ΚΚΕ: Προβοκάτσια Άδωνι για το έγκλημα στα Τέμπη

«Ο κ. Γεωργιάδης με τις γνωστές του προβοκάτσιες και λαθροχειρίες προσπαθεί να παρουσιάσει τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις για το έγκλημα των Τεμπών ως προϊόν θεωριών συνωμοσίας. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει ότι ο λαός και η νεολαία αγωνίστηκαν και εξακολουθούν να το κάνουν, για να έρθουν στο φως όλες οι πτυχές του εγκλήματος, για να αποκαλυφθούν οι αιτίες της σύγκρουσης και του θανάτου των 57 ανθρώπων, αλλά και για να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, ενάντια στους φανερούς και αθέατους μηχανισμούς συγκάλυψης που έχει στήσει η κυβέρνηση, με αποκορύφωμα την προστασία των υπουργών της» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του και επισημαίνει καταλήγοντας:

«Οι σκοπιμότητες στα διάφορα πορίσματα κρατικών και ευρωενωσιακών θεσμών, όχι απλά δεν απαλλάσσουν την κυβέρνηση, αλλά υπογραμμίζουν ακόμη περισσότερο τις ευθύνες της».

Νωρίτερα, δηλώσεις του βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκου Καραθανασόπουλου, επικαλέστηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να επιτεθεί στην Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση για τη θεωρία του παράνομου φορτίου υδρογονανθράκων που υποστηρίζεται ότι μετέφερε η μοιραία εμπορική αμαξοστοιχία που στις 28 Φεβρουαρίου 2023 συγκρούστηκε στα Τέμπη με το Intercity από την Αθήνα, σκοτώνοντας 57 ανθρώπους.

Σε μακροσκελή ανάρτησή του, ο Ά. Γεωργιάδης αναφέρει ότι «στην εκπομπή του Ν. Χατζηνικολάου, ο κ. Καραθανόπουλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ καταγγέλει ότι τελικά υπήρχε συγκάλυψη και συνωμοσία αλλά όχι από την Κυβέρνηση για το ξυλόλιο, αλλά από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Σιδηροδρόμων, ο οποίος επίτηδες κατηύθυνε την έρευνα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ προς το ξυλόλιο και άρα προς την Κυβέρνηση, έτσι ώστε να συγκαλύψει το αληθινό αίτιο της εκρήξεως στα Τέμπη που ήταν τα έλαια σιλικόνης της επιβατικής αμαξοστοιχίας, διότι τα συμφέροντα των εταιριών παραγωγής τους και των τρένων στην Ευρώπη είναι τεράστια και θα έχαναν πολλά λεφτά».

