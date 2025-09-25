Ο Τραμπ «ποντάρει» στον Ερντογάν – Μακριά από το μεγάλο «τραπέζι» η δεδομένη για τις ΗΠΑ, Ελλάδα 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η «δυσκολία» του Ερντογάν να βρει 30 λεπτά για μια «συζήτηση» έστω στο πόδι με τον Μητσοτάκη στο περιθώριο της Γ.Σ. του ΟΗΕ και κυρίως η απόλυτη αγνόηση του Έλληνα πρωθυπουργού από τον Τραμπ, ο οποίος θα υποδεχτεί σήμερα Πέμπτη για κρίσιμες συνομιλίες και κολοσσιαίες οικονομικές συμφωνίες τον Τούρκο Πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, περιγράφουν με παραστατικό τρόπο την τρέχουσα (σε βάρος της Ελλάδας) ισορροπία των σχέσεων στο περίπλοκο τρίγωνο Ουάσιγκτον – Αθήνα – Άγκυρα.
Περί της ακύρωσης της συνάντησης Μητσοτάκη -Ερντογάν (να σημειωθεί ότι ημερομηνία για συνάντηση αναζητείται – και δεν βρίσκεται – από τον περασμένο Γενάρη) οι ημιεπίσημες (όπως μεταφέρθηκαν στον Τύπο από πηγές και όχι με επίσημες ανακοινώσεις) εκδοχές είναι οι εξής:
Πέραν των ημιεπίσημων (ανεπαρκών) εξηγήσεων, υπάρχουν και βάσιμες αναλύσεις και εκτιμήσεις έμπειρων διπλωματικών πηγών στην Αθήνα, σύμφωνα με τις οποίες η Άγκυρα ακύρωσε τη συνάντηση για να υπογραμμίσει:
Αυτό πάντως που ενόχλησε / ανησύχησε την Αθήνα είναι η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί στον Λευκό Οίκο του Τραμπ με τον Τούρκο Πρόεδρο, παράλληλα με την απόλυτη αγνόηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και οι ανησυχίες της ελληνικής πλευράς δεν έχουν να κάνουν με την καταρράκωση του γοήτρου της χώρας αλλά με την ουσία της ατζέντας των συνομιλιών Τραμπ – Ερντογάν.
Με βάση τις πρόσφατες δηλώσεις, τα δημοσιεύματα και την υπάρχουσα συγκυρία, οι πιο πιθανές θεματικές που θα τεθούν στο (μεγάλο) τραπέζι του Λευκού Οίκου περιλαμβάνουν:
Η απάντηση στο ερώτημα γιατί η Ουάσιγκτον καταβάλλει τόση προσπάθεια για να έχει κοντά της (στο δυτικό δίκτυο συμφερόντων) την Τουρκία είναι προφανής. Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να προσπαθούν να αξιοποιήσουν την Τουρκία ως στρατηγικό σύμμαχο – γέφυρα στη Μέση Ανατολή, στη Συρία, αλλά και ως κόμβο ενέργειας / δικτύων. Η Τουρκία, από τη δική της πλευρά, θα παλεύει να αντλήσει όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη – σε εξοπλισμούς, τεχνολογία, οικονομική ενίσχυση – χωρίς να υποστεί απώλεια κυριαρχίας.
Η προσπάθεια που καταβάλλει η Ουάσιγκτον στην καλλιέργεια των αμερικανοτουρκικών σχέσεων έχει να κάνει με την αμερικανική ανάγκη να κρατηθεί η Τουρκία στην αμερικανική δυτική σφαίρα επιρροής παρά την αυτονομία κινήσεων που μέχρι τώρα έχει κερδίσει η ηγεσία της χώρας υπό τον Ερντογάν. Με απλούστερα λόγια οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες να διαπραγματευτούν με την Τουρκία.
Από την άλλη, με την Ελλάδα οι ΗΠΑ δεν έχουν να «διαπραγματευτούν» κάτι κρίσιμο, δεν υπάρχει διακύβευμα που να μπορεί ο Τραμπ να πουλήσει ως νίκη. Με άλλα λόγια: η Ελλάδα είναι χρήσιμη για τις ΗΠΑ (βάσεις στη Σούδα, την Αλεξανδρούπολη και όπου αλλού κάνουν κέφι), αλλά και δεδομένη, οπότε ένας Πρόεδρος σαν τον Τραμπ δεν μπαίνει καν στον κόπο να προσφέρει ούτε ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο σε έναν απλό τοποτηρητή των αμερικανικών συμφερόντων στην άκρη της Βαλκανικής.
