεργάτες του να ετοιμαστούν για την προσχώρηση.

Η αλήθεια είναι ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος τον τελευταίο χρόνο είχε κάνει ότι μπορούσε προκειμένου να δείξει ότι είναι πολύ κοντά στις απόψεις της ΝΔ. Δεν ήταν μάλιστα λίγες οι φορές που υπερασπιζόταν πολύ περισσότερο τις θέσεις και τις απόψεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Παράλληλα σε πολλές δημόσιες τοποθετήσεις του είχε προαναγγείλει την κίνηση αυτή δίνοντας μάλιστα και χρονοδιάγραμμα.

Η στάση του αυτή είχε σχολιαστεί ποικιλοτρόπως καθώς όταν ο ίδιος είχε φτιάξει το δικό του κόμμα – τους Δημοκράτες– περίπου πριν από ενάμιση χρόνο είχε υποστηρίξει ότι μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ είχε χαρακτηρίσει το Μέγαρο Μαξίμου “παιδική χαρά”.

Δεν είναι τα όσα είχε πει στο παρελθόν ο Ανδρέας Λοβέρδος, αυτά που έχουν δημιουργήσει ένταση στα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, όσο το γεγονός ότι προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ με ότι σηματοδοτεί αυτό για την ΝΔ σε μία στιγμή μάλιστα που το κυβερνών κόμμα κινδυνεύει από τα δεξιά του.

Όπως έλεγαν στελέχη της ΚΟ της ΝΔ, όταν ο Αντώνης Σαμαράς εμφανίζεται έτοιμος να κάνει την επόμενη κίνηση συσπειρώνοντας γύρω του το δεξιό πατριωτικό ακροατήριο της ΝΔ, η ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου δεν εξυπηρετεί σε τίποτα το κυβερνών κόμμα την συγκεκριμένη στιγμή.

Μάλιστα υποστηρίζουν ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος και οι συνεργάτες του που προσχώρησαν και αυτοί στην ΝΔ δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα ιδιαίτερο αφού στις ευρωεκλογές οι Δημοκράτες πήραν ένα 1,5%. “Αυτό σημαίνει ότι στις εθνικές εκλογές το κόμμα Λοβέρδου θα ήταν ανύπαρκτο “ προσθέτουν οι ίδιοι άνθρωποι.

Φυσικά υπάρχουν και εκείνοι που θεωρούν ότι η ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στην ΝΔ την συγκεκριμένη στιγμή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς στέλνει ένα μήνυμα, ότι ακόμα και στα δύσκολα το κυβερνών κόμμα καταφέρνει να κάνει ανοίγματα προς άλλους χώρους.

Φυσικά δεν παραβλέπουν ότι Ανδρέας Λοβέρδος έδωσε με ένταση την πολιτική μάχη μαζί με άλλα στελέχη της ΝΔ για το θέμα της Novartis και υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του αντι-σύριζα μετώπου.

Το γεγονός ωστόσο ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος θα δώσει την μάχη των επόμενων εκλογών από τον Νότιο τομέα όπου εκλέγεται ο Νίκος Δένδιας ερμηνεύεται από πολλούς και ως ένα υπόγειο χτύπημα στον Υπουργό Άμυνας. Στην ίδια περιφέρεια πολιτεύεται ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Όπως φαίνεται, η πιο σκληρή μάχη θα δοθεί μεταξύ του Ανδρέα Λοβέρδου και του Τάκη Θεοδωρικάκου καθώς και οι δύο προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ.

