Πάτρα: Είχαν «φυλακισμένες» χωρίς φαγητό και νερό 28 γάτες – Βρέθηκαν και σκελετοί (Video)

Είκοσι οκτώ γάτες, ανάμεσά τους και μικρά γατάκια, βρίσκονταν «φυλακισμένες», κάτω απο άθλιες συνθήκες, σε ένα διαμέρισμα στην Πάτρα, χωρίς νερό και φαγητό, στο απόλυτο σκοτάδι.

Σύμφωνα με το thebest, η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία που έγινε και με εισαγγελική διαταγή, το μαρτύριο των ζώων έλαβε τέλος, καθώς όπως διαπιστώθηκε ο χώρος που βρίσκονταν ήταν παντελώς ακατάλληλος για διαβίωση.

Στο διαμέρισμα εντοπίστηκε και σκελετός από νεκρή γάτα. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, φαίνεται πως κάποιος τις τάιζε περιοδικά, καθώς τα ζώα δεν παρουσιάζουν σημάδια υποσιτισμού.

Οι περισσότερες γάτες είναι νεαρής ηλικίας, φιλικές προς τον άνθρωπο. Όλα τα ζώα θα περάσουν από κτηνιατρικό έλεγχο και θα στειρωθούν.

Η Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), με επείγουσα ανακοίνωσή της, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να στηρίξουν τους εθελοντές της Πάτρας, είτε μέσω φιλοξενίας είτε υιοθεσίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές και στοργικό περιβάλλον για τις γάτες.

