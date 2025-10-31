search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 13:36
ΕΛΛΑΔΑ

31.10.2025 12:29

Θεσπρωτία: Τραγικό τέλος για 64χρονο – Έπεσε από τη σκάλα και σκοτώθηκε

31.10.2025 12:29
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 64χρονος στην Πέρδικα Θεσπρωτίας, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες έπεσε από σκάλα και σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με το thespro.gr, ο άτυχος άνδρας είχε ανεβεί στη σκάλα προκειμένου να πραγματοποιήσει μικροεργασίες συντήρησης στο σπίτι του όταν για άγνωστο λόγο, έχασε την ισορροπία του κι έπεσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά κυρίως στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον άνδρα στο Νοσοκομείο Φιλιατών. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, διαπιστώθηκε ότι ο 64χρονος είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ηγουμενίτσας.

