ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 09:11
02.11.2025 01:03

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Γεια σας Ελλάδα!», έγραψε στα ελληνικά μετά την άφιξή της

02.11.2025 01:03
kiberly

Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξέφρασε την τιμή της για την άφιξή της στην Αθήνα, σημειώνοντας την ίδια ώρα ότι «Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα έχουν έναν αδιάσπαστο δεσμό».

«Μαζί, θα ενισχύσουμε αυτή τη συμμαχία και θα ανεβάσουμε τη συνεργασία μας σε νέα επίπεδα», πρόσθεσε.

Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε το απόγευμα του Σαββάτου (1/11) η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία είχε φτάσει νωρίτερα την ίδια ημέρα στην Αθήνα, για να αναλάβει τα καθήκοντά της.

Η κα Γκίλφοϊλ, έδωσε το «παρών» στον ετήσιο χορό για την επέτειο της ίδρυσης του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πρωτεύουσας.

