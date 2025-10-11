Διασύνδεση των στόχων Ελλάδας και Κύπρου

Την επομένη της Διακήρυξης των Αθηνών, από το «Ποντίκι» εγκαίρως επισημάνθηκε ότι η Τουρκία, παγιδευμένη στις πολιτικές που αντιστρατεύονται τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε., θα εντείνει την αντιπαράθεση με την Ελλάδα – με αιχμή τη Θράκη – και την Κύπρο, την οποία θα συνεχίσει να προκαλεί με διχοτόμηση δύο κρατών, αμφισβήτηση της κυριαρχίας της και παρεμπόδιση αξιοποίησης του ενεργειακού της πλούτου.

Αποδεικνύεται ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της τουρκικής συμπεριφοράς επιτυγχάνεται με τη διασύνδεση των στόχων Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας με τα γενικότερα γεωστρατηγικά, αλλά και εθνικά συμφέροντα συμμάχων και εταίρων στην Ε.Ε., στο ΝΑΤΟ, στην ευρύτερη περιοχή μας.

Οι συναντήσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού της Ελλάδος τόσο πριν από τη σημαντική 80ή Συνέλευση του ΟΗΕ όσο και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Νέα Υόρκη πέτυχαν στο μέγιστο τις επιδιώξεις τους. Επιβεβαιώνοντας κάθε συνομιλητή ότι η στρατηγική των δύο χωρών συμπίπτει με τις ευρύτερες επιδιώξεις, ανέδειξαν τις παγκόσμιες προτεραιότητες των νεότερων κατανομών, για διακοπή των ενόπλων συγκρούσεων και άμβλυνση των αντιπαραθέσεων που αυξάνουν τον αριθμό απωλειών μεταξύ των αμάχων, εξανδραποδισμό, εξευτελισμό και δολοφονίες ομήρων.

Ενώ στη Νέα Υόρκη προωθήθηκαν οι επιδιώξεις μας, στην Ελλάδα ανακύπτουν θέματα τα οποία δεν βοηθούν στη διατήρηση της αξιοπιστίας της χώρας και στη συνέχιση του δημιουργικού μας έργου. Όταν υπουργοί αποφασίζουν να συμπεριφερθούν διαφορετικά από ό,τι ορίζει η κοινοβουλευτική τους υποχρέωση και το υπουργικό τους αξίωμα, τότε σίγουρα θίγεται η αξιοπιστία του κοινοβουλευτισμού. Ο υπουργός δεν μπορεί να αλλάζει «καπέλο» κατά βούληση, επειδή δεσμεύεται από την εντολή του πρωθυπουργού που έχει κερδίσει την πλειοψηφία του εκλογικού σώματος. Η φιλοδοξία κάθε ατόμου αποτελεί δύναμη προόδου και εξέλιξης με την προϋπόθεση ότι υπάγεται στις επιταγές του νόμου και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

Συμφωνία υπό… σκιάν

Αναλυτές που ασχολούνται με τη διεθνή πολιτική της χώρας μας δεν προσαρμόζονται στις παγκόσμιες εξελίξεις. Το εγχείρημα για παύση των εχθροπραξιών στην Παλαιστίνη, με όλες τις δυσκολίες που το καθιστούν εύθραυστο, αν δεν αναλύεται στην πραγματική του διάσταση, δυναμιτίζει την αξιοπιστία της ενημέρωσης προς την κοινή γνώμη. Η συμφωνία των 20 σημείων έγινε αποδεκτή, με διαφοροποιήσεις, από τη διεθνή κοινότητα. Εξελίσσεται με εμφανή εμπόδια. Πολλοί επιμένουν να αναδεικνύουν τις δυσκολίες και όχι τα θετικά που επιτυγχάνονται.

Η άμεση απελευθέρωση των ομήρων και η επιστροφή των νεκρών στις οικογένειές τους από θέμα προτεραιότητας τείνει να σκιαστεί απολύτως από την ιδιωτική πρωτοβουλία της φλοτίλας, μέλη της οποίας απαιτούν τον επαναπατρισμό τους με έξοδα των κυβερνήσεων.

Σωστά αποφάσισαν οι διοργανωτές με φιλανθρωπικές και ανθρωπιστικές αξίες να πλεύσουν προς τη Γάζα, αλλά διατηρώντας το δικαίωμα αποκλειστικότητας της αποστολής τους απέρριψαν τις κρατικές προτροπές να προωθηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς τους αποδέκτες μέσω των διαύλων του ΟΗΕ.

Η προξενική συνδρομή που παρέχεται δεν προβλέπει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού για τον επαναπατρισμό τους, αλλά η ελληνική πολιτεία διοργάνωσε σε συντονισμό με άλλες κυβερνήσεις ειδική πτήση επαναπατρισμού.

Η διπλωματία, σε όλη της τη διάσταση, λειτουργεί με όρους υπευθυνότητας και όχι με λαϊκιστικές δραστηριότητες, που αποφασίζονται από μη κυβερνητικές ομάδες, οι οποίες προστρέχουν στην κρατική συνδρομή και την κάλυψη εξόδων επαναπατρισμού τους από τον κρατικό προϋπολογισμό μόλις η αποστολή τους αποτύχει.

Αίτημα άκαιρο και ξεπερασμένο

Ο ΑΔΜΗΕ, παρά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού της Ελλάδος και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη Νέα Υόρκη, επιλέγει να κινηθεί με ένα αίτημα άκαιρο και ξεπερασμένο, λογιστικής ίσως αξίας. Προκλήθηκε σε λάθος χρόνο πολιτική ένταση και αρθρογραφία με αναφορά στην Κίνα, μέτοχο με 24% στον ΑΔΜΗΕ εξαιτίας των επιπόλαιων κινήσεων των διαχειριστών.

Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι η σχέση με την Τουρκία ήταν οτιδήποτε περισσότερο από μία πρωτοβουλία αμοιβαίου σεβασμού και εμπέδωσης εμπιστοσύνης. Μέσα στο θολό τοπίο των διεθνών σχέσεων η Τουρκία, πιεζόμενη από τη διεθνή κοινότητα, αναζητά τρόπους να επανορθώσει τις βλαβερές πολιτικές της που στρέφονται κατά των ενδιαφερόντων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.

Η Άγκυρα υπογράφει συμβόλαια για αγορά αεροσκαφών για την Πολιτική Αεροπορία, αλλά δεν εξασφαλίζει το αμυντικό της πρόγραμμα που εξαρτάται από τις ΗΠΑ. Παραβλέποντας την ουσία της συνάντησης Τραμπ – Ερντογάν αρκετοί αναδεικνύουν με περισσή φροντίδα τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία. Προβλέπει ο κύριος Τόμας Μπάρακ ότι στα θέματα εξοπλισμών θα υπάρξουν εξελίξεις, χωρίς να διαφοροποιείται από την τοποθέτηση του Προέδρου Τραμπ, που υπογράμμισε ότι η Τουρκία χρωστά ικανοποίηση προς τις ΗΠΑ.

Ξεπερασμένες αντιλήψεις

Ο Πρόεδρος Τραμπ με την πολιτική αναφορά στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης ανέδειξε τη σημασία της Οικουμενικής Ορθοδοξίας, αλλά και την αξία που αποδίδει στο έργο του Αρχιεπισκόπου Αμερικής. Οι ομογενείς εξήραν το έργο της ελληνικής διπλωματίας και της διπλωματίας των θρησκειών στις ομογενειακές εκδηλώσεις παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Έλληνα πρωθυπουργού.

Όμως προσωπικές επιδιώξεις δεν παραμερίστηκαν, παρά τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και την ανάδειξη του έργου του Οικουμενικού Θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως. Δημοσιεύματα ξεπερασμένων αντιλήψεων και «αχαρτογράφητων σκοπιμοτήτων» προσπαθούν να θολώσουν τις επιτυχίες, που απαίτησαν σοβαρή προεργασία για να εξυπηρετήσουν τους εθνικούς στόχους.

Η Άγκυρα εμφανίζεται δήθεν ως ψύχραιμη πολιτική δύναμη στην περιοχή, παρότι υποχρεώνεται να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που υπενθύμισαν ο Πρόεδρος Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Η αγωνία του Προέδρου Ερντογάν για τη διεθνή του αντιμετώπιση εκδηλώνεται με τις ανερμάτιστες τοποθετήσεις και του υπουργού Φιντάν, που νιώθει το έδαφος όπου περπατά να βαλτώνει, όπως συνέβη στους Γκιουλ, Νταβούτογλου, Τσαβούσογλου, Μπαμπατζάν, συνεργατών του Ερντογάν, που πολιτεύεται κάτω από τη βαριά σκιά του Ατατούρκ.

Στη χώρα μας τα γεγονότα δημοσιοποιούνται από πολιτικούς και διαμορφωτές κοινής γνώμης, οι οποίοι συστηματικά αποφεύγουν να υπογραμμίσουν την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής μας πολιτικής επιμένοντας στην αμυντική θωράκισή μας. Όμως ο ελληνικός λαός συμμετέχει στη συνολική διαμόρφωση της πραγματικότητάς μας και απαιτεί να γνωρίζει πώς αξιοποιείται η εντολή διακυβέρνησης πέρα από τη διαρκή μιζέρια, τους προσωπικούς ανταγωνισμούς και τα σενάρια ηττοπάθειας με τα οποία καθημερινά βομβαρδίζεται.

Εκπαίδευση και Θράκη

Στον εναγώνιο τουρκικό ανταγωνισμό συμπεριλαμβάνεται και η Συνθήκη της Λωζάννης, που αφορά τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας στη Θράκη και τους Ρωμιούς Κωνσταντινουπόλεως, Ίμβρου και Τενέδου. Περιφέρονται διάφορες προσεγγίσεις που αναφέρονται σε τουρκικές μεθοδεύσεις ανακατεύοντας εκπαιδευτικά θέματα των μουσουλμάνων της Θράκης και των ομογενών στην Τουρκία.

Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στη Θράκη από το 1991 και μετά, κυρίως από τη Μαριέττα Γιαννάκου, τον Ευριπίδη Στυλιανίδη, τον Ανδρέα Λοβέρδο, την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Γιώργο Καλαντζή, επέτυχαν να εισάγονται στα ΑΕΙ της χώρας, στη σχολή επιλογής τους, μουσουλμάνοι συμπολίτες μας χωρίς να αξιοποιούν την προνομιακή νομοθεσία του 0,5%. Τα προγράμματα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις και συνεχώς αναβαθμίζονται το εκπαιδευτικό υλικό, η διδασκαλία, η εκπαιδευτική δυνατότητα των δασκάλων και καθηγητών.

Από το νηπιαγωγείο μέχρι και την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών σπουδών οι δυνατότητες που προσφέρονται σε μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς συνεχώς αναβαθμίζονται και διευρύνονται. Ξεχωριστή επιλογή των ελληνικών κυβερνήσεων η καθιέρωση του ολοήμερου σχολείου, η υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, η δημιουργία προτύπων και πειραματικών σχολείων.

Η τελευταία ανακοίνωση της υπουργού Παιδείας για επαναλειτουργία σχολείων σε αναστολή από τη στιγμή που θα εμφανιστεί και ένας μόνο μαθητής υπογραμμίζει τη σημασία που δίδεται στην εκπαίδευση.

Σημαντική διάσταση που συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής πολιτικής και της συνεχούς εκπαίδευσης των δασκάλων αποτελεί η επαναφορά όλων των εκπαιδευτικών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας στην κατηγορία Π70 με αναγνώριση των μεταπτυχιακών τους τίτλων και βεβαίως της προϋπηρεσίας τους στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο δεν προβλέπονται εκπαιδευτικοί και θρησκευτικοί διαχωρισμοί.

Ως κατακλείδα επισημαίνεται ότι η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ακρίτως συνδέεται με τον διορισμό των μουφτήδων. Η Σχολή θα επαναλειτουργήσει ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, πανεπιστήμιο, και οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν κατά την επικείμενη συνάντηση του Προέδρου Ερντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη όταν ο Παναγιότατος επανέλθει στην Κωνσταντινούπολη, μετά την ολοκλήρωση του σημαντικότατου προγράμματός του στο εξωτερικό.

Ουδετερότητα και λεονταρισμοί

Προφανώς η Τουρκία αγωνίζεται να διατηρήσει την πολιτική της αξιοπρέπεια προκειμένου να επανέλθει στον φυσικό χώρο δραστηριοτήτων και στρατηγικών επιλογών. Η Ελλάδα αποτελεί τον σημαντικό και ουσιαστικό της συνομιλητή στη δυτική οικογένεια.

Η Άγκυρα εύκολα εγκατέλειψε τη Χαμάς, ελαχιστοποίησε την επιρροή της στη Συρία, βλέπει να σβήνει το τουρκολιβυκό στα νότια της Κρήτης, συμμορφώνεται στη στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ – Κύπρου και υπάκουα προσαρμόζεται στις αποφάσεις της Σαουδικής Αραβίας όσον αφορά στις εξελίξεις στην περιοχή ΜΕΝΑ. Το λεκτικό που δημόσια προβάλλει ο Πρόεδρος Ερντογάν προβληματίζει ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ισραήλ, Άραβες, Ε.Ε., κράτη – μέλη και πρωτίστως Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο αναθεωρητισμός της Άγκυρας περιλαμβάνει «λικνίσματα» ουδετερότητας και λεονταρισμών που στοιχίζουν σε αξιοπιστία και διπλωματική αποτελεσματικότητα διατηρώντας την Τουρκία εκτός Ε.Ε. και κατατάσσοντας τη χώρα την τελευταία εικοσαετία μεταξύ των αναξιόπιστων συμμάχων και φίλων, κουράζοντας συνομιλητές σε διμερές και διεθνές επίπεδο.

* Ο Θεόδωρος Ι. Θεοδώρου είναι πρέσβης ε.τ.

Διαβάστε επίσης:

ΚΚΕ: Η στάση του απέναντι στην αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος στην πορεία προς το 22ο Συνέδριο

Τρία σενάρια για την Ουκρανία: Ο υβριδικός πόλεμος και οι αυξημένες πιθανότητες για μεγάλη παράταση των συγκρούσεων

Αλέξης Τσίπρας: Στοχεύει σε νέα ακροατήρια ποντάρει στην ανανέωση – Κίνδυνος ρευστοποίησης για ΣΥΡΙΖΑ, στάση αναμονής από ΝΕΑΡ