Στη Βρετανία με ελικόπτερο το 3 ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στη Ρόδο

Με ιδιωτικό ελικόπτερο-ασθενοφόρο θα μεταφερθεί στη Βρετανία το 3 ετών κοριτσάκι, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο.
Το κοριτσάκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ. Στο ελικόπτερο μαζί του θα είναι και οι γονείς του.
Σύμφωνα με το patris.gr οι γιατροί εκτιμούν ότι η παραμονή της στο νερό, της έχει προκαλέσει σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες.
