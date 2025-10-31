search
31.10.2025 09:44

Πάτρα: Είχαν «φυλακισμένες» χωρίς φαγητό και νερό 28 γάτες – Βρέθηκαν και σκελετοί (Video)

31.10.2025 09:44
gata new

Είκοσι οκτώ γάτες, ανάμεσά τους και μικρά γατάκια, βρίσκονταν «φυλακισμένες», κάτω απο άθλιες συνθήκες, σε ένα διαμέρισμα στην Πάτρα, χωρίς νερό και φαγητό, στο απόλυτο σκοτάδι.

Σύμφωνα με το thebest, η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία που έγινε και με εισαγγελική διαταγή, το μαρτύριο των ζώων έλαβε τέλος, καθώς όπως διαπιστώθηκε ο χώρος που βρίσκονταν ήταν παντελώς ακατάλληλος για διαβίωση.

Στο διαμέρισμα εντοπίστηκε και σκελετός από νεκρή γάτα. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, φαίνεται πως κάποιος τις τάιζε περιοδικά, καθώς τα ζώα δεν παρουσιάζουν σημάδια υποσιτισμού.

Οι περισσότερες γάτες είναι νεαρής ηλικίας, φιλικές προς τον άνθρωπο. Όλα τα ζώα θα περάσουν από κτηνιατρικό έλεγχο και θα στειρωθούν.

Η Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), με επείγουσα ανακοίνωσή της, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να στηρίξουν τους εθελοντές της Πάτρας, είτε μέσω φιλοξενίας είτε υιοθεσίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές και στοργικό περιβάλλον για τις γάτες.

image-191-800×449-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο 6-θέσιο plug-in hybrid SUV της BYD που κάνει 230 km αμιγώς ηλεκτρικά

elta_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΤΑ: Οργή και «γαλάζιων» βουλευτών για τη συρρίκνωση της εταιρείας και το «λουκέτο» σε 200 υποκαταστήματα

sillipsi_xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 53χρονο για απάτες – Τα προσχήματα, τα θύματα και η λεία

andrew-karolos
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Πρίγκιπας Άντριου έγινε… «κοινός θνητός» – Τα σκάνδαλα, οι καταχρήσεις, ο Έπσταϊν και η «τιμωρία» από τον Κάρολο

eimi-paskal-new
ΣΙΝΕΜΑ

Η Έιμι Πασκάλ γίνεται η πρώτη γυναίκα παραγωγός που τιμάται με το Βραβείο Επιτεύγματος στον Κινηματογράφο

PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

toutountzis-new
LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

theodora_tzakri_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδώρα Τζάκρη: «Κυβερνητικά παιχνίδια real estate πίσω από την τροπολογία για το Γηροκομείο»

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

1 / 3