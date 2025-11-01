Στους 3 οι νεκροί της βεντέτας στα Βορίζια: Οι οικογένειες παραβίασαν «σασμό» για βοσκοτόπια – Ανήλικα παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες (Video)

Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, είναι μέχρι στιγμής ο τραγικός απολογισμός του μακελειού με πάνω από 2.000 πυροβολισμούς που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (1/11), στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι δύο οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη, που έχουν εδώ και χρόνια προστριβές και διαμάχες για οικονομικά και άλλα ζητήματα, πήραν τα όπλα, καλάσνικοφ, καραμπίνες, πιστόλια και άνοιξαν πυρ η μία εναντίον της άλλης, γαζώνοντας ανθρώπους, σπίτια και αυτοκίνητα.

Για βοσκοτόπια αιματοκύλισαν ένα χωριό

Πληροφορίες από την περιοχή αναφέρουν ότι οι οικογένειες είχαν παλιές διαφορές για τα βοσκοτόπια, που είχαν οδηγήσει και στο παρελθόν σε επεισόδια. Πριν από περίπου έναν χρόνο, είχε σημειωθεί ανταλλαγή πυροβολισμών στην πλατεία του χωριού, χωρίς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί, ενώ το περιστατικό δεν καταγγέλθηκε ποτέ στις αρχές.

Τότε, επιχειρήθηκε να κλείσει η πληγή μέσω ενός «σασμού» – μιας παραδοσιακής συμφιλίωσης που επισφραγίστηκε με συντεκνιά, δηλαδή τη βάφτιση παιδιού της μίας οικογένειας με νονό άτομο από την άλλη. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, η συμφωνία αυτή δεν τηρήθηκε, οδηγώντας στο σημερινό αιματοκύλισμα.

Τεράστια αστυνομική επιχείρηση

Οι αστυνομικές δυνάμεις, που έσπευσαν -σύμφωνα με πληροφορίες από κάθε γωνιά του νησιού, και όχι μόνο- κατάφεραν να μπουν στο χωριό ώρες μετά την έναρξη των πυροβολισμών.

Οι πληροφορίες για τους νεκρούς είναι ακόμη συγκεχυμένες. Παρά το γεγονός ότι πριν από λίγη ώρα γινόταν λόγος για τέσσερις νεκρούς, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για τρεις νεκρούς και δύο βαριά τραυματίες που δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

Ο ένας από τους δύο νεκρούς, ένας 38χρονος είναι της μιας οικογένειας, πατέρας έξι παιδιών, και η νεκρή γυναίκα, ηλικίας 55 ετών, μέλος της άλλης. Σύμφωνα με πληροφορίες του zapranews.gr, η γυναίκα νοσηλεύτρια στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Ήταν χήρα, μητέρα δύο ενήλικων παιδιών.

Πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει και τρίτη νεκρή, όχι από τις περισσότερες από 2.000 σφαίρες που έπεσαν αλλά από ανακοπή καρδιάς τη στιγμή της ανταλλαγής πυροβολισμών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στην ακόλουθη ανακοίνωση προχώρησε το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικά με το μακελειό που σημειώθηκε στην περιοχή Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στο Ηράκλειο:

«Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. – Τ.Α.Ε. – Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Για 10 πόντους γλίτωσα τον θάνατο, λέει αυτόπτης μάρτυρας στα Βορίζια

«Ξαφνικά είδα ένα 4×4 να πυροβολεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν κατάλαβα από πού έρχονταν οι σφαίρες. Μόνο που ένιωσα ότι βρίσκομαι μέσα σε κόλαση», ανέφερε χαρακτηριστικά μάρτυρας, περιγράφοντας πως το αυτοκίνητό του δέχθηκε πολλούς πυροβολισμούς, προτού προλάβει την τελευταία στιγμή να διαφύγει σώος.

«Ειδοποίησα την αστυνομία και μου είπε να γυρίσω σπίτι μου. Τα όπλα πρέπει να ήταν καλάσνικοφ και πολλά πιστόλια. Είδα και τον νεκρό και όπως κατάλαβα ήταν στημένη η δουλειά. Κυριολεκτικά έπεσα πάνω από τα διασταυρωμένα πυρά. Από τις 11:00 ενημέρωσα την αστυνομία και για 10 πόντους από μια σφαίρα γλίτωσα τον θάνατο. Οι σφαίρες τρύπησαν το λάστιχο ενώ το αυτοκίνητο έπαθε τεράστιες ζημιές» πρόσθεσε.

Τουλάχιστον 15 τραυματίες

Τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως υπάρχουν δεκάδες τραυματίες. Μάλιστα, αναφέρεται πως για να αποφευχθούν νέα επεισόδια, οι Αρχές τους έχουν «χωρίσει» στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και Αγίας Βαρβάρας, αντίστοιχα.

Πολλοί από αυτούς μεταφέρθηκαν στα κέντρα υγείας ακόμη και με αγροτικά.

Σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει από τις υγειονομικές Αρχές, το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ Ηρακλείου Κρήτης έλαβε κλήση στις 11:18 π.μ., με αναφορά για περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών στο χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού, με αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 5 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), καθώς και 1 όχημα μικρού όγκου με ιατρό, ενώ τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα 2 ακόμη ασθενοφόρα από τα Κέντρα Υγείας Αγίας Βαρβάρας και Μοιρών.

Λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούσαν στο σημείο και κατόπιν οδηγιών του επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ., οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παρέμειναν σε ασφαλή θέση αναμονής στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, έως ότου δοθεί άδεια προσέγγισης εντός του χωριού.

Μέχρι αυτή την ώρα, οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν πραγματοποιήσει τις εξής διακομιδές:

2 άνδρες ηλικίας 25 και 30 ετών που μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ από ιδιωτική κλινική

2 τραυματισμένες γυναίκες από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

2 άνδρες τραυματίες, κατόπιν κλήσης της ΕΛ.ΑΣ., από ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου προς το προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

1 γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και 1 άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του προς το «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν ενισχυμένες και σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Για τις εξελίξεις ενημερώνεται από την πρώτη στιγμή ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον διοικητή της Αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό σπεύδουν στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛΑΣ και ο αρχηγός του FBI.

«Τι ήρθατε τώρα μπ@@@ρδοι, δυο μέρες τώρα σας καλούσαμε δεν ήρθατε»

Στο μεταξύ σκηνές αρχαίας τραγωδίας διαδραματίστηκαν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου όπου μεταφέρθηκε η σορός ενός εκ των νεκρών.

Η μητέρα του θύματος λιποθύμησε ενώ υπήρξε λεκτική επίθεση συγγενών και σε αστυνομικούς.

«Τι ήρθατε τώρα μπ@@@ρδοι, δυο μέρες τώρα σας καλούσαμε δεν ήρθατε», φώναξε χαρακτηριστικά ένας εξ αυτών.

Ανάλογο κλίμα επικρατεί στους διαδρόμους του νοσηλευτικού ιδρύματος, με πολλά ξεσπάσματα οργής κατά αστυνομικών: «Β@@@@@@@@@@@, να παρακαλάτε να μην έχει πεθάνει» κραύγασε άτομο από το στενό περιβάλλον τραυματία.

H βόμβα στην οικοδομή

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο οικογένειες έχουν βεντέτα τον τελευταίο χρόνο ενώ το αιματοκύλισμα ξεκίνησε ως αντίποινα έπειτα από έκρηξη μηχανισμού σε οικοδομή αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, οι εντάσεις αναζωπυρώθηκαν λόγω κτηματικών διαφορών και συγκεκριμένα επειδή η μία οικογένεια πήγε και αγόρασε έκταση στην περιοχή που έχει εγκατασταθεί η άλλη.

Ο πολύνεκρος πόλεμος οικογενειών που συγκλόνισε την Κρήτη το 1955

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα Βορίζια βάφονται με αίμα. Το 1955 το χωριό συγκλονίστηκε ξανά από μια βεντέτα.

Ήταν 27 Αυγούστου, στη γιορτή του Αγίου Φανουρίου. Το κέφι, το κρασί και η λύρα έδιναν τον ρυθμό του πανηγυριού, όταν ξαφνικά η γιορτή μετατράπηκε σε τραγωδία. Ένας χωριανός επιτέθηκε απρόκλητα στον δασοφύλακα της περιοχής, ο οποίος διασκέδαζε σε καφενείο.

Χωρίς να προηγηθεί λογομαχία, τον χτύπησε με μαχαίρι στον λαιμό, σκοτώνοντάς τον σχεδόν ακαριαία. Ο δράστης εκμεταλλεύτηκε τον πανικό και εξαφανίστηκε πριν συλληφθεί.

Η δολοφονία του δασοφύλακα στα Βορίζια προκάλεσε ταραχή στο χωριό και ξεκίνησε μια αιματηρή βεντέτα

Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε από διαφωνία σχετικά με παράνομη υλοτομία. Μπροστά στον κίνδυνο να καταγγελθεί για τα καυσόξυλα, ο δράστης αποφάσισε να εκφοβίσει το θύμα, παρακινώντας συγγενή του να επιτεθεί.

Υπήρξαν, ωστόσο, και άλλες εκδοχές για το κίνητρο: κάποιοι υποστήριξαν ότι αφορμή ήταν το ότι το θύμα αγνόησε τον χαιρετισμό του ανιψιού του, ενώ άλλοι ότι το θύμα απέτρεπε πελάτες από το καφενείο του δράστη.

Φαίνεται πως απευθύνθηκε σε μια παρέα που κατευθυνόταν προς το καφενείο του δράστη και τους κάλεσε να πιουν μαζί σε άλλο καφενείο. Τότε ο δράστης έβγαλε το μαχαίρι και τον επιτέθηκε.

Η δολοφονία του δασοφύλακα στα Βορίζια προκάλεσε ταραχή στο χωριό και ξεκίνησε μια αιματηρή βεντέτα. Σύμφωνα με τη «Μηχανή του Χρόνου», πέντε λεπτά μετά τον πρώτο φόνο, συγγενείς του θύματος έβγαλαν όπλα και άρχισαν να πυροβολούν. Ακολούθησαν νέοι φόνοι και επιθέσεις, μεταξύ των οποίων η ρίψη χειροβομβίδας στο σπίτι του δασοφύλακα, με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς και 14 τραυματίες.

Η χωροφυλακή και στρατιωτικά τμήματα έφτασαν στο χωριό για να αποκαταστήσουν την τάξη, ενώ οι κάτοικοι και οι αυτόπτες μάρτυρες απομονώθηκαν για την ασφάλειά τους.

Η είδηση για το πρωτοφανές μακελειό έγινε αμέσως πρώτο θέμα σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες της χώρας, οι οποίες έστειλαν δημοσιογράφους στα Βορίζια για να καλύψουν τα γεγονότα.

