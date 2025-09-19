ΟΗΕ: Με 145 ψήφους υπέρ πέρασε το ψήφισμα για τη συμμετοχή της Παλαιστίνης στην 80η Σύνοδο

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε σήμερα με 145 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 6 αποχές, το σχέδιο Ψηφίσματος A/80/L.2/Rev.1 που αφορά τη συμμετοχή του Κράτους της Παλαιστίνης στις Εργασίες της 80ής Συνόδου.

Κατά ψήφισαν το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δημοκρατία του Παλάου, η Παραγουάη και το Ναουρού.

Αποχή δήλωσαν έξι χώρες, η Αλβανία, η Ουγγαρία, η Β. Μακεδονία, το Φίτζι, η Παπούα Ν. Γουινέα και ο Παναμάς ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών στήριξε την πρόταση.

Το Ψήφισμα που ελήφθη με ευρεία πλειοψηφία, ζητάει την αναίρεση της απόφασης των ΗΠΑ και αποτελεί σημαντική πολιτική δήλωση για την ενίσχυση της θέσης της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, εν μέσω των συνεχιζόμενων διεθνών συζητήσεων για την ειρηνική διευθέτηση του Μεσανατολικού.

