Τέμπη: Το ΚΚΕ επικαλείται ο Άδωνις για να «χτυπήσει» Ζώη και Βελόπουλο – «Καμία συγκάλυψη»

Δηλώσεις του βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκου Καραθανασόπουλου, επικαλείται ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να επιτεθεί στην Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση για τη θεωρία του παράνομου φορτίου υδρογονανθράκων που υποστηρίζεται ότι μετέφερε η μοιραία εμπορική αμαξοστοιχία που στις 28 Φεβρουαρίου 2023 συγκρούστηκε στα Τέμπη με το Intercity από την Αθήνα, σκοτώνοντας 57 ανθρώπους.

Σε μακροσκελή ανάρτησή του, ο Ά. Γεωργιάδης αναφέρει ότι «στην εκπομπή του Ν. Χατζηνικολάου, ο κ. Καραθανόπουλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ καταγγέλει ότι τελικά υπήρχε συγκάλυψη και συνωμοσία αλλά όχι από την Κυβέρνηση για το ξυλόλιο, αλλά από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Σιδηροδρόμων, ο οποίος επίτηδες κατηύθυνε την έρευνα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ προς το ξυλόλιο και άρα προς την Κυβέρνηση, έτσι ώστε να συγκαλύψει το αληθινό αίτιο της εκρήξεως στα Τέμπη που ήταν τα έλαια σιλικόνης της επιβατικής αμαξοστοιχίας, διότι τα συμφέροντα των εταιριών παραγωγής τους και των τρένων στην Ευρώπη είναι τεράστια και θα έχαναν πολλά λεφτά».

Επί 1,5 έτος από την ώρα που ο @velopky ξεκίνησε την ιστορία με το ξυλόλιο την οποία συνέχισε η @ZoeKonstant κατάφεραν με την σύμπραξη δυστυχώς του ΠΑΣΟΚ που κατάπιε αμάσητα τα παραμύθια αυτά, να πείσουν το 80% του Ελληνικού λαού ότι ο @kmitsotakis… pic.twitter.com/lbO5uMcC15 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 10, 2025

Παραθέτοντας και το σχετικό βίντεο, ο υπουργός Υγείας σημειώνει ότι «επί 1,5 έτος από την ώρα που ο Κυριάκος Βελόπουλος ξεκίνησε την ιστορία με το ξυλόλιο την οποία συνέχισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατάφεραν με την σύμπραξη δυστυχώς του ΠΑΣΟΚ που κατάπιε αμάσητα τα παραμύθια αυτά, να πείσουν το 80% του Ελληνικού λαού ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά μέσω του νεκρού μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ο οποίος στα νιάτα του ήταν εθελοντής στο γραφείο του, οργάνωσαν το “μπάζωμα” για να καλύψουν έναν κάποιον λαθρέμπορο φίλο του Μητσοτάκη που μετέφερε παράνομο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία. Εκατομμύρια κόσμου κατέβηκαν στους δρόμους επειδή πίστευαν σε αυτό το σενάριο συνωμοσίας και συγκάλυψης από την Κυβέρνηση».

Καταλήγει, δε, λέγοντας: «Καταλαβαίνετε τώρα τί σας λέω; Σύμφωνα με το ΚΚΕ όχι μόνον η Κυβέρνηση δεν έκανε καμμία συγκάλυψη αλλά αντιθέτως έχουμε πέσει θύμα οργανωμένης συγκάλυψης χωρίς να αποκλείεται και τα ΜΜΕ και οι πολιτικοί που ενεπλάκησαν και ακόμη υποστηρίζουν αυτή την ιστορία, να είναι ενεχόμενοι σε αυτήν και να έχουν και οικονομικά συμφέροντα αφού εδώ παίζονται κατα το ΚΚΕ τεράστια συμφέροντα. Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;».

