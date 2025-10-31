search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 12:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.10.2025 11:33

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 24χρονου διαρρήκτη – Προσπάθησε να διαφύγει και τράκαρε με περιπολικό

31.10.2025 11:33
peripoliko new

Με επεισοδιακό τρόπο συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στη δυτική Θεσσαλονίκη ένας 24χρονος, ο οποίος, νωρίτερα, μαζί με ένα ακόμα άτομο, κατηγορείται ότι διέρρηξαν καταστήματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 24χρονος, υπήκοος Ιράκ, εντοπίστηκε στην περιοχή της Πολίχνης, να οδηγεί μαζί με συνεργό του μοτοσικλέτα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή τις προηγούμενες ημέρες.

Όταν αστυνομικοί τού έκαναν σήμα να σταματήσει, ανέπτυξε ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς επιχείρησε να διαφύγει. Προσέκρουσε, όμως, σε περιπολικό και σταθμευμένο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα η μηχανή να ακινητοποιηθεί. Σε αντίθεση με τον 24χρονο που συνελήφθη, ο συνεργός του κατάφερε να διαφύγει.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το συγκεκριμένο δίδυμο είχε διαρρήξει νωρίτερα δύο φαρμακεία κι ένα σούπερ-μάρκετ, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ οι ίδιοι αποπειράθηκαν να διαρρήξουν κοσμηματοπωλείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, συνολικά αφαίρεσαν 350 ευρώ, ένα ρολόι χειρός και δύο ηλεκτρονικές συσκευές, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του 24χρονου, όπως επίσης ναρκωτικά χάπια. Ο ίδιος διαπιστώθηκε επιπλέον πως στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Μετά το «μίνι καλοκαίρι» επιστρέφει το φθινόπωρο – Βροχές στα δυτικά και πτώση θερμοκρασίας από Τρίτη

Ηγουμενίτσα: Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε Λύκειο – Συνελήφθη και καθηγήτρια (video)

Σοκ στη Λάρισα: Την κυνηγούσε με… τσεκούρι για χρέος του άνδρα της!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
skala_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Τραγικό τέλος για 64χρονο – Έπεσε από τη σκάλα και σκοτώθηκε

texniti-noimosini-thesi-ergasias-5
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη «ανακατασκευάζει» την αγορά – Οι 16 νέες «θέσεις εργασίας» που… δεν «μεταφράζονται» στα ελληνικά

gaza_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ανταλλαγή 30 σορών Παλαιστινίων για τα λείψανα δύο ομήρων

naftemporiki-new
MEDIA

Naftemporiki TV: Το πρωτοπόρο επιχειρηματικό – οικονομικό κανάλι παρουσίασε επισήμως το πρόγραμμά του (Videos)

woody_allen3110
ΣΙΝΕΜΑ

Woody Allen: Βρήκε επιτέλους χρηματοδότη για τη νέα του ταινία – Ο μοναδικός όρος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

toutountzis-new
LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

theodora_tzakri_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδώρα Τζάκρη: «Κυβερνητικά παιχνίδια real estate πίσω από την τροπολογία για το Γηροκομείο»

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 12:31
skala_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Τραγικό τέλος για 64χρονο – Έπεσε από τη σκάλα και σκοτώθηκε

texniti-noimosini-thesi-ergasias-5
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη «ανακατασκευάζει» την αγορά – Οι 16 νέες «θέσεις εργασίας» που… δεν «μεταφράζονται» στα ελληνικά

gaza_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ανταλλαγή 30 σορών Παλαιστινίων για τα λείψανα δύο ομήρων

1 / 3