Αμπελόκηποι: Λήξη συναγερμού στον Πύργο Αθηνών – Δεν εντοπίστηκε εστία φωτιάς (video)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική σήμερα το πρωί, όταν ειδοποιήθηκε για καπνό σε υπόγειο χώρο στάθμευσης στον Πύργο Αθηνών, στους Αμπελόκηπους.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 18 πυροσβέστες με 4 οχήματα, έσπευσαν στο σημείο και το κτίριο εκκενώθηκε.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα ο συναγερμός έληξε, καθώς -όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική- κατά τη διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε, δεν εντοπίστηκε κάποια εστία φωτιάς παρά μόνο οσμή καπνού.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρο τροχαίο στον Άγιο Αθανάσιο – Νεκρός ένας 22χρονος

Θεσσαλονίκη: Πέντε συλλήψεις για το μαχαίρωμα του 20χρονου στην Περαία

28η Οκτωβρίου: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν