Διαλύουν τα ΕΛΤΑ, κλείνουν 204 καταστήματα, σε απόγνωση οι πολίτες στην περιφέρεια – Ποια βάζουν λουκέτο

Έντονες αντιδράσεις – και σοκ – προκαλεί το αιφνιδιαστικό «λουκέτο» από σήμερα σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα.

Πολίτες από τη μία ακρη της χώρας μέχρι την άλλη μένουν χωρίς υπηρεσίες ταχυδρομείου, αλλά και διανομής συντάξεων κι επιδομάτων.

Η αιφνιδιαστική απόφαση καλύπτει από χωριά της Ηπείρου μέχρι νησιά του Αιγαίου και από λαϊκές γειτονιές της Αττικής μέχρι ορεινές κοινότητες της Μακεδονίας – με τις αποστάσεις που θα καλούνται να καλύψουν οι κάτοικοι εαν θέλουν να επισκεφτούν ένα υποκατάστημα των ταχυδρομείων να φτάνουν ή να ξεπερνάνε ακόμη και τα 50 χιλιόμετρα.

Έντονη είναι η αντίδραση των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ. Σε χθεσινή ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) κάνει λόγο για «Σχέδιο Αρμαγεδδώνας για τα ΕΛΤΑ», εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της στη συρρίκνωση των ΕΛΤΑ, υπογραμμίζοντας – παράλληλα – ότι το ελληνικό δημόσιο οφείλει να αποζημιώσει τον Οργανισμό για την Καθολική Υπηρεσία και να δώσει αναπτυξιακή προοπτική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, τα νέα πλάνα που προωθούνται δεν είναι καινούργια, αλλά αποτελούν επαναφορά, όσων είχαν παρουσιαστεί από το Υπερταμείο ήδη από το 2018, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των ΕΛΤΑ.

Όπως σημειώνεται, η σημερινή επανεμφάνισή τους συνδέεται με την ταχύτητα υλοποίησης και την ένταση των αλλαγών, οι οποίες περιλαμβάνουν εκχώρηση έργου σε ιδιώτες και μετακινήσεις τακτικού προσωπικού.

Η ΠΟΣΤ επισημαίνει ότι η ραγδαία πτώση των εσόδων από το επιστολικό ταχυδρομείο και τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, λόγω της ψηφιακής υποκατάστασης, δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τις κινήσεις αυτές, κατηγορώντας τη Διοίκηση ότι αποφεύγει να απαντήσει για τις πραγματικές αιτίες.

Η Ομοσπονδία αποδίδει τη σημερινή κατάσταση σε είκοσι χρόνια απουσίας ολοκληρωμένων πολιτικών για τα ΕΛΤΑ και σε διαχρονικές αστοχίες των διοικήσεων, αλλά και στη μόνιμα καθυστερημένη και ανεπαρκή αποζημίωση της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.

Η ΠΟΣΤ δηλώνει ότι βρίσκεται στο πλευρό όλων των συναδέλφων, στηρίζοντας κάθε ταχυδρομικό που πλήττεται από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία καλεί τους εργαζόμενους να τηρούν τις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις και να καταγγέλλουν άμεσα κάθε περίπτωση καταπάτησης δικαιωμάτων τους.

Οι δήμοι που πλήττονται

Ο δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, όπως και άλλοι δήμοι, αντιδρά και διαφωνεί για το θέμα του τερματισμού λειτουργίας των καταστημάτων ΕΛΤΑ σε Λουτράκι και Αγίους Θεοδώρους

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου, ο δήμαρχος της περιοχής, έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπερταμείο, τονίζοντας τις κοινωνικές, οικονομικές και τουριστικές συνέπειες της απόφασης, ζητώντας, άμεση κυβερνητική παρέμβαση.

Η επιστολή, κοινοποιήθηκε στους βουλευτές της Ν.Δ στην Κορινθία, ενώ, ο δήμαρχος, επικοινώνησε και με τους βουλευτές της Κορινθίας που είναι στην κυβέρνηση, ζητώντας την άμεση στήριξή τους, για την ανατροπή της απόφασης.

Επίσης, ο Γιώργος Γκιώνης, ο δήμαρχος Λουτρακίου, υπέγραψε και την απόφαση διαμαρτυρίας, όλων των δημάρχων της Πελοποννήσου, κατά την συνέλευση της ΠΕΔ Πελοποννήσου, στην Τρίπολη. Παράλληλα, ετοιμάζεται και ψήφισμα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Η Δημοτική Αρχή, αναφέρει, ότι, η προσπάθεια διεκδίκησης θα συνεχιστεί, με κάθε διαθέσιμο, θεσμικό μέσο, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση των ΕΛΤΑ και η στοιχειώδης παρουσία των τραπεζικών υπηρεσιών, σ΄ ένα δήμο, που συνδυάζει επιχειρηματικότητα, τουρισμό και βιομηχανική δράση.

Ποια καταστήματα κλείνουν

Στη λίστα των καταστημάτων που αναστέλλουν τη λειτουργία τους κασυγκαταλέγονται δεκάδες στην περιφέρεια, σε νησιά, ακόμα και σε μεγάλους δήμους στην Αττική.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα καταστήματα στο Μαρούσι, στην Αρτέμιδα, στον Ασπρόπυργο, τη Βούλα, τα Βριλήσσια, το Γαλάτσι, τον Γέρακα, τη Δάφνη, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Φιλαδέλφεια, το κατάστημα στην πλατεία Καισαριανής, στο Χαιδάρι και τον Χολαργό.

Λουκέτο μπαίνει επίσης σε ταχυδρομεία της Εύβοιας (Λίμνης, Ψαχνών, Νέας Αρτάκης, Βασιλικού, Ερέτριας και Αλιβερίου), Πρέβεζας, Καλάβρυτα (Κλειτορίας και Δάφνης) και Αιτωλοακαρνανίας (Αιτωλικό, Νεοχώρι, Βόνιτσα, Θέρμο, Αμφιλοχία, Μύτικα και άλλες περιοχές)

Πρόκειται για το δεύτερο μαζικό κύμα κλεισίματος καταστημάτων, καθώς δύο χρονια πριν είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους ακόμα 141 καταστήματα με τον συνολικό αριθμό να φτάνει πλέον τα 345.

Και μπορεί η διοίκηση των ΕΛΤΑ να επισημαίνει στην επίσημη ανακοίνωσή της ότι θα παραμείνουν σε λειτουργία 800 σημεία εξυπηρέτησης μαζί με τα ΕΛΤΑ courier, ωστόσο οι ταχυδρομικοί σημειώνουν ότι από το άλλοτε κραταιό δίκτυο των ταχυδρομείων που παρέμεναν ανοιχτά υποδεχόμενα τους πολίτες ακόμα και εκεί που έκλειναν υποκαταστήματα τραπεζών και στα πιο ακριτικά σημεία της χώρας, πλέον θα απομείνουν μόλις 254.

Την ίδια στιγμή όλο και μεγαλύτερο έργο των ταχυδρομείων εκχωρείται σε ιδιώτες με εργολαβίες σε εξωτερικούς συνεργάτες μέσω της μεθόδου outsourcing, η οποία εξετάζεται να εφαρμοστεί ακόμα και στον ρόλο του ταχυδρόμου.

Εμφάνιζαν ζημίες άνω των 150.000 ευρώ ετησίως

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, τα 204 καταστήματα σταματούν τη συναλλακτική τους δραστηριότητα, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του οργανισμού καθώς, όπως αναφέρει σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται για σημεία που εμφάνιζαν ζημίες άνω των 150.000 ευρώ ετησίως.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Γρηγόρης Σκλήκας, διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, απάντησε επισημαίνοντας πως στόχος είναι «αυτός ο οργανίσμος να γίνει επιχείρηση και μάλιστα μετά από αδράνεια 30 ετών».

Όπως παραδέχτηκε, «μετά από ένα τόσο μεγάλο διάστημα, οι αλλαγές δημιουργούν ένταση», αν και αποτελούν «ένα βήμα που ακολουθεί την προετοιμασία με νέο στόλο, με αναδιοργάνωση της διανομής,με ψηφιακά εργαλεία προς τους ταχυδρόμους, προκειμένου να μπορούμε να εγγυηθούμε την εξυπηρετήση των πολιτών».

Ο οργανισμός, τόνισε, «δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Χρηματοδοτείται από το δικό του έργο. Ό,τι παράγει, μπορεί να ξοδεύε»

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

«Τα ΕΛΤΑ θα εξακολουθούν να παρέχουν αξιόπιστες ταχυδρομικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα», αναφέρεται σε ανακοίνωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων

Η ανακοίνωση:

«Η αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ με ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα, με την οποία ολοκληρώνεται ο εξορθολογισμός του δικτύου των ΕΛΤΑ, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα συνολικά των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία επενδύουν σε νέες υπηρεσίες, στην τεχνολογική αναβάθμιση και καλύτερες συνθήκες για εργαζόμενους και πελάτες. Σήμερα πλέον η συναλλακτική δραστηριότητα στα καταστήματα συνεισφέρει λιγότερο από 10% των εσόδων, αλλά αναλώνει πάνω από το 50% των εξόδων, κατασπαταλώντας δυνατότητες επένδυσης, ανάπτυξης και το αποτέλεσμα από τις άλλες υγιώς αναπτυσσόμενες δραστηριότητες, όπως courier, ανάπτυξη ecommerce, υποστήριξη επιχειρήσεων, κ.α.

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες παρέχονται αδιάλειπτα σε κάθε περιοχή της χώρας, ανεξάρτητα από τη λειτουργία φυσικού καταστήματος, μέσα από 1.400 ταχυδρόμους, 500 συνεργάτες, 400 πράκτορες couriers και αγροτικούς διανομείς, σε εκατοντάδες συνεργαζόμενα σημεία και με χρήση σύγχρονων εργαλείων. Έτσι διασφαλίζεται ότι η περιφέρεια θα εξυπηρετείται με πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά.

Τα ΕΛΤΑ, που από το 2017 ανήκουν στο Υπερταμείο, παραμένουν πιστά δεσμευμένα στην υποχρέωση για καθολική παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας και αυτό θα συνεχίσουν να πράττουν. Για 198 χρόνια, το πρόσωπο του ταχυδρόμου αποτελεί σημείο αναφοράς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και παραμένει στο επίκεντρο της νέας εποχής των ΕΛΤΑ – με σύγχρονα μέσα, νέο εξοπλισμό και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών.

Οι περισσότεροι ταχυδρόμοι και συνεργάτες είναι εξοπλισμένοι με ψηφιακά μέσα ενώ οι αγροτικοί διανομείς, όπως και οι ψηφιακοί ταχυδρόμοι, μοναδικό προτέρημα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, διαθέτουν εξοπλισμό που τους επιτρέπει να παρέχουν πλήθος υπηρεσιών στους πελάτες χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα. Έτσι τα ΕΛΤΑ πετυχαίνουν να παρέχουν κατ’ οίκον εξυπηρέτηση και να εξασφαλίζουν κάλυψη ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Τα νέα ΕΛΤΑ επεκτείνονται με νέες, πιο σύγχρονες μορφές παρουσίας. Τα 204 καταστήματα που αποσύρονται, έχουν ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα και με επικαλύψεις από γειτονικά σημεία. Αρκετά από αυτά λειτουργούσαν με ζημίες που ξεπερνούσαν τις 150.000 ευρώ ετησίως. Με την αναπροσαρμογή του δικτύου, το προσωπικό των ΕΛΤΑ μεταφέρεται σε παραγωγικές λειτουργίες, ενισχύοντας την παρουσία ταχυδρόμων και την επιχειρησιακή δυναμική στην περιφέρεια.

Στις περιοχές όπου δεν θα υπάρχει φυσικό κατάστημα, οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται κανονικά μέσω του δικτύου διανομής, των κινητών μονάδων και των συνεργαζόμενων σημείων. Οι ταχυδρόμοι και οι συνεργάτες μας θα καλύπτουν κάθε περιοχή, διασφαλίζοντας ότι καμία κοινότητα δεν μένει χωρίς πρόσβαση στις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Ειδικά για τους ηλικιωμένους και τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών, τα ΕΛΤΑ τονίζουν ότι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου. Οι διανομείς των ΕΛΤΑ διαθέτουν πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, όπως POS και φορητές συσκευές PDA, που τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν συναλλαγές και να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον. Ο στόχος είναι να διατηρηθεί η ανθρώπινη επαφή και η προσωπική εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα για όσους έχουν περιορισμένες δυνατότητες μετακίνησης, με τρόπο οργανωμένο, ασφαλή και σταθερό.

Με ένα τηλεφώνημα στο 212 0000 700, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα στοιχεία του ταχυδρόμου της περιοχής τους και να προγραμματίζουν ραντεβού για εξυπηρέτηση στο σπίτι τους».

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 53χρονο για απάτες – Τα προσχήματα, τα θύματα και η λεία

Στη Θεσσαλονίκη στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο Οκτώβρη μήνα (βίντεο)

Ρόδος: Πέθανε το 2,5 ετών κοριτσάκι που είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου