Ελικόπτερο συνετρίβη σε χωράφι στη Βρετανία – Νεκρός ένας 70χρονος, με ελαφρά τραύματα οι τρεις επιβαίνοντες

Ένας 70χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά τη συντριβή ελικοπτέρου σε χωράφι στο Μπέντλεϊ του Ντόνκαστερ το πρωί της Πέμπτης.

Η αστυνομία έσπευσε στον τόπο του ατυχήματος κοντά στο Ντόνκαστερ, αφού το ελικόπτερο χτύπησε στο έδαφος λίγο μετά την απογείωσή του.

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ δήλωσε ότι ο άνδρας υπέστη σοβαρά τραύματα κατά τη συντριβή και διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου. Η οικογένειά του έχει ενημερωθεί και λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη.

Ο πιλότος, ένας 41χρονος άνδρας, μια 58χρονη γυναίκα και ένα 10χρονο αγόρι, υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ανέφερε η αστυνομία.

Ο αρχιεπιθεωρητής Γκάρι Μάγκνεϊ δήλωσε: «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους του άνδρα που δυστυχώς πέθανε σε αυτό το τραγικό περιστατικό».

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην οδό Ings Lane, στο Bentley, στις 10:15 π.μ. και ήταν εκεί η αστυνομία και μια ομάδα διερεύνησης αεροπορικού ατυχήματος.

Το ελικόπτερο ήταν ιδιωτικό και απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Gamston κοντά στο Retford λίγο πριν συντριβεί στο έδαφος.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος ζει κοντά στο σημείο της συντριβής, δήλωσε στο Yorkshire Live: «Παραλίγο να χτυπήσει το σπίτι μας! Μένουμε στο τελευταίο σπίτι του δρόμου, δίπλα στις γραμμές του τρένου».

«Μίλησα με μερικούς από τους γείτονές μου. Δεν νομίζω ότι κάποιος το είδε να πέφτει, αλλά στην αρχή όλοι νομίζαμε ότι ήταν σιδηροδρομικό δυστύχημα».

Ο Μαγκνέι δήλωσε: «Εμείς και οι συνάδελφοί μας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουμε στο σημείο και έχουμε ξεκινήσει μια πλήρη κοινή έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος, παράλληλα με το Τμήμα Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο της έρευνάς μας, θα παρακαλούσαμε όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί μας. Εάν ήσασταν στην περιοχή εκείνη την ώρα και είδατε τα γεγονότα να εκτυλίσσονται, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε ιδιαίτερα πρόθυμοι να ακούσουμε από όσους έχουν πλάνα από το ελικόπτερο που προηγήθηκε της συντριβής».

Έχει στηθεί κλοιός γύρω από το σημείο της συντριβής και η αστυνομία προτρέπει τους ανθρώπους να μείνουν μακριά από την περιοχή και να χρησιμοποιούν άλλες διαδρομές όπου είναι δυνατόν.

