ΕΛΛΑΔΑ

27.10.2025 11:50

Χανιά: Άγριος ξυλοδαρμός 72χρονου επιβάτη πλοίου στη Σούδα – Εντολή Κικίλια για ΕΔΕ, απομακρύνθηκε προσωρινά ο Λιμενάρχης

27.10.2025 11:50
port_souda_new
shutterstock

Άγριο ξυλοδαρμό καταγγέλλει ότι υπέστη ένας 72χρονος επιβάτης πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Χανιά, το πρωί της Τετάρτης (22/10).

Το περιστατικό συνέβη στο γκαράζ του πλοίου κατά τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι της Σούδας.

Μπροστά στα μάτια άλλων επιβατών, αλλά και του πληρώματος, ο ηλικιωμένος έπεσε θύμα επίθεσης από 36χρονο επιβάτη, οδηγός ενός μαύρου τζιπ, που είχε καθυστερήσει να προσέλθει στο όχημά του για την αποβίβαση.

Ο φερόμενος ως δράστης του περιστατικού έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Εντολή Κικίλια για ΕΔΕ

Όπως έγινε γνωστό, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας έδωσε εντολή διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τον Λιμενάρχη Χανίων, καθώς και για τη διερεύνηση πειθαρχικών ευθυνών του πληρώματος του πλοίου.

Η ΕΔΕ διατάχθηκε καθώς ο Λιμενάρχης Χανίων δεν προέβη στον απαιτούμενο σχηματισμό δικογραφίας για το πλήρωμα του πλοίου, ούτε ενημέρωσε άμεσα την ηγεσία του υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, ο Λιμενάρχης Χανίων απομακρύνεται από τα καθήκοντά του.

Η αρμόδια Λιμενική Αρχή έχει ήδη σχηματίσει δικογραφία που θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία.

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τονίζει ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές.

Πρωταρχικό μέλημα και υποχρέωση είναι πάντα η ασφάλεια και ο σεβασμός προς τον επιβάτη.

