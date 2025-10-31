Αντιμέτωπη με σοβαρό κίνδυνο λειψυδρίας βρίσκεται η Αττική, αλλά και ολόκληρη η επικράτεια, καθώς τα αποθέματα του νερού, μειώνονται δραματικά χρόνο με τον χρόνο. Η συνολική ποσότητα νερού στους ταμιευτήρες της χώρας έχει πέσει στα 377 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, από 596 εκατομμύρια πέρυσι την ίδια εποχή.

Την ίδια στιγμή και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, τα διαθέσιμα αποθέματα στον Μόρνο ανέρχονταν σε 156,9 εκατ. κυβικά μέτρα, δηλαδή 45% λιγότερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παράλληλα, και τα τελευταία δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών επιβεβαιώνουν τη δραματική μείωση. Η έκταση της λίμνης έχει περιοριστεί στα 7.9 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μειωμένη κατά 47% σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας.

Ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας στο topontiki.gr, ανέφερε πως η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ελεγχόμενη, παρά τη μεγάλη μείωση της στάθμης και τη συνεχή πτώση.

Όπως μας εξήγησε η μείωση οφείλεται κυρίως στην παρατεταμένη ξηρασία και την έλλειψη χιονοπτώσεων τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, τόνισε ότι «οι μετρήσεις από τους δύο σταθμούς του Αστεροσκοπείου στη λεκάνη του Μόρνου δείχνουν τη χαμηλότερη επίδοση βροχοπτώσεων της τελευταίας δεκαετίας, ενώ η επιφάνεια της λίμνης έχει περιοριστεί από 14-15 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε μόλις 7.9», σύμφωνα με την πιο πρόσφατη φωτογραφία του meteo.gr που τραβήχτηκε στις 30/10.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι «αν δεν υπάρξουν επαρκείς βροχές και χιονοπτώσεις τον χειμώνα, την άνοιξη θα αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα επάρκειας νερού».

«Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι η φέτος μπορεί να είναι μια καλή χρονιά, κάτι που μπορεί να ανατρέψει θετικά την κατάσταση και να σταματήσει η πτώση. Αν και φέτος είναι άσχημη χρονιά από θέμα βροχών και χιονιών, τότε θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα», συμπλήρωσε ο κ. Λαγουβάρδος.

Ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανέφερε ότι η έλλειψη χιονοκάλυψης είναι ακόμη πιο ανησυχητική, καθώς «τα χιόνια τροφοδοτούν πιο σταθερά και αποδοτικά τους ταμιευτήρες από ό,τι οι βροχές».

Όσον αφορά τις βροχές που σημειώθηκαν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ανέφερε πως δεν βοήθησαν καθόλου, αλλά «παραμένουμε αισιόδοξοι, μιας και μπροστά μας έχουμε ολόκληρο χειμώνα».

Τέλος, αποκάλυψε ότι η ΕΥΔΑΠ παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ενώ τόνισε πως, εφόσον συνεχιστεί η ανομβρία, η χώρα μπορεί να βρεθεί μπροστά σε νέο κύκλο περιορισμών στην κατανάλωση νερού, όπως είχε συμβεί το 1993.

«Η λειψυδρία είναι ένα σύνθετο φαινόμενο για να αντιμετωπιστεί. Χρειάζονται μέτρα και ατομικά και από την πολιτεία. Χρειάζεται ένα σύνολο επιστημονικών φορέων να συνεργαστεί για να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις. Σημαντικό είναι να παρακολουθούμε και τα δεδομένα, γιατί μέσα από αυτά πορευόμαστε», κατέληξε ο κ. Λαγουβάρδος.

