ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 20:53
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

30.10.2025 20:29

Μαρκογιαννάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένας πρωθυπουργός που άφησε το σκάνδαλο να γιγαντωθεί, σίγουρα δεν μπορεί να το καθαρίσει

30.10.2025 20:29
olga-markogiannaki-eurokinissi_4e69af.jpg

«Ένας Πρωθυπουργός που άφησε το σκάνδαλο να γιγαντωθεί, σίγουρα δεν μπορεί να το καθαρίσει», δήλωσε σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ η αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη, σε συνέντευξη της στην ΕΡΤ.

Είπε ότι «οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας πληρώνουν τη γαλάζια λαιμαργία στον ΟΠΕΚΕΠΕ» και καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι επιστρατεύει συνεχώς «το αφήγημα των χρόνιων παθογενειών», ρώτησε: «Είναι παθογένεια η περιγραφή του κλίματος εκφοβισμού στις καταθέσεις της κας Τυχεροπούλου; Είναι παθογένεια οι διάλογοι που έχουν βγει από τις επισυνδέσεις στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας;». Υπογράμμισε δε τον άμεσο κίνδυνο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να χάσουν τις επιδοτήσεις τους, «με τη ΝΔ να έχει βάλει την υπογραφή της, ενώ το επιτελικό κράτος των αρίστων δεν είχε έτοιμο ως όφειλε το σχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ζήτησε παράταση».

Τόνισε την ανάγκη «να έχουμε έναν οργανισμό που θα λειτουργεί με διαφάνεια, με ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα επιδοτήσεων, ώστε να γίνονται οι διασταυρώσεις». «Αυτό θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει», είπε, σημειώνοντας ότι «έξι χρόνια είναι θεατές και καλύπτουν τη γαλάζια συμμορία μέσα στον οργανισμό». «Η Νέα Δημοκρατία πρέπει επιτέλους να απολογηθεί για τα πεπραγμένα της. Ένας Πρωθυπουργός που άφησε το σκάνδαλο να γιγαντωθεί, σίγουρα δεν μπορεί να το καθαρίσει», είπε.

Κάλεσε κυβέρνηση «να μην μπερδεύεται, καθώς όλα αυτά δεν τα εκμεταλλεύεται η αντιπολίτευση, όπως ισχυρίζονται, αλλά αποτελούν στοιχεία της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των καταθέσεων της κας. Τυχεροπούλου». «Αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο “Φραπές” θα ήταν ακόμη ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε. Πρόσθεσε ότι «περιμένουμε στην Εξεταστική Επιτροπή να καλέσουν όλους εκείνους οι οποίοι φαίνεται να εμπλέκονται στην υπόθεση, τα γαλάζια παιδιά με τα πολυτελή αυτοκίνητα».

Παράλληλα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα της καθημερινότητας, όπως η ακρίβεια». Αναφερθείσα στη χθεσινή συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους των καταναλωτικών ενώσεων, επεσήμανε ότι «συζητήσαμε για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια ισχυρή Αρχή Προστασίας των Καταναλωτών και ένα Εθνικό Ίδρυμα Κατανάλωσης για να μπορέσουμε επιτέλους να βάλουμε ένα “φρένο” στις τιμές. Η αρχή αυτή να έχει ισχυρές ελεγκτικές αρμοδιότητες, να μπορούν να γίνονται συγκριτικές έρευνες και να δοθεί ρόλος στις καταναλωτικές οργανώσεις».

Η κ. Μαρκογιαννάκη, μιλώντας για τα προβλήματα της λειψυδρίας, σημειώνοντας τον κίνδυνο «μέσα σε όλη αυτή την ακρίβεια να αυξηθεί και η τιμή του νερού, διότι η κυβέρνηση θα μετακυλήσει ξανά το κόστος αδράνειάς της στους πολίτες». «Είναι πολύ σημαντικό το νερό να παραμείνει δημόσιο αγαθό και να μην ανοίξει ο δρόμος για την εμπορευματοποίησή του», υπογράμμισε.

Σάλος με τους ακροδεξιούς στην παρέλαση: «Μπαλάκι» οι ευθύνες, στη θεωρία των δύο άκρων καταφεύγει η κυβέρνηση – «Ανιστόρητοι συμψηφισμοί» λέει ο Ν. Παπανδρέου

Ναυμαχία Ντόρας – Κικίλια για τον λιμενάρχη Χανίων: «Δεν είμαστε ζούγκλα, ούτε καφενείο φίλων», απαντά ο υπουργός στα περί αλαζονείας

Ινστιτούτο Τσίπρα: Με Χουλιαράκη, Κουτεντάκη, Γαβρόγλου, Λιάκο το επιστημονικό συμβούλιο – Όλα τα ονόματα

