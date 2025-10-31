search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 13:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.10.2025 10:58

Σοκ στη Λάρισα: Την κυνηγούσε με… τσεκούρι για χρέος του άνδρα της!

31.10.2025 10:58
tsekouri_shutterstock

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (30/10) στη Λάρισα, όπου σύμφωνα με καταγγελία, ένας 41χρονος απείλησε και κυνήγησε μία 37χρονη κρατώντας ένα… τσεκούρι!

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, η 37χρονη είναι σύζυγος ξαδέλφου του δράστη, με τον οποίο ο 41χρονος έχει οικονομικές διαφορές, καθώς φέρεται πως του οφείλει χρήματα.

Ο 41χρονος πήγε στο σπίτι του ζευγαριού, ψάχνοντας τον ξάδελφό του, και όταν δεν τον βρήκε, στράφηκε απειλητικά με το τσεκούρι προς την 37χρονη, η οποία πανικόβλητη βγήκε στον δρόμο και άρχισε να τρέχει καλώντας σε βοήθεια.

Οι περαστικοί και οι γείτονες έσπευσαν σε βοήθεια με τον δράστη να τρέπεται σε φυγή και να αναζητείται…

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 53χρονο για απάτες – Τα προσχήματα, τα θύματα και η λεία

Στη Θεσσαλονίκη στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο Οκτώβρη μήνα (βίντεο)

Ρόδος: Πέθανε το 2,5 ετών κοριτσάκι που είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adv-new
ADVERTORIAL

Ο Βαγγέλης Δαούσης στο ΟΠΑΠ Game Time: Η βουτιά σε παγωμένη πισίνα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο

landman
ADVERTORIAL

«Landman»: Ο Μπίλι Μπομπ Θόρτον επιστρέφει στον σκληρό κόσμο του πετρελαίου τον Νοέμβριο στην COSMOTE TV

votanikos_5
ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: Τον Ιούνιο του ‘27 μπαίνει στο νέο γήπεδο ο Παναθηναϊκός – Τι είπε για δημοτικά τέλη και ΠΑΣΟΚ 

ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Amazon παραπλανεί τους συνδρομητές της για να μην τους χάσει από «πελάτες» - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Amazon: Πέταξε στον δρόμο 14.000 εργαζόμενους λόγω ΑΙ παρά τα τεράστια κέρδη

madwalk-new
LIFESTYLE

MadWalk 2025: Αντίστροφη μέτρηση για το φαντασμαγορικό show μόδας και μουσικής – Special guest ο Γιώργος Μαζωνάκης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

toutountzis-new
LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

theodora_tzakri_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδώρα Τζάκρη: «Κυβερνητικά παιχνίδια real estate πίσω από την τροπολογία για το Γηροκομείο»

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 13:12
adv-new
ADVERTORIAL

Ο Βαγγέλης Δαούσης στο ΟΠΑΠ Game Time: Η βουτιά σε παγωμένη πισίνα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο

landman
ADVERTORIAL

«Landman»: Ο Μπίλι Μπομπ Θόρτον επιστρέφει στον σκληρό κόσμο του πετρελαίου τον Νοέμβριο στην COSMOTE TV

votanikos_5
ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: Τον Ιούνιο του ‘27 μπαίνει στο νέο γήπεδο ο Παναθηναϊκός – Τι είπε για δημοτικά τέλη και ΠΑΣΟΚ 

1 / 3