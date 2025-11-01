search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

01.11.2025 19:12

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

01.11.2025 19:12
kriti1

Ένας σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, το απόγευμα του Σαββάτου (01/11), στα ανοιχτά της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός έγινε στις 17:39 και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 16 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Χρυσής Λασιθίου.

Ο σεισμός που έγινε ανοιχτά της Κρήτης είχε εστιακό βάθος μόλις 8 χιλιομέτρων.

