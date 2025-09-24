Βουλή: Κόντρα για τον Ρούτσι

Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης εξακολουθεί να πυροδοτεί η απεργία πείνας του Πάνο Ρούτσι και ο αγώνας των γονέων για εκταφή των σορών των παιδιών τους που χάθηκαν στην τραγωδία των Τεμπών.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρεμβαίνοντας σε συζήτηση για άρσεις ασυλιών στην Ολομέλεια κατηγόρησε τον βουλευτή της ΝΔ Γιώργο Σταμάτη ότι επισκέφθηκε δύο φορές τον Πάνο Ρούτσι, προφανώς κατ’ εντολή του πρωθυπουργού, για να τον πείσει να σταματήσει την απεργία πείνας.

«Ένας ήρωας πατέρας βγαίνει μπροστά την ώρα που κυβέρνηση αρνείται την εκταφή, βάζοντας εντεταλμένους δικαστικούς να απαντούν», είπε για να προσθέσει πως η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου χθες κουνούσε το δάκτυλο στον πατέρα που ζητάει εκταφή της σορού του παιδιού του.

«Επιχειρήσατε να επηρεάσετε έναν γονιό, προσπαθήσατε να τον επηρεάσετε λέγοντάς του ότι εσείς ξέρετε από τι έφυγε το παιδί του, τι ξέρετε εσείς;

Τι ξέρει ο κ. Μητσοτάκης που δεν ξέρει ο πατέρας;», διερωτήθηκε και έκανε λόγο για «βρώμικη αποστολή».

Απαντώντας ο βουλευτής της ΝΔ παραδέχθηκε ότι επισκέφθηκε δύο φορές τον Πάνο Ρούτσι, απέφυγε ωστόσο, να μεταφέρει τη συνομιλία τους.

Διερωτήθηκε γιατί ενώ την πρώτη φορά τον αγκάλιασε τη δεύτερη κάτι άλλαξε.

«Μην προσπαθείτε να συνδέετε τον πρωθυπουργό με αυτό που έκανα εγώ. Είμαι βουλευτής και με βάσει το Σύνταγμα κάνω αυτό που κρίνει η συνείδηση μου», είπε και την κάλεσε να σταματήσει να σπιλώνει τη ΝΔ.

