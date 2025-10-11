«Η αναβάπτιση» Τσίπρα στην «κολυμπήθρα» της κοινωνίας και ο Γολγοθάς του Φάμελλου

Την ώρα που η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να βρει έναν βηματισμό μετά την «βόμβα» της παραίτησης Τσίπρα, η οποία ήρθε πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι πολλοί υπολόγιζαν, ο πρώην πρωθυπουργός προχωρά σε ένα πρώτο άνοιγμα χαρτιών μετά την αποχώρησή του από το κόμμα του οποίου θεωρείται ο φυσικός και ιστορικός ηγέτης.

Με την σημερινή συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών, την πρώτη του συνέντευξη σε ελληνικό Μέσο από τις εκλογές του Ιουνίου του 2023 και μετά, στην εξηγεί τις τρέχουσες κινήσεις του και κάποια από τα επόμενα βήματά του, όπως το επερχόμενο βιβλίο του, μέσω του οποίου επιχειρεί να καταρρίψει βασικούς μύθους των αντιπάλων του για την διακυβέρνηση 2015 – 2019.

Σε ό,τι αφορά τον προσωπικό του προσανατολισμό, αναδεικνύει ακόμη πιο εμφατικά ότι πλέον τον ενδιαφέρει μόνο η φωνή της κοινωνίας. Σύμφωνα με κάποια προαναγγελτικά αποσπάσματα της συνέντευξης που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνει χαρακτηριστικά πως «μόνο η πράξη των πολλών μπορεί να γίνει κινητήρας μιας πορείας προς την πρόοδο, έξω από το σημερινό τοξικό τέλμα. Σ’ αυτή θέλω να αφιερώσω την ενέργειά μου».

Ταυτόχρονα, στέλνει το μήνυμα της «ρήξης» με το παλιό, και όπως προσδιορίζει πλέον ο ίδιος το πολιτικό του στίγμα δεν τον αφορά «καμιά συναλλαγή, κανένα παρασκήνιο, καμιά προσπάθεια που αναπαράγει φθαρμένες πρακτικές». Και αφήνει να εννοηθεί ότι η «αναβάπτισή» του, περνά μέσα από την «κολυμπήθρα της κοινωνίας, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του λαού». «Αυτή είναι η απόφασή μου» δηλώνει.

Στο παλιό ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετεί σίγουρα τις κυβερνητικές δυνάμεις, καθώς μιλά για «καθεστώς διαφθοράς» και φτάνει να ταυτίζει τον πρωθυπουργό με «ολιγάρχη» όσον αφορά τον τρόπο που λειτουργεί.

Ωστόσο, τα μηνύματά του για το «παλιό διαβατήριο με το οποίο δεν περνά κανείς στη νέα εποχή», δεν αφορούν μόνο την κυβέρνηση αλλά και σημαντική μερίδα των πρώην συντρόφων, αν αναλογιστεί κανείς τα όσα ανέφεραν συνομιλητές του τις προηγούμενες ημέρες. Ότι δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας κατεβαίνει μόνος του στην κοινωνία, και δεν έχει ζητήσει από κανέναν να τον ακολουθήσει – μήνυμα ότι δεν είναι υπεύθυνος για τη στάση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που δηλώνουν «παρών» και ότι δεν έχει προβεί σε καμία παρασκηνιακή συνεννόηση με κανέναν. Και ένα ακόμη μήνυμα που στέλνει είναι ότι βρίσκεται σε αναζήτηση του καινούριου και την ανάδειξη νέων δυναμικών προσώπων από την κοινωνία. Τα παραπάνω πάντως προϊδεάζουν για την πολιτική επιστροφή του και «ρίχνουν νερό στον μύλο» των συζητήσεων περί νέου κόμματος.

Δύσκολη εβδομάδα για Φάμελλο – Πιέσεις από αντίρροπες δυνάμεις

Με φόντο τον Τσίπρα να ανοίγει τον βηματισμό του, ο Σωκράτης Φάμελλος προσπαθεί να βρει έναν βηματισμό μέσα στην τρικυμία, επιχειρώντας να τηρήσει ισορροπίες με τον Τσίπρα, με την αναφορά «δεν είμαστε αντίπαλοι» και πως «δεν περισσεύει κανείς» στην προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να αναδειχθεί σε ισχυρό καταλύτη μια προοδευτικής διεξόδου σε συνεργασία με άλλες προοδευτικές δυνάμεις.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προς το παρόν, «αφουγκράζεται» – κατά την έκφραση του Αλέξη Τσίπρα – το εσωτερικό κλίμα και ιδίως το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα, μέσα από συναντήσεις με βουλευτές, με επίσημη αιτιολογία τον προγραμματισμό της περιόδου, αλλά στόχος είναι και η ζύμωση στην γραμμή, αναφορικά με τον πρώην πρωθυπουργό.

Τα πράγματα θα δυσκολέψουν τις επόμενες μέρες, καθώς ο Σωκράτης Φάμελλος βρίσκεται εν τω μέσω πιέσεων από αντίρροπες δυνάμεις. Από τη μία πλευρά πρόσωπα όπως ο Παύλος Πολάκης πιέζουν για πιο σκληρή στάση απέναντι στον Τσίπρα και σε βουλευτές που δείχνουν έτοιμοι να μεταπηδήσουν στο κόμμα του, και ζητούν σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας. Από την άλλη συνεργάτες όπως ο Γιάννης Ραγκούσης, ζητούν από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να περιμένει τις επόμενες κινήσεις Τσίπρα, και να μην σπεύσει να υλοποιήσει τις συνεδριακές αποφάσεις για τις συνεργασίες.

Τυχόν συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αν τελικά γίνει και δεν κυλήσει για παραπέρα, αναμένεται να είναι πολύ δύσκολη για τον Σωκράτη Φάμελλο καθώς δύσκολα θα αποφευχθεί η εικόνα εσωστρέφειας και πολυδιαίρεσης στο εσωτερικό του κόμματος.

