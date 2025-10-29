search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 14:52
ΕΛΛΑΔΑ

29.10.2025 13:35

Πέθανε ο μαέστρος και συνθέτης Γιώργος Νιάρχος – Το σπαρακτικό αντίο της συζύγου του σοπράνο Μάρας Θρασυβουλίδου

giorgos-niarchos-new

Την τελευταία του πνοή άφησε ο συνθέτης και μαέστρος Γιώργος Νιάρχος, με τη θλιβερή είδηση να γνωστοποιεί η σύζυγός του και σοπράνο, Μάρα Θρασυβουλίδου.

«Ο αγαπημένος μου σύζυγος, ο υπέροχος άνθρωπος και ταλαντούχος συνθέτης, ενορχηστρωτής και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή εχθές το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου. Έχασα τον άνθρωπο που με αγάπησε πολύ και με προστάτευε σε όλη μου τη ζωή. Ήταν ο μέντορας μου, ο δάσκαλος μου, το σύμπαν ολόκληρο» έγραψε σε μια ανάρτησή της στο facebook, ενημερώνοντας ότι η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στον ιερό ναό του Αγίου Τρύφωνος στο κοιμητήριο της Κηφισιάς ώρα 13:00.

