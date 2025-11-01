Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένας σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, το απόγευμα του Σαββάτου (01/11), στα ανοιχτά της Κρήτης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός έγινε στις 17:39 και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 16 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Χρυσής Λασιθίου.
Ο σεισμός που έγινε ανοιχτά της Κρήτης είχε εστιακό βάθος μόλις 8 χιλιομέτρων.
