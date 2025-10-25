Διονύσης Σαββόπουλος: Οι ηχηρές απουσίες των πολιτικών της Αριστεράς από την κηδεία του «Νιόνιου»

Με την παρουσία ανθρώπων από τον πολιτικό και τον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας ολοκληρώθηκε η κηδεία του μεγάλου τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, πλήθος υπουργών και πολιτικών και πολλοί καλλιτέχνες έδωσαν το παρών στην εξόδιο ακολουθία για τον «Νιόνιο» της Ελλάδας. Πολλές ήταν όμως και οι απουσίες των αρχηγών της αντιπολίτευσης, με τις πιο ηχηρές να προέρχονται από τον χώρο της Αριστεράς.

Η απουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, καθώς και των στελεχών των κομμάτων τους σχολιάστηκε έντονα στους πολιτικούς κύκλους. Απόντες ήταν εν γένει οι πολιτικοί αρχηγοί και ανώτερα στελέχη και από τα κόμματα της Αριστεράς, με μοναδική εξαίρεση τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Οι πολιτικοί που έδωσαν το παρών, ήταν ο πρωθυπουργός, που εκφώνησε και τον πρώτο επικήδειο, ο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Νίκος Δένδιας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Νίκη Κεραμέως, η Λίνα Μενδώνη, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο Προκόπης Παυλόπουλος, η Μαρία Δαμανάκη, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Κώστας Λαλιώτης με τη σύζυγό του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Τηλέμαχος Χυτήρης, η Μιλένα Αποστολάκη, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και ο Στέφανος Τζουμάκας.

Οι καλλιτέχνες που τίμησαν τον «Νιόνιο» ήταν: ο Γιώργος Νταλάρας, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σταμάτης Φασουλής, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Κωστής Μαραβέγιας, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η Πέγκυ Ζήνα, ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Μανώλης Φάμελλος, η Μελίνα Τανάγρη, ο Άγγελος Παπαδημητρίου, η Άννα Φόνσου, ο Στάθης Δρογώσης, ο Μίνως Μάτσας και ο Σταμάτης Γαρδέλης.

