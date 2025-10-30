search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025
ΚΟΣΜΟΣ

30.10.2025 18:19

Η Πολωνία αναχαίτισε ρωσικό αεροσκάφος από διεθνή εναέριο χώρο

30.10.2025 18:19
Poland

Πολωνικά μαχητικά MiG-29 αναχαίτισαν σήμερα ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα. Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό που σημειώνεται αυτήν την εβδομάδα, δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς.

Ο πολωνικός στρατός ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν ένα ρωσικό αεροσκάφος, που πραγματοποιούσε αναγνωριστική πτήση στον διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα.

«Σήμερα μαχητικά MiG-29 αναχαίτισαν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα» δήλωσε ο Κοσινιάκ- Καμίς, λέγοντας ότι ήταν παρόμοιο περιστατικό με το χθεσινό.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση του πολωνικού στρατού περιέγραψε το περιστατικό με ανάρτηση του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Δεν είχε καταθέσει σχέδιο πτήσης

«Στις 30 Οκτωβρίου 2025 , πριν τις 09,00, μαχητικά MiG-29 που ήταν σε υπηρεσία της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν μία ακόμη αναχαίτιση αυτή την εβδομάδα ενός αναγνωριστικού αεροσκάφους της Ρωσικής Ομοσπονδίας Il-20 που πραγματοποιούσε πτήση πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα» αναφέρει στην ανακοίνωση της.

«Το αεροσκάφος, που πετούσε στον διεθνή εναέριο χώρο χωρίς να έχει καταθέσει σχέδιο πτήσης με τον αναμεταδότη του εκτός λειτουργίας, αναχαιτίσθηκε, ταυτοποιήθηκε και συνοδεύθηκε εκτός της περιοχής ευθύνης. Δεν υπήρξε παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας».

Οι χώρες που βρίσκονται στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ είναι σε υψηλή επιφυλακή για πιθανές παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τον Σεπτέμβριο, όταν τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά, μέρες αφότου περισσότερα από 20 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρκογιαννάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένας πρωθυπουργός που άφησε το σκάνδαλο να γιγαντωθεί, σίγουρα δεν μπορεί να το καθαρίσει

LIFESTYLE

Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό: «Αθήνα είσαι έτοιμη;» (Video)

ADVERTORIAL

Στην Choose η επικοινωνιακή προβολή και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος HEALTHIQ του ΠΟΥ Ευρώπης στην Ελλάδα

ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Τραμπ και Πούτιν παίζουν με τη φωτιά – Μια νέα πυρηνική εποχή ξεκινά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

