Αλέξης Τσίπρας: «Δεν θα κάνω στρατολογήσεις στελεχών – από τα κάτω το εγχείρημα, σημασία έχει η αποτελεσματικότητα, όχι πόσο αριστερός είσαι»

Με πολλά μηνύματα, αλλά και ένα περίγραμμα της πρωτοβουλίας του για ένα νέο εγχείρημα στην πολιτική ζωή, μακριά από τα παραδοσιακά σχήματα, ξεκινάει ο Αλέξης Τσίπρας την «πορεία προς τους πολίτες» – φράση που τη χρησιμοποιεί με έντονο τρόπο στη συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτηση μετά την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, για τον οποίο λέει χαρακτηριστικά ότι ήταν «σχέση ζωής αλλά έχει κλείσει».

Επιβεβαιώνοντας κατά κάποιο τρόπο τα όσα εκτιμούν πολλοί ότι έχει κάνει στροφή προς το κέντρο, παίρνει σαφέστατα αποστάσεις από το στενό ιδεολογικό στίγμα της Αριστεράς, λέγοντας με εμφατικό τρόπο ότι «σε κάθε περίπτωση λίγη σημασία έχει πόσο αριστερά τοποθετούμε τον εαυτό μας, αυτό που μετράει είναι να είμαστε αποτελεσματικοί για το λαό και τη χώρα».

Ο κ. Τσίπρας αποφεύγει να μιλήσει για ίδρυση νέου κόμματος, αποκλείοντας τα παραδοσιακά σχήματα (κόμμα, ομπρέλα κομμάτων, εκλογικός συνδυασμός). Υπογραμμίζει δε με ένα ρητορικό σχήμα, που κρατά κλειστά τα χαρτιά του για το πώς θα κινηθεί, λέγοντας ότι «με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή».

Μάλιστα ο πρώην πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει σε «στρατολογήσεις» στελεχών και δεν πρόκειται να κάνει διάσπαση (όπως τον κατηγορούν κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο), αλλά επιδιώκει ένα εγχείρημα από τα κάτω, με ενεργή συμμετοχή των πολιτών. «Μόνο οι πολίτες μπορούν να ανατρέψουν τα επάνω, θέλω να βαδίσω μαζί τους, στον δρόμο που μαζί θα ανοίξουμε» σημειώνει.

Ο ρόλος του, όπως λέει, θα είναι «συμμετοχικός, όχι ηγεμονικός» και εστιάζει στην ανάγκη για ένα νέο κοινωνικό ρεύμα αξιοπρέπειας και αλήθειας, όχι απλώς σε έναν εκλογικό φορέα.

Υπογραμμίζει πως το εγχείρημα του δεν είναι υπόθεση προσώπων ή μηχανισμών, αλλά υπόθεση κοινωνίας και αξιών.

Ανακούφιση από την παραίτηση

Εξηγεί για ποιο λόγο παραιτήθηκε από το αξίωμα του βουλευτή λέγοντας ότι «το κύριο κίνητρο της παραίτησής μου να αισθάνομαι καλά με τη συνείδησή μου». «Είπα όχι στην ασφάλεια του επαγγελματία πολιτικού για να συναντηθώ με την ανασφάλεια του πολίτη» τονίζει και δηλώνει ότι δεν νιώθει πικρία, αλλά ανακούφιση και ευθύνη.

Τονίζει ότι η πολιτική του διαδρομή ήταν «κύκλος ζωής που έκλεισε», και πως τώρα επιθυμεί να συνεισφέρει «από μια πιο ελεύθερη θέση».

Επίθεση στην κυβέρνηση

Ο Αλέξης Τσίπρας δίνει και ένα στίγμα της αντιπολίτευσης που θα κάνει στην κυβέρνηση, μιλώντας για την ανάγκη ενός «σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης, δημοκρατίας», ώστε να ανακοπεί η φθορά του πολιτικού συστήματος και των θεσμών.

Θεωρεί ότι το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε βαθιά κρίση αξιοπιστίας, με κυρίαρχη την αίσθηση ατιμωρησίας και θεσμικής διάβρωσης.

Καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση έχει μετατραπεί σε καθεστώς εξουσίας που υπονομεύει τους θεσμούς:

«Η χώρα κυβερνάται από ένα σύστημα που λειτουργεί περισσότερο σαν ολιγαρχία παρά σαν δημοκρατία».

Τονίζει ότι δεν επιδιώκει “εκδίκηση”, αλλά μια θεσμική και ηθική ανασύνταξη της πολιτικής ζωής.

Μέτωπο με Μητσοτάκη, βολές στην αντιπολίτευση

Εξαπολύει σκληρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι έχει εγκαθιδρύσει «καθεστώς ελέγχου και διαφθοράς».

Αναφέρει ότι η Ν.Δ. έχει «οικειοποιηθεί το κράτος» και υπονοεί πως η χώρα οδεύει προς αυταρχισμό.

Για την αντιπολίτευση σημειώνει ότι η πολιτική ανεπάρκεια και η έλλειψη προτάσεων έχουν αφήσει την κοινωνία χωρίς πραγματική εναλλακτική.

Ειδικά για τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει πως «ο ΣΥΡΙΖΑ που γνώρισα δεν υπάρχει πια» και ότι έχει αποξενωθεί από τα κοινωνικά του στηρίγματα.

Το βιβλίο

Στη συνέντευξή του στην «ΕφΣυν», ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει ότι ετοιμάζει ένα βιβλίο για την περίοδο 2015-2019, το οποίο θεωρεί «χρέος στην Ιστορία», με σκοπό να φωτίσει αθέατες πτυχές της διακυβέρνησής του, να καταρρίψει μύθους και να απαντήσει σε όσα θεωρεί ότι έχουν διαστρεβλωθεί.

Θα περιλαμβάνει, όπως αναφέρει, «όχι μόνο πολιτικές αποφάσεις, αλλά και τις εσωτερικές συγκρούσεις, τις διεθνείς πιέσεις και τα ανθρώπινα διλήμματα».

