search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 17:16
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.11.2025 16:51

Εξάρχεια: Διατάχθηκε ΕΔΕ μετά τον ξυλοδαρμό γυναίκας με προσθετικό μέλος – Σάλος με βίντεο που δείχνει άνδρες των ΜΑΤ να χτυπούν θαμώνες καταστημάτων

01.11.2025 16:51
exarheia episodeia (1)

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για ενέργειες αστυνομικών της Υ.Α.Τ. σε επεισόδιο έξω από κατάστημα στα Εξάρχεια μετά τη χθεσινή συγκέντρωση.

Η ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στα Εξάρχεια, μετά το τέλος πορείας που πραγματοποίησε στο κέντρο της Αθήνας ομάδα αντιεξουσιαστών για αναρχικό που είχε χάσει τη ζωή του πριν έναν χρόνο.

Αυθαίρετη και άγρια αστυνομική βία

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ και ενώ διαδηλωτές διέσχιζαν το σημείο στο ύψος της Εμμανουήλ Μπενάκη, δυνάμεις των ΜΑΤ έριξαν χημικά και κρότου λάμψης, με αποτέλεσμα να διαλυθεί η πορεία στα γύρω στενά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, έγιναν 14 προσαγωγές ατόμων.

Λίγο αργότερα, οι δυνάμεις των ΜΑΤ κατευθύνθηκαν επί της Κωλέττη, όπου υπάρχουν καταστήματα εστίασης, με βίντεο να δείχνουν αστυνομικούς να κάνουν χρήση βίας και χημικών μέσα στον κόσμο.

Γρονθοκόπησαν μέχρι και γυναίκα με προσθετικό μέλος

Μάλιστα, σε βίντεο που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις φαίνεται αστυνομικός να γρονθοκοπεί με μανία έναν άνδρα και ένα ακόμα άτομο που μάλιστα είχε και προσθετικό μέλος.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η Αστυνομία σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για επίθεση που δέχτηκαν αστυνομικές δυνάμεις, που βρίσκονταν στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμ. Μπενάκη, με καδρόνια και φωτοβολίδες από ομάδα αγνώστων.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών της Υ.Α.Τ. εξωτερικά καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Εξάρχεια μετά τη λήξη της χθεσινής συγκέντρωσης.»

Διαβάστε επίσης:

Κρητική βεντέτα στα Βορίζια: Μπήκαν στο χωριό οι αστυνομικές δυνάμεις – Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον 15 τραυματίες, έπεσαν πάνω από 2.000

Πάτρα: «Βουτιά θανάτου» για 50χρονο που έπεσε από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας

Κορωπί: «Δεν ξέρει ότι η κανονική αγάπη δεν πονάει, θα τον αθωώσει πανηγυρικά» – Συγκλονίζει στενή φίλη της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
boreia makedonia ekloges
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Την Κυριακή ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών – Αναμένεται κυριαρχία του δεξιού κυβερνώντος κόμματος

klisi new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού θα δείτε αν έχετε «φάει» κλήση από τις νέες κάμερες – Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται

aytokinito tis hronias (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτά είναι τα 7 μοντέλα φιναλίστ για το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026

bmw
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Ηands-off»: Η BMW βελτιώνει την εμπειρία της αυτόνομης οδήγησης – Πώς θα γίνονται οι ελιγμοί προσπέρασης

exarheia episodeia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Διατάχθηκε ΕΔΕ μετά τον ξυλοδαρμό γυναίκας με προσθετικό μέλος – Σάλος με βίντεο που δείχνει άνδρες των ΜΑΤ να χτυπούν θαμώνες καταστημάτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

ferentinos-new
LIFESTYLE

Χρήστος Φερεντίνος: Γενέθλια για τους δίδυμους γιους του και το… γιόρτασαν όλοι μαζί

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Οι νοσηλευτές φεύγουν για το εξωτερικό: Λείπουν 15.000 από τα ελληνικά νοσοκομεία – Σε ποιες χώρες πάνε  

rottweiler
ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που το ροτβάιλερ ορμάει στον ιδιοκτήτη του - Φαίνεται να το χτυπάει πριν την επίθεση (Video)

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα Μαρινάκη προς τους αγρότες - Έχετε δίκιο, αλλά μην διαταράσσετε τις...ισορροπίες του κράτους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 17:12
boreia makedonia ekloges
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Την Κυριακή ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών – Αναμένεται κυριαρχία του δεξιού κυβερνώντος κόμματος

klisi new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού θα δείτε αν έχετε «φάει» κλήση από τις νέες κάμερες – Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται

aytokinito tis hronias (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτά είναι τα 7 μοντέλα φιναλίστ για το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026

1 / 3