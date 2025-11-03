search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 21:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2025 19:23

Τραγωδία στη Λάρισα: 33χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στην αποθήκη του σπιτιού του

03.11.2025 19:23
ekav-new
αρχείου

Τέλος στη ζωή του έβαλε 33χρονος στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο 33χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στην αποθήκη του σπιτιού του στον οικισμό Αμπέλια.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό έσπευσε στο σημείο για να παραλάβει τη σορό.

Διαβάστε επίσης

«Φρούριο» τα Βορίζια: Ανθρωποκυνηγητό για τα τρία αδέλφια, άφαντα τα όπλα – Θρήνος και σπαραγμός στο τελευταίο αντίο στον 39χρονο

Δίκη γνωστού σκηνοθέτη για βιασμό: Μου έλεγε «ξέρεις πώς είμαι, μου άρεσε το σώμα της», κατέθεσε η πρώην σύντροφός του

Κακοκαιρία: Καμπανάκι Κολυδά – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχοπτώσεις έως και 100 χιλιοστά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
exxonmobil gallia 99- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απειλεί με αποχώρηση από την Ευρώπη η ExxonMobil, αν δεν αλλάξουν οι κανονισμοί

C5-Aircross-BEV-036
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ολοκαίνουργιο Citroen C5 Aircross: Περισσότεροι χώροι, άνεση, τεχνολογίες, τώρα και ηλεκτρικό!

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση στην Πάτρα: Δεκαπέντε άτομα ξυλοκόπησαν και τραυμάτισαν με κλειδιά δύο 16χρονους

european-commission_2904_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν: Διαφθορά και κράτος δικαίου τα «αγκάθια» για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

krisitano-ronaldo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαρωτικός ο Κριστιάνο Ρονάλντο: «Είμαι καλύτερος από τον Μέσι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

klisi new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού θα δείτε αν έχετε «φάει» κλήση από τις νέες κάμερες - Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται

openrealview
MEDIA

Open: Και βραδινό τοκ σόου με τέσσερις παρουσιάστριες - Πρεμιέρα σήμερα

vroxi-omprela
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 21:11
exxonmobil gallia 99- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απειλεί με αποχώρηση από την Ευρώπη η ExxonMobil, αν δεν αλλάξουν οι κανονισμοί

C5-Aircross-BEV-036
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ολοκαίνουργιο Citroen C5 Aircross: Περισσότεροι χώροι, άνεση, τεχνολογίες, τώρα και ηλεκτρικό!

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση στην Πάτρα: Δεκαπέντε άτομα ξυλοκόπησαν και τραυμάτισαν με κλειδιά δύο 16χρονους

1 / 3