Ρόδος: Πέθανε το 2,5 ετών κοριτσάκι που είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου

Έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή, σε νοσοκομείο της Μ. Βρετανίας όπου είχε μεταφερθεί, το 2,5 ετών κοριτσάκι από την Αγγλία που είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του, από πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο.

Το μικρό παιδί αφού νοσηλεύτηκε αρκετές ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση, στο Νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ της Κρήτης, όπου είχε γίνει η αεροδιακομιδή του από το Νοσοκομείο της Ρόδου, την προηγούμενη εβδομάδα η οικογένεια κίνησε όλες τις διαδικασίες και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πατρίδας τους, στην Αγγλία.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες της rodiaki.gr, οι γιατροί από την Κρήτη είχαν ενημερώσει τους οικείους τους πως η βλάβη που είχε υποστεί το μικρό κορίτσι ήταν ανεπανόρθωτη. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, το 2,5 ετών κορίτσι κατέληξε στις 26 Οκτωβρίου στο Νοσοκομείο της Μ. Βρετανίας.

Όπως είναι γνωστό, για το περιστατικό συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία ο 44χρονος θείος, καθώς φέρεται ως το άτομο που είχε υπό την επίβλεψή του το μικρό κορίτσι, καθώς και ο 54χρονος Έλληνας, υπεύθυνος τουριστικού πρακτορείου αρμόδιος για τους πελάτες που εξυπηρετεί το ξενοδοχείο. Στους δύο άνδρες ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ στην ίδια υπόθεση κατηγορούνται ο 57χρονος ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και ο διευθυντής της μονάδας (οι οποίοι δεν είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου), για το αδίκημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε στον παθόντα βαριά σωματική βλάβη.

Ωστόσο, μετά την τραγική αυτή κατάληξη που είχε η πορεία της υγείας του τρίχρονου κοριτσιού, θεωρείται βέβαιο ότι ο αρμόδιος ανακριτής Ρόδου που χειρίζεται την υπόθεση, θα προχωρήσει στην αλλαγή των κατηγοριών. Εφόσον γίνει αυτό, ο θείος και ο 54χρονος Έλληνας, που ήδη έχουν απολογηθεί για την υπόθεση, θα κληθούν να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες, το επόμενο διάστημα, ενώ εξηγήσεις αναμένεται να κληθούν να δώσουν και οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι, ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής του ξενοδοχείου όπου διέμενε το ανήλικο κορίτσι με την οικογένειά του και έγινε το συμβάν.

