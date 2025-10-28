search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 16:51
ΚΟΣΜΟΣ

28.10.2025 14:53

Συντριβή αεροσκάφους στην Κένυα: Οκτώ Ούγγροι, δύο Γερμανοί και ο Κενυάτης πιλότος οι νεκροί του δυστυχήματος (video)

28.10.2025 14:53
credit: AP

Η αεροπορική εταιρεία της Κένυας, Mombasa Air Safari, ανακοίνωσε σήμερα ότι οκτώ Ούγγροι, δύο Γερμανοί και ένα μέλος του πληρώματος από την Κένυα επέβαιναν σε ένα από τα αεροσκάφη του στόλου της, το οποίο συνετρίβη νωρίτερα σήμερα στη χώρα.

«Δυστυχώς δεν υπάρχουν επιζώντες… Λυπούμαστε βαθύτατα που πρέπει να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρχαν 10 επιβάτες – 8 Ούγγροι, 2 Γερμανοί και ένα μέλος του πληρώματος -ο πιλότος- από την Κένυα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Mombasa Air Safari.

Το αεροπλάνο εκτελούσε πτήση από την παραθαλάσσια πόλη Ντιάνι προς θέρετρο στο Εθνικό Πάρκο Μασάι-Μάρα, όταν συνετρίβη γύρω στις 5:30 π.μ. (τοπική ώρα, 7:30 ώρα Ελλάδας).

Τα δυστυχήματα με μικρά αεροσκάφη είναι συχνά σε αυτή τη χώρα της Ανατολικής Αφρικής.

