Σε μια αποκάλυψη για το καλοκαίρι της κόρης του Ντόναλντ Τραμπ, Τίφανι Τραμπ, και του συζύγου της Μάικλ Μπούλος, προχώρησαν οι New York Times. Όπως δημοσιεύουν, οι ημέρες διακοπών του ζεύγους στη Μεσόγειο, μοιράστηκαν σε δύο γιοτ ενός Τούρκου και ενός Έλληνα δισεκατομμυριούχου.

Ο λόγος για τον Ερτζουμέντ Μπαγεγκάν (εταιρείες πετροχημικών) και τον Ιωάννη Παπαλέκα, τον γνωστό και ως Mr. Nammos, ο οποίος δραστηριοποιείται στο Real Estate αλλά και στον ενεργειακό τομέα. Μάλιστα, ο Έλληνας επιχειρηματίας φέρεται να φιλοξένησε την Τίφανι και τη μητέρα της Μάρλα Μέιπλς σε κτήμα που διαχειρίζεται η εταιρεία του στο νησί St. Marguerite.

Η Τίφανι και ο σύζυγός της Μάικλ Μπούλος πραγματοποίησαν καλοκαιρινή κρουαζιέρα στη Μεσόγειο με την κόρη του Τραμπ να ανεβάζει φωτογραφίες στο Instagram από τις οικογενειακές διακοπές κυρίως στη Γαλλική Ριβιέρα, χωρίς όμως να αποκαλύπτει σε ποιο γιοτ βρισκόταν.

Οι New York Times συγκεντρώνοντας τα στοιχεία κατέληξαν πως το ζεύγος πέρασε τις διακοπές του στο Phoenix 2, σχεδόν 300 ποδιών που ανήκει στα 100 μεγαλύτερα στον κόσμο.

Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον, σύμφωνα με την εφημερίδα, είναι ότι η Τίφανι ταξίδευε στη Γαλλική Ριβιέρα με την σύζυγό της στα μέσα-τέλη Ιουλίου, την ίδια στιγμή που ο πεθερός της, ο Λιβανζέος επιχειρηματίας, Μασάντ Μπούλος, βρισκόταν στη Λιβύη ανακοινώνοντας συμφωνίες για την ενίσχυση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Δεν υπάρχει τίποτα παράνομο στο γεγονός ότι η Τίφανι ή η οικογένεια Μπούλος έμειναν στο γιοτ, το οποίο διαθέτει δύο ελικοδρόμια και πισίνα. Ωστόσο, η δωρεάν φιλοξενία εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν η ευρύτερη οικογένεια Τραμπ χρησιμοποιεί το όνομά της για να ωφεληθεί προσωπικά και ενδεχομένως να επηρεάσει ξένες επιχειρηματικές συμφωνίες, σημειώνει το δημοσίευμα.

Διαβάστε επίσης

Συναγερμός στην Εσθονία: Καταγγέλλει παραβίαση από ρωσικά μαχητικά – Θέλουν να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες για την Ουκρανία, απαντά η Μόσχα

Σχεδόν μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα, εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς έξοδο διαφυγής – Το Ισραήλ σφάζει και ξεριζώνει τον λαό από τη γη του

Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας: LNG και σκιώδης στόλος στο στόχαστρο της Κομισιόν