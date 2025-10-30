search
30.10.2025
ΚΟΣΜΟΣ

30.10.2025 18:37

Νεπάλ: Η στιγμή που… λευκό τείχος κατεβαίνει το βουνό – Βίντεο με τη χιονοστιβάδα να «καταπίνει» καταφύγιο ορειβατών

30.10.2025 18:37
xionostivada nepal 99- new

Ένα απίστευτο σκηνικό συνέβη στις 26 Οκτωβρίου στο Νεπάλ, όταν μια τεράστια χιονοστιβάδα αποκολλήθηκε από τη βόρεια πλαγιά του Αναπούρνα I.

Οι ορειβάτες και οι οδηγοί στο καμπ αρκετά μέτρα πιο κάτω παρακολουθούν ένα τείχος από χιόνι που κατέβαινε με ορμή προς το μέρος τους. Η χιονοστιβάδα είχε σχηματιστεί σε υψόμετρο περίπου 4.100 μέτρων, στη βόρεια πλευρά του βουνού, στην περιοχή Myagdi του Νεπάλ.

Στο βίντεο που παρουσίασε η Daily Mail, φαίνεται πώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο λευκός καταρράκτης «κατάπιε» ολόκληρο το καταφύγιο, καλύπτοντάς το με ένα σύννεφο από χιόνι.

Όσοι βρίσκονταν στο σημείο προετοιμάζονταν για την άγρια ριπή ανέμου και κάποιοι τρομοκρατημένοι φώναζαν. «Ήταν σαν να παρακολουθούσα μια καταιγίδα να πέφτει από τον ουρανό», είπε ένας μάρτυρας. «Μπορούσαμε να νιώσουμε την πίεση να μας χτυπάει πριν καν δούμε το χιόνι», περιέγραψε άλλος.

Παρά τη σφοδρότητα του φαινομένου, κανείς δεν τραυματίστηκε. Όταν το χάος υποχώρησε, το καμπ είχε θαφτεί κάτω από ένα πυκνό στρώμα χιονιού.

1 / 3