search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 17:03
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2025 14:46

Τέμπη: Το ΚΚΕ επικαλείται ο Άδωνις για να «χτυπήσει» Ζώη και Βελόπουλο – «Καμία συγκάλυψη»

10.10.2025 14:46
EODASAAM_tempi

Δηλώσεις του βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκου Καραθανασόπουλου, επικαλείται ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να επιτεθεί στην Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση για τη θεωρία του παράνομου φορτίου υδρογονανθράκων που υποστηρίζεται ότι μετέφερε η μοιραία εμπορική αμαξοστοιχία που στις 28 Φεβρουαρίου 2023 συγκρούστηκε στα Τέμπη με το Intercity από την Αθήνα, σκοτώνοντας 57 ανθρώπους.

Σε μακροσκελή ανάρτησή του, ο Ά. Γεωργιάδης αναφέρει ότι «στην εκπομπή του Ν. Χατζηνικολάου, ο κ. Καραθανόπουλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ καταγγέλει ότι τελικά υπήρχε συγκάλυψη και συνωμοσία αλλά όχι από την Κυβέρνηση για το ξυλόλιο, αλλά από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Σιδηροδρόμων, ο οποίος επίτηδες κατηύθυνε την έρευνα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ προς το ξυλόλιο και άρα προς την Κυβέρνηση, έτσι ώστε να συγκαλύψει το αληθινό αίτιο της εκρήξεως στα Τέμπη που ήταν τα έλαια σιλικόνης της επιβατικής αμαξοστοιχίας, διότι τα συμφέροντα των εταιριών παραγωγής τους και των τρένων στην Ευρώπη είναι τεράστια και θα έχαναν πολλά λεφτά».

Παραθέτοντας και το σχετικό βίντεο, ο υπουργός Υγείας σημειώνει ότι «επί 1,5 έτος από την ώρα που ο Κυριάκος Βελόπουλος ξεκίνησε την ιστορία με το ξυλόλιο την οποία συνέχισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατάφεραν με την σύμπραξη δυστυχώς του ΠΑΣΟΚ που κατάπιε αμάσητα τα παραμύθια αυτά, να πείσουν το 80% του Ελληνικού λαού ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά μέσω του νεκρού μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ο οποίος στα νιάτα του ήταν εθελοντής στο γραφείο του, οργάνωσαν το “μπάζωμα” για να καλύψουν έναν κάποιον λαθρέμπορο φίλο του Μητσοτάκη που μετέφερε παράνομο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία. Εκατομμύρια κόσμου κατέβηκαν στους δρόμους επειδή πίστευαν σε αυτό το σενάριο συνωμοσίας και συγκάλυψης από την Κυβέρνηση».

Καταλήγει, δε, λέγοντας: «Καταλαβαίνετε τώρα τί σας λέω; Σύμφωνα με το ΚΚΕ όχι μόνον η Κυβέρνηση δεν έκανε καμμία συγκάλυψη αλλά αντιθέτως έχουμε πέσει θύμα οργανωμένης συγκάλυψης χωρίς να αποκλείεται και τα ΜΜΕ και οι πολιτικοί που ενεπλάκησαν και ακόμη υποστηρίζουν αυτή την ιστορία, να είναι ενεχόμενοι σε αυτήν και να έχουν και οικονομικά συμφέροντα αφού εδώ παίζονται κατα το ΚΚΕ τεράστια συμφέροντα. Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;».

Διαβάστε επίσης

Πρωτοβουλία Τσιόδρα για την προστασία των καταναλωτών: «Όχι σε παραπλανητικές πρακτικές»

Αλέξης Τσίπρας: Τι δείχνουν τα πρώτα γκάλοπ μετά την παραίτηση – Πίεση σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τι συμβαίνει με Πλεύση

SAFE: Η Τουρκία αντιδρά στο «όχι» της Ελλάδας – «Ορισμένα κράτη πιδιώκουν να υλοποιήσουν τις φαντασμαγορικές μαξιμαλιστικές τους φιλοδοξίες»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sakis-arnaoutoglou_1010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «Απόλλων» δεν απογειώθηκε ποτέ – Ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά εξηγήσεις από την Κομισιόν για το πράσινο φιάσκο της κυβέρνησης

dolofonia ellinas londino – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Ισόβια σε πέντε άνδρες για τη δολοφονία Έλληνα τουρίστα – Τον χτύπησαν με ματσέτες για να τον ληστέψουν

makis_voridis_2606-2048×1365-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέος γύρος αντιπαράθεσης για τις δηλώσεις Μαρινάκη και την «πολιτική ευθύνη» Βορίδη

eforia_kozani_1010_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες στη δίκη για την επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ – «Έπιασα τη λαβή και πάλευα, αν δεν το έκανα δεν θα ήμουν σήμερα εδώ»

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλιμάκιο ελέγχου κατήγγειλε ότι δέχθηκε απειλές από κτηνοτρόφους στην Κρήτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

daihatsu_2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV της Daihatsu

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 17:01
sakis-arnaoutoglou_1010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «Απόλλων» δεν απογειώθηκε ποτέ – Ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά εξηγήσεις από την Κομισιόν για το πράσινο φιάσκο της κυβέρνησης

dolofonia ellinas londino – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Ισόβια σε πέντε άνδρες για τη δολοφονία Έλληνα τουρίστα – Τον χτύπησαν με ματσέτες για να τον ληστέψουν

makis_voridis_2606-2048×1365-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέος γύρος αντιπαράθεσης για τις δηλώσεις Μαρινάκη και την «πολιτική ευθύνη» Βορίδη

1 / 3