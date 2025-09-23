Απορίας άξιο πώς η Κύπρος ταυτίζεται με τον Νετανιάχου

Από τα πολλά περίεργα και μάλλον δίχως λογική απάντηση, των καιρών είναι η απόλυτη ταύτιση της κυπριακής κυβέρνησης με εκείνη του Νετανιάχου. Μα, απόλυτη! Ούτε γενοκτονίες κοιτάει, ούτε τίποτα.

Η Λευκωσία μοιάζει να αδιαφορεί παντελώς – αν και θα έπρεπε να νοιάζεται πρώτη απ’ όλους – για το γεγονός ότι το Παλαιστινιακό είναι στην πραγματικότητα ένα παρόμοιο πρόβλημα με το Κυπριακό: Είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Και στις δύο περιπτώσεις, στην πρώτη με θύτη το Ισραήλ, στη δεύτερη με θύτη την Τουρκία.

Κι αν αυτό έχει μία ηθική και πολιτική διάσταση – για την οποία αδιαφορεί μάλλον η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη – υπάρχει και μία πρακτική: Το Ισραήλ αδιαφορεί για τον ΟΗΕ και τα ψηφίσματά του, ρίχνει στον κάλαθο των αχρήστων τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και γενικά γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του τους διεθνείς οργανισμούς.

Είναι εντάξει με αυτή τη στάση η Κύπρος; Συμφωνεί και η ίδια ότι ο ΟΗΕ, για παράδειγμα, και οι αποφάσεις του δεν έχουν καμία σημασία;

Ή έχει την ψευδαίσθηση πως το Ισραήλ θα εμπλακεί (και πολεμικά μάλιστα) σε τυχόν κρίση με την Τουρκία, για χάρη της;

Προφανώς, για μία ακόμα φορά οι κυπριακή ελίτ κοιτάζει μόνο τα οικονομικά συμφέροντα, κοινώς το χρήμα.

Και ο νοών νοείτω…

Διαβάστε επίσης:

Υπεκφεύγει η κυβέρνηση για το Παλαιστινιακό κράτος

ΟΗΕ: Γιατί έκλεισαν το μικρόφωνο του Ερντογάν ενώ συνέχιζε την ομιλία του κατά του Ισραήλ

Τα «ανοίγματα» του Μάξιμου και η στάση Σαμαρά