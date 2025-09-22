Τροχαίο για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Τροχαίο ατύχημα είχε τα ξημερώματα του Σαββάτου η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ευτυχώς χωρίς σοβαρές συνέπειες για την ίδια.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας οδηγούσε μόνη της στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, κοντά στο Λαύριο το βουλευτικό της όχημα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο βγήκε εκτός δρόμου και για λίγο ανατράπηκε.

Περαστικός που είδε το τροχαίο κάλεσε την Αστυνομία, ωστόσο η ίδια δεν τραυματίστηκε και γι’ αυτό δεν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε κάποιο νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης

Ανησυχία στην κυβέρνηση για την απεργία πείνας του Πάνο Ρούτσι

Ζαχαριάδης για Τσίπρα: Λάθος όσοι βλέπουν πρωτοβουλία του σε αντίθετη κατεύθυνση

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι