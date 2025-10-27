search
Αμπελόκηποι: Λήξη συναγερμού στον Πύργο Αθηνών – Δεν εντοπίστηκε εστία φωτιάς (video)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική σήμερα το πρωί, όταν ειδοποιήθηκε για καπνό σε υπόγειο χώρο στάθμευσης στον Πύργο Αθηνών, στους Αμπελόκηπους.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 18 πυροσβέστες με 4 οχήματα, έσπευσαν στο σημείο και το κτίριο εκκενώθηκε.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα ο συναγερμός έληξε, καθώς -όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική- κατά τη διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε, δεν εντοπίστηκε κάποια εστία φωτιάς παρά μόνο οσμή καπνού.

