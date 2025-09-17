Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ: Συζητήθηκαν εξοπλιστικά, μεταναστευτικό και 4η φρεγάτα 

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε μία ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.

Στην συζήτηση τέθηκε το θέμα του ενδεχόμενου αγοράς μιας 4ης φρεγάτας Belharra το οποίο είχε ζητήσει ο Νίκος Δένδιας στο πλαίσιο του εξοπλιστικού προγράμματος, αλλά και οι συμβάσεις υποστήριξης των οπλικών συστημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας,.

Επίσης, αναφορά έγινε και στο μεταναστευτικό όπου ο Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε τα μέλη του ΚΥΣΕΑ για την κατάσταση που επικρατεί με τις ροές μεταναστών κυρίως νότια της Κρήτης μέσω Λιβύης.

