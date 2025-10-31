Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

Ένα πλοίο γεμάτο μαθητές που είχαν έρθει στο νησί για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου ξεπροβόδησε ο δήμαρχος Σικίνου, Βασίλειος Μαράκης.

Στο νησί οι μαθητές του νηπιαγωγείου, του δημοτικού και του γυμνασίου είναι συνολικά 14. Προκειμένου να τους συντροφεύσουν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου επισκέφτηκαν τη Σίκινο μαθητές από το Γυμνάσιο Ελληνικού.

Οι μαθητές και οι καθηγητές που συμμετείχαν στην παρέλαση ευχαρίστησαν τους κατοίκους για τη φιλοξενία. «Το ταξίδι μας στη Σίκινο ολοκληρώθηκε, αλλά οι στιγμές που ζήσαμε θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στις καρδιές μας. Η φιλοξενία, η αγάπη και η απλότητα των ανθρώπων του νησιού μάς θύμισαν τι σημαίνει ανθρώπινη επαφή, σεβασμός και αληθινή αλληλεγγύη. Ένα μεγάλο από καρδιάς “ευχαριστώ” από όλους εμάς στο Δήμαρχο Σικίνου, κ. Βασίλειο Μαράκη, για τη ζεστή φιλοξενία και τη στήριξη σε κάθε μας βήμα, τον Διευθυντή του Γυμνασίου Σικίνου με Λυκειακές Τάξεις, κ. Δημήτρη Σακελλαρίου, για την εξαιρετική συνεργασία και το εκπαιδευτικό ήθος του, και σε όλους τους υπέροχους κατοίκους της Σικίνου, που μας άνοιξαν την καρδιά τους και μας έκαναν να νιώσουμε σαν στο σπίτι μας. Αποχαιρετούμε το νησί με συγκίνηση, ευγνωμοσύνη και χαμόγελα — κρατώντας μαζί μας τις πιο όμορφες εικόνες, τις πιο ζεστές αγκαλιές και τις πιο δυνατές αναμνήσεις».

