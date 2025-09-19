search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

19.09.2025

Γαλλία: Με νέες απεργίες απειλούν τα συνδικάτα – Ζητούν να μην εφαρμοστούν οι «κόφτες» που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός

Απεριακές κινητοποιήσεις στη Γαλλια

Την απειλή νέων απεργιακών κινητοποιήσεων κατά των κυβερνητικών πολιτικών οικονομικής λιτότητας επισείουν τα οκτώ βασικά συνδικάτα της Γαλλίας, καλώντας ταυτόχρονα τον εντολοδόχο πρωθυπουργό της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνί να συναντηθεί μαζί τους το αργότερο ως την ερχόμενη Τετάρτη. Στον απόηχο των χθεσινών απεργιών, οι οποίες θεωρήθηκαν λίγο-πολύ επιτυχείς από τα συνδικάτα, εκπρόσωποι τους συναντήθηκαν σήμερα Παρασκευή στο Παρίσι για να διαβουλευτούν επί της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Δίνουν τελεσίγραφο

Όπως δήλωσε μετά το πέρας της συνάντησης ο εκπρόσωπος του συνδικάτου CGT Τομά Βασερόν, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα πρέπει να παράσχει διαβεβαιώσεις ότι μία σειρά από μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, όπως για παράδειγμα οι μειώσεις συντάξεων, κοινωνικών παροχών και μισθών στον δημόσιο τομέα, δεν θα εφαρμοστούν, όπως άλλωστε και η αναμόρφωση του γαλλικού συνταξιοδοτικού και ασφαλιστικού συστήματος.

«Πρόκειται για τελεσίγραφο. Οι θυσίες του κόσμου της εργασίας δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν» δήλωσε ο ο εκπρόσωπος του συνδικάτου CGT, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση θα πρέπει να στραφεί προς τη φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών και των υψηλών εισοδημάτων.

