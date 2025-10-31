Βουβός θρήνος στην κηδεία του Γιώργου Νιάρχου – Συντετριμμένη η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου

Στο Κοιμητήριο Κηφισιάς συγκεντρώθηκαν σήμερα (31/10) συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Νιάρχου προκειμένου να πουν το τελευταίο αντίο στον διακεκριμένο μαέστρο και συνθέτη που έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή, το απόγευμα της Τρίτης 28 Οκτωβρίου.

Συντετριμμένη εμφανίστηκε η σύζυγός του και σοπράνο Μάρα Θρασυβουλίδου, ενώ στο πλευρό της οικογένειας βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Παναγιώτης Πετράκης και ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Την είδηση του θανάτου του Γιώργου Νιάρχου γνωστοποίησε η σύζυγός του μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στο Facebook.

