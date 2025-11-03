Τραγωδία στη Λάρισα: 33χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στην αποθήκη του σπιτιού του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τέλος στη ζωή του έβαλε 33χρονος στη Λάρισα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο 33χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στην αποθήκη του σπιτιού του στον οικισμό Αμπέλια.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό έσπευσε στο σημείο για να παραλάβει τη σορό.
