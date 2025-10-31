search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 10:59
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.10.2025 09:26

Αμετανόητης ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο – «Δεν μπορώ να ανεχτώ τέτοια κατάσταση, δεν συμφωνούσα με τον Χριστόδουλο» (Video)

31.10.2025 09:26
mitropolitis-epeisodio-zakynthos-1

Αμετανόητος εμφανίστηκε ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος για την επίπληξη προς τον διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου επειδή είχε το πουκάμισο έξω από το παντελόνιο του κατά την εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου για την 28η Οκτωβρίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου.

«Μπορεί ένας καθηγητής να πάει στο κέντρο του ναού την ημέρα της εθνικής επετείου αν μιλάει με τα πουκάμισα έξω;» ανέφερε στον ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής.

«Η εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί μια τέτοια κατάσταση» συμπλήρωσε υποστηρίζοντας ότι η εμφάνιση του δασκάλου «δεν έχει σημασία για το σπίτι του, τον δρόμο ή το καφενείο, έχει για την εκκλησία».

«Δεν συμφωνούσα με τον Χριστόδουλο»

Ενδιαφέρον έχει ότι όταν οι δημοσιογράφοι της εκπομπής του υπενθύμισαν τη φράση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου «ελάτε όπως είστε», ο Μητροπολίτης Δωδώνης απάντησε «εγώ δεν συμφωνούσα με τον Χριστόδουλο σε αυτό, επομένως μην επικαλείστε πρότυπα που δεν ακολουθώ εγώ»

«Δεν είχα πρόθεση να δημιουργηθεί θέμα»

Οργή έχει προκαλέσει στη Ζάκυνθο η «παρατήρηση» του Μητροπολίτη Δωδώνης, Χρυσόστομου, στον Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου του νησιού.

Οταν ο τελευταίος έκανε στον Ιερό ναό Αγ. Νικολάου την πανηγυρική ομιλία του για την 28η Οκτωβρίου, ο Μητροπολίτης τον εγκάλεσε γιατί φορούσε το πουκάμισο… απ έξω.

«Με τα πουκάμισα έξω ήρθες να βγάλεις λόγο τέτοια ημέρα στην εκκλησία. Απαράδεκτος. Αίσχος» είπε ο κ. Χρυσόστομος στον εκπαιδευτικό, ενώ επικράτησε σιωπή.

Ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου δεν πτοήθηκε. Συνέχισε την ομιλία του και στο τέλος του απάντησε: «Επειδή στην αρχή της ομιλία δέχθηκα μια επίθεση αυτά ίσως ήταν μια απάντηση σε αυτούς που μου επιτέθηκαν» είπε και μάλιστα χειροκροτήθηκε από τους πιστούς στην εκκλησία, που με τον τρόπο τους καταδίκασαν τη κίνηση του Μητροπολίτη

Σε ανάρτησή του το απόγευμα της Πέμπτης ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Ζακύνθου, Ηλίας Φλάμπουρας,  ανέφερε ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα αναφερόμενος στα όσα είπε για την εμφάνισή του ο μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος.

Ο ίδιος γράφει ότι «δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου» για το συμβάν και τονίζει ότι, στο τέλος της ομιλίας του, εισέπραξε από όλους τους παρευρισκομένους τη συμπαράστασή τους «απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα».

«Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν», αναφέρει.

Καταλήγει λέγοντας ότι δεν έχει πρόθεση να προσθέσει κάτι περισσότερο ή να εμπλακεί σε καμία συζήτηση.

Διαβάστε επίσης

Πιέζουν οι ΗΠΑ για τη δημιουργία διεθνούς δύναμης στη Γάζα – Ο ρόλος της Χαμάς και της Τουρκίας

Σάλος με τους ακροδεξιούς στην παρέλαση: «Μπαλάκι» οι ευθύνες, στη θεωρία των δύο άκρων καταφεύγει η κυβέρνηση – «Ανιστόρητοι συμψηφισμοί» λέει ο Ν. Παπανδρέου

Ινστιτούτο Τσίπρα: Με Χουλιαράκη, Κουτεντάκη, Γαβρόγλου, Λιάκο το επιστημονικό συμβούλιο – Όλα τα ονόματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsekouri_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Λάρισα: Την κυνηγούσε με… τσεκούρι για χρέος του άνδρα της!

hoknei-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το πιο εμβληματικό διπλό πορτρέτο του Ντέιβιντ Χόκνεϊ πωλείται σε δημοπρασία

image-191-800×449-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο 6-θέσιο plug-in hybrid SUV της BYD που κάνει 230 km αμιγώς ηλεκτρικά

elta_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΤΑ: Οργή και «γαλάζιων» βουλευτών για τη συρρίκνωση της εταιρείας και το «λουκέτο» σε 200 υποκαταστήματα

sillipsi_xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 53χρονο για απάτες – Τα προσχήματα, τα θύματα και η λεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

toutountzis-new
LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

theodora_tzakri_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδώρα Τζάκρη: «Κυβερνητικά παιχνίδια real estate πίσω από την τροπολογία για το Γηροκομείο»

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 10:59
tsekouri_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Λάρισα: Την κυνηγούσε με… τσεκούρι για χρέος του άνδρα της!

hoknei-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το πιο εμβληματικό διπλό πορτρέτο του Ντέιβιντ Χόκνεϊ πωλείται σε δημοπρασία

image-191-800×449-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο 6-θέσιο plug-in hybrid SUV της BYD που κάνει 230 km αμιγώς ηλεκτρικά

1 / 3