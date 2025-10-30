Πιέζουν οι ΗΠΑ για τη δημιουργία διεθνούς δύναμης στη Γάζα – Ο ρόλος της Χαμάς και της Τουρκίας

Στην επόμενη φάση του εισέρχεται το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για την Γάζα, καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι διεξάγουν εμπιστευτικές συζητήσεις με αρκετές χώρες για τη δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης που θα αναπτυχθεί στη Λωρίδα, με στόχο να παρουσιάσουν ένα σχέδιο τις επόμενες εβδομάδες, όπως δήλωσαν τρεις πηγές που εμπλέκονται άμεσα στον αμερικανικό ιστότοπο ειδήσεων Axios.

Σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ηγείται της ανάπτυξης του σχεδίου, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης, εκπαιδευμένης και εποπτευόμενης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αίγυπτο και την Ιορδανία, μαζί με στρατεύματα από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

Πηγές του Axios αναφέρουν ότι η Ινδονησία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία έχουν εκφράσει την προθυμία τους να συνεισφέρουν, ενώ άλλες χώρες έχουν εκφράσει ανησυχίες για την χαοτική κατάσταση ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας. «Εάν δεν έχουμε αξιόπιστη ασφάλεια και διακυβέρνηση στη Γάζα, εγκεκριμένη από το Ισραήλ, θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου το Ισραήλ θα συνεχίσει να επιτίθεται», δήλωσε μια πηγή που εμπλέκεται στον σχεδιασμό.

Πιέσεις στη Χαμάς

Η ανάπτυξη της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) είναι ένας από τους όρους που ορίζονται στο ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα. Η δύναμη αναμένεται να επικεντρωθεί στον έλεγχο των συνόρων της Γάζας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο και στην πρόληψη του λαθρεμπορίου όπλων. Ωστόσο, η ανάπτυξή της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς θα συμφωνήσει να παραιτηθεί από την εξουσία του και τουλάχιστον από μέρος του οπλοστασίου του.

Σύμφωνα με πηγές, ο σχηματισμός της ISF ήταν ένα σημαντικό θέμα συζήτησης κατά τη διάρκεια των συναντήσεων μεταξύ των απεσταλμένων του Τραμπ – Στιβ Γουίτκοφ, Τζάρεντ Κούσνερ, του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο – κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επισκέψεών τους στο Ισραήλ, σύμφωνα με πηγές. Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος εξηγεί ότι η αμερικανική πλευρά έχει παρουσιάσει προτάσεις για το μέγεθος και τη σύνθεση της ISF, ενώ το Ισραήλ έχει τονίσει ότι «η νομιμότητα στα μάτια του τοπικού πληθυσμού και η αποφασιστικότητα για μάχη, εάν χρειαστεί, είναι πιο σημαντικές από τον αριθμό των στρατιωτών». «Οι Ισραηλινοί είναι νευρικοί και σκεπτικοί επειδή δεν έχουν πλέον τον έλεγχο και καθόλου έλεγχο. Τους είπαμε: “Ας δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες και ας δούμε αν η Χαμάς είναι σοβαρή ή όχι”», λέει ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

«Αγκάθι» για το Ισραήλ η συμμετοχή της Τουρκίας



Ένα από τα κύρια εμπόδια για τη Δύναμη παραμένει η απροθυμία πολλών χωρών να στείλουν στρατεύματα σε ένα περιβάλλον υψηλού κινδύνου όπως η Γάζα, όπου θα μπορούσαν να βρεθούν παγιδευμένες σε διασταυρούμενα πυρά μεταξύ Χαμάς, αντίπαλων ομάδων ή του Ισραήλ. Η Τουρκία, ειδικότερα, έχει εκφράσει την προθυμία της να συμμετάσχει, αλλά το Ισραήλ αντιτίθεται σε οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Λωρίδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, επιθυμούν τη συμμετοχή της Τουρκίας, του Κατάρ και της Αιγύπτου, πιστεύοντας ότι είναι οι πλέον κατάλληλες για να πείσουν τη Χαμάς να συνεργαστεί. «Οι Τούρκοι ήταν πολύ χρήσιμοι στην επίτευξη της συμφωνίας για τη Γάζα και οι επιθέσεις του Νετανιάχου στην Άγκυρα ήταν πολύ αντιπαραγωγικές», δήλωσε ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας: «Γνωρίζουμε τις ανησυχίες του Ισραήλ και εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε κάτι που μπορεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα και να είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές».



Ο άμεσος στόχος είναι να ληφθεί η συγκατάθεση της Χαμάς για την ανάπτυξη βίας. «Αν εισέλθετε σε ένα περιβάλλον όπου η Χαμάς σας αντιλαμβάνεται ως κατοχική δύναμη, θα είναι δύσκολο. Αλλά αν η Χαμάς συμφωνήσει, είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση», εξηγεί μια πηγή, προσθέτοντας ότι «η Χαμάς πρέπει να πιστέψει ότι οι μαχητές της θα λάβουν πραγματικά αμνηστία εάν συμφωνήσει να προχωρήσει και ότι δεν θα κυνηγηθούν την επόμενη μέρα από τις ISF ή τους Παλαιστίνιους εχθρούς τους».

Στον Λευκό Οίκο, οι σύμβουλοι του Τραμπ πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να μην δοθεί στη Χαμάς «μια δικαιολογία για να υποχωρήσει», αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η ομάδα θα μπορούσε ακόμα να αρνηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, οι ISF θα αναπτυχθούν αρχικά στη νότια Γάζα, όπου η Χαμάς έχει πιο περιορισμένο έλεγχο, για να δημιουργήσουν μια ασφαλή ζώνη για ανοικοδόμηση.

Επιπλέον, αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη σύνταξη ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα υποστηρίξει τη Δύναμη και θα παράσχει νομική βάση για την αποστολή στρατευμάτων από τις χώρες.

Το ψήφισμα, ωστόσο, δεν θα μετατρέψει την ISF σε ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, εξηγούν οι πηγές, «αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν την εποπτεία και την επιρροή στις επιχειρήσεις». Ένας αξιωματούχος που εμπλέκεται στη διαδικασία εξηγεί ότι καταβάλλεται προσπάθεια για να διδαχθούν από τα λάθη προηγούμενων διεθνών αποστολών, όπως αυτές στον Λίβανο και το Αφγανιστάν.

«Όποιος είναι εξοικειωμένος με την ιστορία αυτής της σύγκρουσης δεν μπορεί να έχει μεγάλες ελπίδες για επιτυχία. Θα έπρεπε να είναι τρελός για να μην είναι σκεπτικός», λέει μια άλλη πηγή, προσθέτοντας ότι «ταυτόχρονα, κανείς δεν θέλει να αντιταχθεί στον Ντόναλντ Τραμπ».

