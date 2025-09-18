Ταραχή λόγω Σαμαρά στη ΝΔ: Φόβος για τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η ίδρυση νέου κόμματος

Ώρες μόνο μετά την επίσημη προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Ν.Δ. πύκνωσαν οι φωνές μέσα στο κυβερνών κόμμα που ζητούν από το Μέγαρο Μαξίμου να πάρει άμεσες πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση των σχέσεων με τους Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Όσοι μιλούν για μία τέτοια πρωτοβουλία αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα στο κόμμα τους μετά το νέο άνοιγμα του πρωθυπουργού προς τον κεντρώο χώρο, το οποίο σηματοδοτήθηκε με την ένταξη του Λοβέρδου και των συνεργατών του στη Νέα Δημοκρατία.

Πολλά στελέχη θεωρούν ότι το κόμμα τους κινδυνεύει πάλι να «μπατάρει» προς την πλευρά του Κέντρου αφήνοντας στα αζήτητα το δεξιό πατριωτικό κομμάτι της κεντροδεξιάς παράταξης. Οι πληροφορίες που λένε ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενταχθούν επίσης

● ο σκληρός δεξιός Φαήλος Κρανιδιώτης, ο οποίος στις τελευταίες εκλογές στήριξε με αναρτήσεις την επανεκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία,

● αλλά και ο βουλευτής της Νίκης Νίκος Βρεττός

δεν έχουν φέρει την ψυχολογική ανάταση που αναζητούν πολλοί για το μέλλον του κόμματός τους.

Όνειρα για διψήφιο

Η αλήθεια είναι ότι στην Κ.Ο. επικρατεί αναταραχή, καθώς οι βουλευτές της Ν.Δ. αντιλαμβάνονται ότι ούτε με τα μέτρα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός αλλάζει η εικόνα της κυβέρνησης στην κοινωνία.

Αρκετά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος λοιπόν φοβούνται ότι η επανεμφάνιση Σαμαρά μέσα από ένα πατριωτικό δεξιό κόμμα θα τους φέρει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα καθώς οι δεξιοί ψηφοφόροι εμφανίζονται πλέον ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στη Ν.Δ. του Μητσοτάκη. Η αγωνία τους έχει κορυφωθεί καθώς πληθαίνουν οι πληροφορίες που θέλουν τον Σαμαρά να προχωρά άμεσα στη δημιουργία κόμματος.

Τα γαλάζια στελέχη αντιλαμβάνονται ότι, από τη στιγμή που θα εξαγγείλει τον νέο πολιτικό φορέα ο πρώην πρωθυπουργός, το ενδεχόμενο της αυτοδυναμίας θα καεί οριστικά και η τρίτη τετραετία θα παραμείνει απλώς ένα όνειρο εάν δεν υπάρξουν οι κατάλληλες μετεκλογικές συνεργασίες.

Οι δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας δίνουν στον Σαμαρά ένα δυνητικό ποσοστό γύρω στο 9%, το οποίο, σύμφωνα με τους συνεργάτες του, θα ανέβει κι άλλο από τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός θα δημοσιοποιήσει τις προθέσεις του. Ακόμα από τα στελέχη που βρίσκονται δίπλα στον Σαμαρά δεν περνά απαρατήρητο το γεγονός ότι το ενδεχόμενο νέου κόμματος συγκινεί ένα κομμάτι νέων ψηφοφόρων με συντηρητική κατεύθυνση.

Οι ίδιοι ισχυρίζονται πως η κίνηση Σαμαρά αναμένεται να συσπειρώσει όχι μόνο τους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες, αλλά και ψηφοφόρους από άλλους πολιτικούς φορείς που κινούνται δεξιότερα της Ν.Δ. Προφανώς, λένε κάποιοι, απώλειες θα υποστεί η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, η Αφροδίτη Λατινοπούλου αλλά και η Νίκη.

Οι πληροφορίες θέλουν τον πρώην αρχηγό της Ν.Δ. να έχει κάνει ήδη κινήσεις για την ανεύρεση στελεχών στην περιφέρεια, καθώς πριν από το καλοκαίρι οι συνεργάτες του είχαν οργώσει την Ελλάδα για να έρθουν σε επαφή με παροπλισμένα στελέχη της Ν.Δ.

Ζητείται επανένωση

Στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται ακόμη ότι το κόμμα Σαμαρά θα βάλει τη Ν.Δ. σε έναν νέο κύκλο εσωστρέφειας, αφού μοιραία οι βουλευτές της Ν.Δ. θα ρωτούνται καθημερινά στα τηλεοπτικά παράθυρα για το κόμμα Σαμαρά και για το τι θα συμβεί στη Ν.Δ., καθώς και για το θέμα της αυτοδυναμίας.

Τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος θα πρέπει να δίνουν απαντήσεις για το εάν ο πρωθυπουργός θα επιδιώξει συνεργασία με τον Σαμαρά εφόσον η Ν.Δ. δεν έχει αυτοδυναμία.

Φυσικά κανείς δεν έχει την απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα. Το γεγονός ωστόσο ότι στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης εμφανίστηκε να επιχειρεί ένα μεγάλο άνοιγμα προς την πλευρά Σαμαρά χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό κομμάτι της παράταξης δείχνει ότι ο πρωθυπουργός ξορκίζει με τον τρόπο του ένα τέτοιο σενάριο.

Η στάση του Μητσοτάκη έδωσε το έναυσμα σε πολλά στελέχη, όπως ο Θάνος Πλεύρης και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, να μιλήσουν για επανένταξη του Σαμαρά στη Ν.Δ.

Ακόμα πολλοί βουλευτές καθημερινά σε δηλώσεις τους αναφέρουν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια γενναία κίνηση από την πλευρά του πρωθυπουργού ώστε ο πρώην πρωθυπουργός να επιστρέψει στο κόμμα. Ωστόσο η πλευρά Σαμαρά απαντά σε αυτό το σενάριο με ένα ερώτημα: «Έχει αλλάξει κάτι προκειμένου να επιστρέψει ο Αντώνης Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία;».

Ένα ακόμα σενάριο που κυκλοφορεί είναι ο Σαμαράς να μην κάνει καμιά κίνηση τη συγκεκριμένη στιγμή και να περιμένει τις μετεκλογικές εξελίξεις στη Ν.Δ. σε περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία. Σε αυτή την περίπτωση θα συζητηθεί το θέμα των συνεργασιών και φυσικά θα αναζητηθεί το πρόσωπο του πρωθυπουργού. Εκεί, λένε κάποιοι, θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο ο Σαμαράς.

