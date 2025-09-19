Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Βαλτική, καθώς ευρωπαϊκές χώρες προχώρησαν σε μπαράζ καταγγελιών για περιστατικά παραβίασης από τη Ρωσία, αφού γκρεμίστηκε το αφήγημα με τα περιβόητα drones, σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη νέος γύρος πολεμικής υστερίας στην Ευρώπη. Ακολούθησε ο γνωστός πανικός, οι προειδοποιήσεις κατά της Ρωσίας και το αίτημα για ενεργοποίηση του άρθρου 4.

Η ευρωπαϊκή προσπάθεια για εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Ουκρανικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, σε μία περίοδο που γίνεται ανοιχτή συζήτηση για ανάπτυξη δυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, την ώρα μάλιστα που ειδικοί προειδοποιούν ότι πλησιάζει η κατάρρευση του Ουκρανικού στρατού.

O εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση του TASS. τόνισε ότι ο Πούτιν παραμένει έτοιμος να διευθετήσει την κρίση στην Ουκρανία μέσω διαπραγματεύσεων και κάνει πολλά προς το σκοπό αυτό. Ωστόσο, «υπάρχει το καθεστώς του Κιέβου, υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που κάνουν ό,τι μπορούν για να παραμείνουν στην πορεία της αντιπαράθεσης». Αυτό δημιουργεί εμπόδια για την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης, κατέληξε ο Πεσκόφ.

Δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας γεώτρησης της Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα, δήλωσαν σήμερα οι Πολωνοί συνοριακοί φρουροί προσθέτοντας ότι ενημερώθηκαν οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις και άλλες υπηρεσίες. Νωρίτερα, η Εσθονία ανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της σήμερα για 12 λεπτά σε μια “άνευ προηγουμένου θρασεία” εισβολή, εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ.

Η κυβέρνηση της Εσθονίας ζήτησε από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του άρθρου 4. Είναι η δεύτερη ΝΑΤΟϊκή χώρα που ζητά την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου άρθρου, καθώς είχε προηγηθεί η Πολωνία, μετά την φερόμενη «εισβολή» των ρωσικών drones στην επικράτειά της.

This morning, 3 Russian Mig-31 fighter jets entered Estonian airspace.



NATO fighters responded and the Russian planes were forced to flee.



Such violation is totally unacceptable. The Government of Estonia has decided to request NATO Article 4 consultations. September 19, 2025

Η πολωνική συνοριοφυλακή έγραψε στο X: “Δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή διέλευση πάνω από την πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα. Παραβιάστηκε η ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας”.

🇵🇱🇷🇺 Two Russian fighter jets conducted a low-altitude pass over Poland's Petrobaltic oil and gas platform in the Baltic Sea, Polish Border Guard informed on Friday.



"Polish airspace was not violated, the military's reaction was not necessary" – said Lieutenant Colonel Jacek… pic.twitter.com/zqkjBpvF2W September 19, 2025

Τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο, χωρίς να έχουν λάβει άδεια, και παρέμειναν εκεί για περίπου 12 λεπτά, κατήγγειλε σήμερα η κυβέρνηση της Εσθονίας.

Ο Εσθονός υπουργός Άμυνας έκανε λόγο για ένα “άνευ προηγουμένου βίαιο” περιστατικό.

Στην παραβίαση αυτή αναφέρθηκαν και ευρωπαϊκές πηγές και πηγές του ΝΑΤΟ.

Το Fox, που επικαλείται πηγές από το NATO, ανέφερε ότι τα μαχητικά έφεραν… βαλλιστικούς πυραύλους Kinzhal. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Politico, τα ρωσικά μαχητικά MiG-31 κινήθηκαν προς την πρωτεύουσα της Εσθονίας, Ταλίν προτού απογειωθούν ιταλικά F-35, που σταθμεύουν στη χώρα, για να τα αναχαιτίσουν.

Η περιβόητη «εισβολή» φέρεται να έγινε σήμερα το πρωί κοντά στο νησί Βαϊντλό, ένα μικρό νησί στο μέσο του Φινλανδικού κόλπου, όπως φαίνεται από τον χάρτη.

«Η Ρωσία έχει παραβιάσει τον εσθονικό εναέριο χώρο τέσσερις φορές ήδη φέτος, κάτι που είναι απαράδεκτο από μόνο του, αλλά η σημερινή παραβίαση, κατά την οποία τρία μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο μας, είναι άνευ προηγουμένου θρασύ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάχκνα.

«Οι συνεχώς αυξανόμενες δοκιμασίες κατά των συνόρων και η επιθετικότητά της από τη Ρωσία πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ταχεία ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης», πρόσθεσε

Η Εσθονία δήλωσε ότι επέδωσε νότα διαμαρτυρίας στον ανώτατο Ρώσο διπλωμάτη στη χώρα αυτή στην Βαλτική.

Ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας, το Ταλίν ανέφερε τον Μάιο ότι η Μόσχα έστειλε για μικρό χρονικό διάστημα ένα μαχητικό αεροσκάφος στον εναέριο χώρο χώρας μέλους του ΝΑΤΟ πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας να σταματήσει ένα πετρελαιοφόρο που είχε προορισμό τη Ρωσία, το οποίο πιστεύεται ότι ανήκε στο «σκιώδη στόλο» που αψηφεί τις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Το ΝΑΤΟ αντέδρασε αμέσως και αναχαίτισε ρωσικά αεροσκάφη που παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στο X. «Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδρά», δήλωσε η εκπρόσωπος.

Earlier today, Russian jets violated Estonian airspace. NATO responded immediately and intercepted the Russian aircraft. This is yet another example of reckless Russian behaviour and NATO’s ability to respond. — NATO Spokesperson (@NATOpress) September 19, 2025

Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, μέλους του ΝΑΤΟ, από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη σήμερα, είναι μια «πολύ επικίνδυνη πρόκληση», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Αυτή σηματοδοτεί την τρίτη παρόμοια παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή», τόνισε η Κάλας σε ανάρτηση στο X.

«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείχνουμε αδυναμία», συνέχισε.

Today's violation of Estonia's airspace by Russian military aircraft is an extremely dangerous provocation.



This marks the third such violation of EU airspace in days and further escalates tensions in the region.



The EU stands in full solidarity with Estonia (1/2) — Kaja Kallas (@kajakallas) September 19, 2025

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν τη «συλλογική τους απάντηση» στις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Η σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη είναι μία ακόμη απαράδεκτη πρόκληση» δήλωσε ο Κόστα μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

«Υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ανατολικής μας πτέρυγας, εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και εντατικοποίησης των πιέσεων στη Ρωσία».

The European Union stands firmly in solidarity with 🇪🇪.



Today's violation of Estonian airspace by three Russian military aircraft is another unacceptable provocation.



It underscores yet again the urgent need to reinforce our Eastern flank, deepen European defence cooperation,… — António Costa (@eucopresident) September 19, 2025

ΝΑΤΟ, Ουκρανία, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία ενωμένοι καταγγέλλουν…

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εξέφρασε ικανοποίηση σήμερα για τη “γρήγορη και αποφασιστική” απάντηση που δόθηκε μετά την εισβολή ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. “Η απάντηση του ΝΑΤΟ ήταν γρήγορη και αποφασιστική”, έγραψε στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Εσθονό πρωθυπουργό Μίχαλ Κρίστεν.

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ δήλωσε απόψε ότι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συγκληθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το περιστατικό με περισσότερες λεπτομέρειες, κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας για διαβουλεύσεις δυνάμει του Άρθρου 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού.

Η Ουκρανία κατήγγειλε την “κλιμάκωση” εκ μέρους της Ρωσίας μετά την αναχαίτιση τριών ρωσικών MiG-31 από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, αφότου τα ρωσικά εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. “Η εισβολή συνιστά νέα κλιμάκωση από τη Ρωσία και άμεση απειλή για τη διατλαντική ασφάλεια”, έγραψε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα στην πλατφόρμα X. “Όσο δεν λαμβάνει μια πραγματικά σθεναρή απάντηση, (η Ρωσία) θα γίνεται μόνο πιο αλαζονική και επιθετική”, δήλωσε.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί, μετά την αναχαίτιση ρωσικών αεροσκαφών που, σύμφωνα με την Εσθονία, παραβίασαν τον εναέριο χώρο της σε μια “θρασεία” εισβολή.

Ο Βάντεφουλ πρόσθεσε ότι η παραβίαση του εσθονικού εναερίου χώρου από τη Ρωσία είναι απαράδεκτη και ότι η Εσθονία έχει την πλήρη αλληλεγγύη της Γερμανίας. “Με την άμεση αναχαίτιση των ρωσικών αεροσκαφών, αποδεικνύουμε ότι το NATO είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί”, έγραψε ο Βάντεφουλ στο X.

Η Γαλλία, η οποία διαθέτει στρατιωτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, που έχει τη βάση της στην Εσθονία, χαρακτήρισε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου τις εισβολές ρωσικών πολεμικών αεροσκαφών στις χώρες της Βαλτικής.

“Η εισβολή αυτή στην Εσθονία είναι πρωτοφανής εδώ και 20 και πλέον χρόνια”, έγραψε σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε ότι η παραβίαση από ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη του εναερίου χώρου της Εσθονίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ σήμερα, ήταν η τελευταία απερίσκεπτη και επικίνδυνη δραστηριότητα της Ρωσίας τις τελευταίες ημέρες.

“Η τελευταία απερίσκεπτη και επικίνδυνη δραστηριότητα της Ρωσίας είναι η τρίτη παραβίαση του εναερίου χώρου του ΝΑΤΟ τις τελευταίες ημέρες”, έγραψε ο Χίλι στην πλατφόρμα Χ. “Ωστόσο η επιθετικότητα του Πούτιν χρησιμεύει μόνο στην ενίσχυση της ενότητας του ΝΑΤΟ και της αποφασιστικότητάς μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας”.

Σαν έτοιμος από καιρό ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έχασε προφανώς την ευκαιρία και δήλωσε σήμερα ότι η «ρωσική εισβολή» στον εναέριο χώρο της Εσθονίας συνιστά ένα νέο απαράδεκτο μέτρο αποσταθεροποίησης από τη Μόσχα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό “σκανδαλώδες”.

“Ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν ξανά τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, αυτή τη φορά στην Εσθονία. Αυτό είναι απαράδεκτο. Η ρωσική αποσταθεροποίηση επεκτείνεται σε νέες χώρες και σε νέες κατευθύνσεις”, έγραψε ο Ζελένσκι.

“Πρόκειται για μια συστηματική εκστρατεία που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ευρώπης, κατά του ΝΑΤΟ, κατά της Δύσης. Και αυτό απαιτεί μια συστηματική απάντηση”, δήλωσε ο Ζελένσκι, ζητώντας “ισχυρά μέτρα”.

“Απαιτείται ισχυρή δράση, τόσο από κοινού όσο και από τις χώρες μεμονωμένα”, τόνισε.

Russian military aircraft once again violated NATO airspace—this time over Estonia. Outrageous. Russia’s destabilizing activity is expanding into new countries and directions. They use every tool: from interference in political processes, as in Romania and Moldova, to violations… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 19, 2025

Τα drone και το αφήγημα που γκρεμίστηκε

Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκαν καταγγελίες για ρωσικές εναέριες παραβιάσεις στην Πολωνία, ωθώντας μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν ορισμένα drones και δυτικούς αξιωματούχους να δηλώσουν ότι η Ρωσία ήθελε να δοκιμάσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας. Αν και η Μόσχα έχει επανειλημμένως καταρρίψει ως «μύθους» τους ισχυρισμούς περί σκόπιμης εισβολής, οι «πρόθυμοι» σύμμαχοι του Ζελένσκι βιάζονται να χτυπήσουν τα τύμπανα του πολέμου.

Όλοι ξέχασαν όμως ότι η Πολωνία παραδέχθηκε «λάθος συναγερμό», καθώς τα ραντάρ «μπερδεύτηκαν» λόγω… κακοκαιρίας.

Τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου, Τουσκ και ηγέτες των «προθύμων» βρήκαν την ευκαιρία να κατηγορήσουν τη Ρωσία για μια «εσκεμμένη ενέργεια» αφού πρώτα μιλούσαν για… επίθεση.

Αρκετά drones καταρρίφθηκαν. Κανείς δεν τραυματίστηκε, αλλά η στέγη ενός σπιτιού στο Wyryki στην περιοχή του Lublin υπέστη ζημιές. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η εισαγγελία του Lublin ανέφερε ότι δεν ήταν σαφές εάν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή ένα θραύσμα του είχε χτυπήσει την στέγη.

Η πολωνική «Rzeczpospolita» αποκαλύπτει ότι ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από πολωνικό F-16, είχε δυσλειτουργικό σύστημα καθοδήγησης. Ευτυχώς, δεν οπλίστηκε και δεν εξερράγη επειδή ενεργοποιήθηκαν οι συσκευές ασφαλείας του πυροκροτητή, σύμφωνα με μια πηγή της «Rzeczpospolita».

🇵🇱⚡ Scandal in Poland: the house in Wyryki was destroyed not by a Russian drone, but by a Polish F-16 missile



🔻It concerns a building damaged during the Russian drone attack. An “unidentified flying object” pierced the roof and ceiling of the house, while its residents… pic.twitter.com/V1CVQyM2gC — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2025

Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο πύραυλος ήταν που «προσγειώθηκε» στην στέγη του σπιτιού και όχι κάποιο drone, γκρεμίζοντας το αφήγημα ΕΕ-ΝΑΤΟ περί ρωσικών επιθέσεων, που οδήγησε σε ρεσιτάλ πολεμικής υστερίας την Ευρώπη. Είχε μήκος περίπου 3 μέτρα και ζύγιζε πάνω από 150 κιλά. Η «Rzeczpospolita» αναφέρει ότι οι ειδικοί εξετάζουν τα ευρήμτα, αλλά «διαβαθμίζουν τις πληροφορίες».

«Άνοιξα την τηλεόραση και όλες οι ειδήσεις αφορούσαν την πτήση του drone. Λίγο αργότερα, άκουσα ένα αεροπλάνο να πετάει από πάνω… και ξαφνικά ακούστηκε ένας κρότος, μια λάμπα έπεσε από την οροφή του σαλονιού στον κάτω όροφο», περιέγραψε σε συνέντευξή του στο Reuters ο Tomasz Wesołowski, ιδιοκτήτης του κατεστραμμένου σπιτιού. «Έτρεξα έξω στην αυλή και είδα ότι ολόκληρη η στέγη ήταν κομματιασμένη, όλα καταστράφηκαν», πρόσθεσε.

Η σύζυγος του Wesolowski, Alicja, είπε ότι έτρεξε κι αυτή έξω και είδε ένα «αεροπλάνο» από πάνω της. Αναρωτήθηκε αν ήταν βομβαρδισμός ή αν κάποιος θα άρχιζε να πυροβολεί εναντίον της.

Πόσο εκτιμήθηκε η ζημιά; Ο δήμαρχος του Wyryków, Bernard Błaszczuk, σύμφωνα με την «Rzeczpospolita», δήλωσε ότι το προκαταρκτικό κόστος επισκευής του κατεστραμμένου σπιτιού εκτιμήθηκε σε 50.000 ζλότι.

Η Ευρωβουλευτής της Πολωνίας, Ewa Zajączkowska-Hernik κάνει λόγο για σκανδαλώδη ψεύδη της κυβέρνησης Τουσκ, μέσω των οποίων, η ίδια στοχοποιήθηκε επειδή αποκάλυψε την αλήθεια.

«Ένα, μεγάλο ΨΕΜΑ. Όχι μόνο ότι το σχόλιο αφορούσε εντελώς άλλο θέμα, αλλά το σπίτι δεν χτυπήθηκε από ρωσικό drone», τόνισε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ενώ ο Ντόναλντ Τουσκ τη Δευτέρα ανακοίνωσε τη σύλληψη δύο «Λευκορώσων» για τα drones πάνω απο κυβερνητικά κτήρια, όπως αποδείχθηκε τελικά ο ένας ήταν… Ουκρανός.

Ένας Ουκρανός και ένας Λευκορώσος συνελήφθησαν για την πτήση drone πάνω από την κατοικία του Προέδρου της Πολωνίας, όπως μετέδωσε το Ria Novosti επικαλούμενο εκπρόσωπο της πολωνικής αστυνομίας.

«Μετά τον έλεγχο των εγγράφων και την εξακρίβωση των στοιχείων τους, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν 21χρονο Ουκρανό και έναν 17χρονο Λευκορώσο πολίτη».

«Θέλουν να δαιμονοποιήσουν τη Μόσχα»

Οι κατηγορίες για παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν κατασκευαστεί για να δαιμονοποιήσουν τη Μόσχα και να εκτροχιάσουν την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, πριν από την φερόμενη παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθνονίας.

Πολωνοί αξιωματούχοι είχαν ισχυριστεί ότι 19 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας στις 10 Σεπτεμβρίου, περιγράφοντας το περιστατικό ως σκόπιμη πρόκληση που αποσκοπούσε στη δοκιμή της αντίδρασης του ΝΑΤΟ. Αρκετές δυτικοευρωπαϊκές κυβερνήσεις κάλεσαν Ρώσους διπλωμάτες σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ το ΝΑΤΟ έχει ανακοινώσει πρόσθετα στρατιωτικά μέτρα.

Σε δήλωσή της την Παρασκευή, η Ζαχάροβα τόνισε ότι το επεισόδιο ακολουθεί ένα γνωστό μοτίβο και ότι η Ρωσία έχει κατηγορηθεί και πάλι χωρίς καμία έρευνα ή αποδεικτικά στοιχεία. Πρόσθεσε ότι η Βαρσοβία έχει απορρίψει την πρόταση της Μόσχας για διαβουλεύσεις και έχει απορρίψει τα στοιχεία που παρείχε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Αυτό είναι σαφώς ένα ακόμη στοιχείο σε μια μεγάλης κλίμακας ενημερωτική εκστρατεία που στοχεύει στη δαιμονοποίηση της Ρωσίας και στην κινητοποίηση πρόσθετης υποστήριξης για το καθεστώς του Κιέβου, καθώς και μια προσπάθεια υπονόμευσης μιας πολιτικής διευθέτησης της ουκρανικής σύγκρουσης», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις εναντίον ουκρανικών στρατιωτικών στόχων δεν θα μπορούσαν να έχουν φτάσει φυσικά στο πολωνικό έδαφος και έχουν υπονοήσει ότι το περιστατικό μπορεί να ήταν μια προβοκάτσια από το Κίεβο που σχεδιάστηκε για να φέρει το ΝΑΤΟ άμεσα εναντίον της Μόσχας.

Η Ζαχάροβα επέστησε επίσης την προσοχή στον «συνασπισμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών» των 20 κρατών που προμηθεύουν το Κίεβο, κατηγορώντας τα μέλη του ότι αγνοούν την καθημερινή πραγματικότητα των ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον Ρώσων πολιτών. «Οι ηθικολογίες και τα διαβήματα των κρατών του συνασπισμού σχετικά με τις φερόμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τη Ρωσία είναι, σε αυτό το πλαίσιο, κατάφωρα υποκριτικά και ακατάλληλα», είπε.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκότωσαν 16 άτομα και τραυμάτισαν 116 ακόμη σε ρωσικές περιοχές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και στις αρχές Σεπτεμβρίου, με τα θύματα να περιλαμβάνουν παιδιά. «Οι μαχητές του νεοναζιστικού καθεστώτος του Κιέβου χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να κυνηγούν ανυπεράσπιστους ανθρώπους σχεδόν όλο το εικοσιτετράωρο, στοχεύοντας παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους», ενώ σκόπιμα στοχεύουν κτίρια κατοικιών, ιατρικά και κοινωνικά ιδρύματα, σχολεία και καταστήματα, δήλωσε η Ζαχάροβα. Πρόσθεσε ότι με την παροχή τέτοιων όπλων, τα δυτικά κράτη έχουν γίνει συνένοχα στα εγκλήματα που διαπράττουν οι δυνάμεις του Κιέβου.

