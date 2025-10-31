Αμετανόητης ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο – «Δεν μπορώ να ανεχτώ τέτοια κατάσταση, δεν συμφωνούσα με τον Χριστόδουλο» (Video)

Αμετανόητος εμφανίστηκε ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος για την επίπληξη προς τον διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου επειδή είχε το πουκάμισο έξω από το παντελόνιο του κατά την εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου για την 28η Οκτωβρίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου.

«Μπορεί ένας καθηγητής να πάει στο κέντρο του ναού την ημέρα της εθνικής επετείου αν μιλάει με τα πουκάμισα έξω;» ανέφερε στον ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής.

«Η εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί μια τέτοια κατάσταση» συμπλήρωσε υποστηρίζοντας ότι η εμφάνιση του δασκάλου «δεν έχει σημασία για το σπίτι του, τον δρόμο ή το καφενείο, έχει για την εκκλησία».

«Δεν συμφωνούσα με τον Χριστόδουλο»

Ενδιαφέρον έχει ότι όταν οι δημοσιογράφοι της εκπομπής του υπενθύμισαν τη φράση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου «ελάτε όπως είστε», ο Μητροπολίτης Δωδώνης απάντησε «εγώ δεν συμφωνούσα με τον Χριστόδουλο σε αυτό, επομένως μην επικαλείστε πρότυπα που δεν ακολουθώ εγώ»

«Δεν είχα πρόθεση να δημιουργηθεί θέμα»

Οργή έχει προκαλέσει στη Ζάκυνθο η «παρατήρηση» του Μητροπολίτη Δωδώνης, Χρυσόστομου, στον Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου του νησιού.

Οταν ο τελευταίος έκανε στον Ιερό ναό Αγ. Νικολάου την πανηγυρική ομιλία του για την 28η Οκτωβρίου, ο Μητροπολίτης τον εγκάλεσε γιατί φορούσε το πουκάμισο… απ έξω.

«Με τα πουκάμισα έξω ήρθες να βγάλεις λόγο τέτοια ημέρα στην εκκλησία. Απαράδεκτος. Αίσχος» είπε ο κ. Χρυσόστομος στον εκπαιδευτικό, ενώ επικράτησε σιωπή.

Ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου δεν πτοήθηκε. Συνέχισε την ομιλία του και στο τέλος του απάντησε: «Επειδή στην αρχή της ομιλία δέχθηκα μια επίθεση αυτά ίσως ήταν μια απάντηση σε αυτούς που μου επιτέθηκαν» είπε και μάλιστα χειροκροτήθηκε από τους πιστούς στην εκκλησία, που με τον τρόπο τους καταδίκασαν τη κίνηση του Μητροπολίτη

Σε ανάρτησή του το απόγευμα της Πέμπτης ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Ζακύνθου, Ηλίας Φλάμπουρας, ανέφερε ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα αναφερόμενος στα όσα είπε για την εμφάνισή του ο μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος.

Ο ίδιος γράφει ότι «δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου» για το συμβάν και τονίζει ότι, στο τέλος της ομιλίας του, εισέπραξε από όλους τους παρευρισκομένους τη συμπαράστασή τους «απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα».

«Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν», αναφέρει.

Καταλήγει λέγοντας ότι δεν έχει πρόθεση να προσθέσει κάτι περισσότερο ή να εμπλακεί σε καμία συζήτηση.

Διαβάστε επίσης

Πιέζουν οι ΗΠΑ για τη δημιουργία διεθνούς δύναμης στη Γάζα – Ο ρόλος της Χαμάς και της Τουρκίας

Σάλος με τους ακροδεξιούς στην παρέλαση: «Μπαλάκι» οι ευθύνες, στη θεωρία των δύο άκρων καταφεύγει η κυβέρνηση – «Ανιστόρητοι συμψηφισμοί» λέει ο Ν. Παπανδρέου

Ινστιτούτο Τσίπρα: Με Χουλιαράκη, Κουτεντάκη, Γαβρόγλου, Λιάκο το επιστημονικό συμβούλιο – Όλα τα ονόματα