Το Ισραήλ παρέλαβε τις σορούς δύο ομήρων από τη Γάζα

Το Ισραήλ παρέλαβε σήμερα από τον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα δύο ομήρων που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 και είχαν οδηγηθεί στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα σε ένα δελτίο Τύπου το γραφείο του πρωθυπουργού της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Hamas hands Red Cross coffins it says contains two Gaza hostages' bodies https://t.co/0rpGHcRzg5 — BBC News (World) (@BBCWorld) October 30, 2025

Τα λείψανα των ομήρων, που παραδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό και τη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας, «θα μεταφερθούν στο Ισραήλ, όπου θα τα υποδεχθούν σε μια στρατιωτική τελετή…» προτού τα πάνε σε ένα εργαστήριο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας για να ταυτοποιηθούν.

