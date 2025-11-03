search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 19:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2025 17:44

Χειροπέδες σε Σύρο για διακίνηση μεταναστών: Χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα πάρτι σε πολυτελή γιοτ

03.11.2025 17:44
party yaght 66- new

Στη σύλληψη ενός Σύρου με σουηδικό διαβατήριο προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς ο 37χρονος είχε στήσει δίκτυο διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις γερμανικές αρχές και συνελήφθη μετά από πληροφορίες και έρευνα της ΕΥΠ.

Όπως διαπιστώθηκε ο συγκριμένος άντρας ήταν ο εγκέφαλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών από τα τουρκικά παραλία στα νησιά των Κυκλάδων,  και κυρίως τη Μύκονο και τη Σαντορίνη,  με ταρίφα 8.000 έως 10.000 ευρώ ανά άτομο.

Κατά τη διάρκεια των μεταφορών προκειμένου να μην κινήσει υποψίες, χρησιμοποιούσε πολυτελή σκάφη. Οι μετανάστες κρύβονταν στις καμπίνες, ενώ στο κατάστρωμα διοργάνωναν πάρτι για κάλυψη, στα οποία μετείχαν κατά κανόνα γυναίκες που πληρώνονταν για το σκοπό αυτό.  

Σύμφωνα με τις Αρχές, διέμενε σε πολυτελή βίλα στα νότια προάστια της Αθήνας και ζούσε πολυτελή ζωή, με ακριβά αυτοκίνητα, ρούχα επώνυμων σχεδιαστών και έντονη νυχτερινή δραστηριότητα.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού


Την 01/11/2025 στελέχη της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) και του γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, συνέλαβαν έναν αλλοδαπό υπήκοο Συρίας με σουηδικό διαβατήριο για τον οποίο είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως και αναζητούταν. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατ΄ οίκον έρευνα από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, όπου κατασχέθηκαν μέσα αποθήκευσης δεδομένων.
Ο ανωτέρω αλλοδαπός εμπλέκεται στην οργάνωση παράνομων μεταφορών μεταναστών από τις τουρκικές ακτές σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου και ακολούθως στην μεταφορά αυτών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελώντας μάλιστα αρχηγικό μέλος του εν λόγω κυκλώματος. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών/ Τμήμα Εκτέλεσης Ποινών, όπου κρίθηκε προφυλακιστέος.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε κατόπιν επιστάμενων ερευνών, υπό το συντονισμό της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε στενή συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). Η Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ. σε συνεργασία με την Ε.Υ.Π. και την Λιμενική Αρχή Πειραιά, αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη συμμετοχή και έτερων ατόμων στην εν λόγω υπόθεση, όπως επίσης και την συνεργασία με μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: Το περπάτημα μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ

tsiaras 555- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: «Δεν θεωρώ ανήθικο ότι ο Καϊμακάμης έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ» – Τι είπε για τον Σαλάτα

g41x0muxsaaht5k-768×522-1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας μετά τα πάρτι και τις εκδηλώσεις

Tileorasi
MEDIA

Ανατροπή στη μοιρασιά της τηλεθέασης των καναλιών το Σαββατοκύριακο (1,2/11)

avgi-efimerida_0108_1460-820_new
MEDIA

ΕΣΗΕΑ: Νέα 24ωρη απεργία στην ΑΥΓΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

klisi new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού θα δείτε αν έχετε «φάει» κλήση από τις νέες κάμερες - Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται

vissi-vandi-new
LIFESTYLE

Γερμανού για Βίσση – Βανδή: Θέλω πάρα πολλά χρόνια να το πω και τώρα ήρθε η ώρα (Video)

vroxi-omprela
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 19:21
alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: Το περπάτημα μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ

tsiaras 555- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: «Δεν θεωρώ ανήθικο ότι ο Καϊμακάμης έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ» – Τι είπε για τον Σαλάτα

g41x0muxsaaht5k-768×522-1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας μετά τα πάρτι και τις εκδηλώσεις

1 / 3