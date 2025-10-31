search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 16:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.10.2025 15:55

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

31.10.2025 15:55
sikinos (1)

Ένα πλοίο γεμάτο μαθητές που είχαν έρθει στο νησί για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου ξεπροβόδησε ο δήμαρχος Σικίνου, Βασίλειος Μαράκης.

Στο νησί οι μαθητές του νηπιαγωγείου, του δημοτικού και του γυμνασίου είναι συνολικά 14. Προκειμένου να τους συντροφεύσουν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου επισκέφτηκαν τη Σίκινο μαθητές από το Γυμνάσιο Ελληνικού.

Οι μαθητές και οι καθηγητές που συμμετείχαν στην παρέλαση ευχαρίστησαν τους κατοίκους για τη φιλοξενία. «Το ταξίδι μας στη Σίκινο ολοκληρώθηκε, αλλά οι στιγμές που ζήσαμε θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στις καρδιές μας. Η φιλοξενία, η αγάπη και η απλότητα των ανθρώπων του νησιού μάς θύμισαν τι σημαίνει ανθρώπινη επαφή, σεβασμός και αληθινή αλληλεγγύη. Ένα μεγάλο από καρδιάς “ευχαριστώ” από όλους εμάς στο Δήμαρχο Σικίνου, κ. Βασίλειο Μαράκη, για τη ζεστή φιλοξενία και τη στήριξη σε κάθε μας βήμα, τον Διευθυντή του Γυμνασίου Σικίνου με Λυκειακές Τάξεις, κ. Δημήτρη Σακελλαρίου, για την εξαιρετική συνεργασία και το εκπαιδευτικό ήθος του, και σε όλους τους υπέροχους κατοίκους της Σικίνου, που μας άνοιξαν την καρδιά τους και μας έκαναν να νιώσουμε σαν στο σπίτι μας. Αποχαιρετούμε το νησί με συγκίνηση, ευγνωμοσύνη και χαμόγελα — κρατώντας μαζί μας τις πιο όμορφες εικόνες, τις πιο ζεστές αγκαλιές και τις πιο δυνατές αναμνήσεις».

Διαβάστε επίσης

Διαλύουν τα ΕΛΤΑ, κλείνουν 204 καταστήματα, σε απόγνωση οι πολίτες στην περιφέρεια – Ποια βάζουν λουκέτο

Συνελήφθη γνωστός τηλεοπτικός σεφ για χρέη προς το Δημόσιο – Πάνω από 350.000 ευρώ οι οφειλές του

Σουδάν: Οι παραστρατιωτικοί RSF «συνέλαβαν» τον δικόν τους, «σφαγέα του αιώνα» Αμπου Λούλου – Για ποιον λόγο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xysoxoidis 543- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Είμαστε αποφασισμένοι να καταπολεμήσουμε την παραβατικότητα των ανηλίκων

ELTA_YPOKATASTIMA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λουκέτο στα ΕΛΤΑ: Συστημένο… στην κυβέρνηση, «τσουνάμι» ερωτήσεων γαλάζιων βουλευτών

sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

elta_new_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύελλα αντιδράσεων για το λουκέτο σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ – Έκτακτη συνεδρίαση της Βουλής την Τρίτη, στα κάγκελα εργαζόμενοι και πολίτες    

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Κατέρρευσε και πέθανε 10χρονη στο προαύλιο δημοτικού σχολείου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

toutountzis-new
LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

theodora_tzakri_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδώρα Τζάκρη: «Κυβερνητικά παιχνίδια real estate πίσω από την τροπολογία για το Γηροκομείο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 16:18
xysoxoidis 543- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Είμαστε αποφασισμένοι να καταπολεμήσουμε την παραβατικότητα των ανηλίκων

ELTA_YPOKATASTIMA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λουκέτο στα ΕΛΤΑ: Συστημένο… στην κυβέρνηση, «τσουνάμι» ερωτήσεων γαλάζιων βουλευτών

sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

1 / 3