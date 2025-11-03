Τραγωδία στη Λάρισα: 33χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στην αποθήκη του σπιτιού του

Τέλος στη ζωή του έβαλε 33χρονος στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο 33χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στην αποθήκη του σπιτιού του στον οικισμό Αμπέλια.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό έσπευσε στο σημείο για να παραλάβει τη σορό.

