Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

Ένας σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, το απόγευμα του Σαββάτου (01/11), στα ανοιχτά της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός έγινε στις 17:39 και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 16 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Χρυσής Λασιθίου.

Ο σεισμός που έγινε ανοιχτά της Κρήτης είχε εστιακό βάθος μόλις 8 χιλιομέτρων.

