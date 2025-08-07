ΕΥΔΑΠ: Λαμβάνει όλα τα μέτρα για να έχουν οι πολίτες επαρκή πρόσβαση σε φθηνό και ποιοτικό νερό για πολλά χρόνια

Στη συνεχή ανανέωση και αναβάθμιση των υποδομών της επενδύει η ΕΥΔΑΠ ώστε να ενισχύσει, μεταξύ άλλων, την ανθεκτικότητά της απέναντι στο πρόβλημα της έντονης λειψυδρίας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας.

Η ΕΥΔΑΠ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και μεριμνά ώστε να διασφαλίσει την ποιότητα και επάρκεια του νερού για τους πολίτες για πολλά χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενδεχόμενα σε ό,τι αφορά μελλοντικά σενάρια λειψυδρίας αλλά και τις επιπτώσεις που αυτή θα έχει στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Τα μέτρα αυτά τα λαμβάνει καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη μείωση των αποθεμάτων νερού. Πιο συγκεκριμένα, τα αποθέματα στους τέσσερις ταμιευτήρες της Αττικής έχουν μειωθεί από 1,2 δισ. κ.μ. το 2023 σε μόλις 659 εκατ. κ.μ. το 2025, μία μείωση σχεδόν 45% μέσα σε 2 χρόνια.

Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Αχαρνών, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Για τον λόγο αυτό η Αττική έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό, με τα αποθέματα να επαρκούν για μόλις 700 ημέρες. Το πρόβλημα εντείνεται από τη στιγμή που ορισμένες περιοχές παρουσιάζουν αύξηση στην κατανάλωση νερού που υπερβαίνει το 40% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Εφόσον λοιπόν η λειψυδρία είναι μια πραγματικότητα, η λύση είναι η πρόληψη και η συνεχής επένδυση. Η ΕΥΔΑΠ δραστηριοποιείται και στα δύο, έχοντας ψηλά στην ατζέντα της την εξεύρεση λύσεων για την ανομβρία, με τη συνδρομή της Πολιτείας. Οργανώνει πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της σπατάλης του νερού, ενώ έχει αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο και ολιστικό επενδυτικό πλάνο.

Επενδύει διαρκώς σε σύγχρονες, ανθεκτικές υποδομές για να προστατευθεί το νερό ως δημόσιο αγαθό — απέναντι στην κλιματική κρίση, την παλαιότητα των δικτύων και την αυξανόμενη ζήτηση.

Επιπλέον, προβαίνει σε στοχευμένες ενέργειες επικοινωνίας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, τονίζοντας ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμηση νερού.

Επιπρόσθετα για την καλύτερη διαχείριση του πολυτιμότερου πόρου η ΕΥΔΑΠ αναπτύσσει εδώ και χρόνια μια σειρά από καινοτόμες τεχνολογίες, όπως η αξιοποίηση του ανακυκλωμένου νερού για άρδευση και βιομηχανική χρήση.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ

Η ΕΥΔΑΠ εδώ και καιρό έχει καταρτίσει και υλοποιεί έναν οδικό χάρτη για την διασφάλιση των αποθεμάτων νερού με μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα

Μεσοπρόθεσμες Παρεμβάσεις:

Οι Μεσοπρόθεσμες Παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση των γεωτρήσεων στη Μαυροσουβάλα, τις δοκιμαστικές αντλήσεις από τον Βοιωτικό Κηφισό, την ενίσχυση των αντλιοστασίων της Υλίκης, την ενημέρωση για το πρόβλημα και τον περιορισμό της σπατάλης του νερού, καθώς, επίσης, και στοχευμένες ενημερώσεις εκπροσώπων Τύπου για την ευαισθητοποίηση στον κύκλο του νερού. Επίσης, σημαντικό παράγοντα στην προσπάθεια αυτή αποτελεί η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση της κοινής γνώμης.

Μακροπρόθεσμες Παρεμβάσεις:

Εξετάζεται κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης από υφάλμυρο ή αλμυρό νερό.

Σχέδιο μεταφοράς νερού από Αχελώο μέσω θαλάσσης (ακόμη και με δεξαμενόπλοια).

Διασύνδεση Κρικελιώτη – Καρπενησιώτη – Ευήνου.

Μεγάλα Επενδυτικά Έργα: πλάνο 2,5 δισ. στη δεκαετία

Για την αντιμετώπιση της ανησυχητικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί βάσει και όλων των παραπάνω δεδομένων, η ΕΥΔΑΠ θα συνεχίσει τα επόμενα χρόνια να υλοποιεί απρόσκοπτα το ιδιαίτερα σημαντικό δεκαετές επενδυτικό της πλάνο ύψους 2,5 δις ευρώ με έμφαση στα μεγάλα έργα στην Ανατ. Αττική μέσω των οποίων ήδη εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε σύγχρονες εγκαταστάσεις αποχέτευσης για περίπου 400.00 κατοίκους, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για την εξασφάλιση πρόσβασης σε επιπλέον 200.000 περίπου κατοίκους της περιοχής.

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

