19.09.2025
19.09.2025 21:21

Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο – Στην ατζέντα και τα F-35

Συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου, στον Λευκό Οίκο, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν σε εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, περιλαμβάνοντας την «μεγάλης κλίμακας» αγορά αεροσκαφών Boeing, μια «μεγάλη συμφωνία» για F-16, καθώς και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα των F-35, που -όπως τόνισε- «αναμένεται να ολοκληρωθούν θετικά».

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα μια πολύ καλή σχέση. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 Σεπτεμβρίου», σημείωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να φιλοξενήσω τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της Τουρκίας, στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου. Εργαζόμαστε πάνω σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για F-16, καθώς και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, που αναμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά. Ο πρόεδρος Ερντογάν κι εγώ πάντα είχαμε μια πολύ καλή σχέση. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 Σεπτεμβρίου!».

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στις 23/09

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθεί δύο ημέρες πριν με τον Έλληνα πρωθυπουργό στη Νέα Υόρκη, στις 23 Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ.

Τη συνάντηση είχε ουσιαστικά επιβεβαιώσει ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον ANT1, όπου ανέφερε ότι υπάρχει πρόθεση για συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Mιλώντας για τα ελληνοτουρκικά, o πρωθυπουργός κάλεσε τον ελληνικό λαό να μην ανησυχεί, καθώς ο ίδιος εκτιμά ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση για «θερμό επεισόδιο» στο Αιγαίο, χωρίς ωστόσο αυτό να επιτρέπει εφησυχασμό. «Υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση να βρεθεί χρόνος, παρότι θα συμπέσουμε για λίγο, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τον χρόνο για να κάνουμε τη συνάντηση…», είχε πει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Αλλά και από τη Λήμνο, όπου βρέθηκε την Πέμπτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι βούληση της κυβέρνησης είναι να αισθάνονται ασφαλείς οι ακρίτες. «Σε αυτό το μήκος κύματος θα συνεχίσουμε και προσβλέπω στο να συζητήσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα θέματα τα οποία έχουμε στην ατζέντα μας» τόνισε χαρακτηριστικά.

