Εξάρχεια: Διατάχθηκε ΕΔΕ μετά τον ξυλοδαρμό γυναίκας με προσθετικό μέλος – Σάλος με βίντεο που δείχνει άνδρες των ΜΑΤ να χτυπούν θαμώνες καταστημάτων

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για ενέργειες αστυνομικών της Υ.Α.Τ. σε επεισόδιο έξω από κατάστημα στα Εξάρχεια μετά τη χθεσινή συγκέντρωση.

Η ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στα Εξάρχεια, μετά το τέλος πορείας που πραγματοποίησε στο κέντρο της Αθήνας ομάδα αντιεξουσιαστών για αναρχικό που είχε χάσει τη ζωή του πριν έναν χρόνο.

Αυθαίρετη και άγρια αστυνομική βία

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ και ενώ διαδηλωτές διέσχιζαν το σημείο στο ύψος της Εμμανουήλ Μπενάκη, δυνάμεις των ΜΑΤ έριξαν χημικά και κρότου λάμψης, με αποτέλεσμα να διαλυθεί η πορεία στα γύρω στενά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, έγιναν 14 προσαγωγές ατόμων.

CW/ αστυνομική, κρατική βία



Αστυνομική επίθεση στα Εξάρχεια μετά το τέλος της πορείας για τον Κυριάκο Ξυμητήρη.

Λίγο αργότερα, οι δυνάμεις των ΜΑΤ κατευθύνθηκαν επί της Κωλέττη, όπου υπάρχουν καταστήματα εστίασης, με βίντεο να δείχνουν αστυνομικούς να κάνουν χρήση βίας και χημικών μέσα στον κόσμο.

Γρονθοκόπησαν μέχρι και γυναίκα με προσθετικό μέλος

Μάλιστα, σε βίντεο που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις φαίνεται αστυνομικός να γρονθοκοπεί με μανία έναν άνδρα και ένα ακόμα άτομο που μάλιστα είχε και προσθετικό μέλος.

Μετά την ολοκλήρωση της πορείας-μνημόσυνο για τον αναρχικό Κυριάκο Ξυμητήρη διμοιρίες των ΜΑΤ βρέθηκαν για άλλη μια φορά στα Εξάρχεια και επιτέθηκαν ακόμα και σε απλό κόσμο στις καφετέριες με χημικά και κρότου λάμψεις, ένας εκ των οποίων ήταν ΑμεΑ με πρόσθετο μέλος

Η επίθεση με γροθιές σε κοπέλες και αγόρια που κάθονταν και τους κοίταγαν και διαμαρτυρήθηκαν για τους τσαμπουκάδες σε ότι κινούταν.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η Αστυνομία σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για επίθεση που δέχτηκαν αστυνομικές δυνάμεις, που βρίσκονταν στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμ. Μπενάκη, με καδρόνια και φωτοβολίδες από ομάδα αγνώστων.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών της Υ.Α.Τ. εξωτερικά καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Εξάρχεια μετά τη λήξη της χθεσινής συγκέντρωσης.»

