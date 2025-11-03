Χειροπέδες σε Σύρο για διακίνηση μεταναστών: Χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα πάρτι σε πολυτελή γιοτ

Στη σύλληψη ενός Σύρου με σουηδικό διαβατήριο προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς ο 37χρονος είχε στήσει δίκτυο διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις γερμανικές αρχές και συνελήφθη μετά από πληροφορίες και έρευνα της ΕΥΠ.



Όπως διαπιστώθηκε ο συγκριμένος άντρας ήταν ο εγκέφαλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών από τα τουρκικά παραλία στα νησιά των Κυκλάδων, και κυρίως τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, με ταρίφα 8.000 έως 10.000 ευρώ ανά άτομο.



Κατά τη διάρκεια των μεταφορών προκειμένου να μην κινήσει υποψίες, χρησιμοποιούσε πολυτελή σκάφη. Οι μετανάστες κρύβονταν στις καμπίνες, ενώ στο κατάστρωμα διοργάνωναν πάρτι για κάλυψη, στα οποία μετείχαν κατά κανόνα γυναίκες που πληρώνονταν για το σκοπό αυτό.



Σύμφωνα με τις Αρχές, διέμενε σε πολυτελή βίλα στα νότια προάστια της Αθήνας και ζούσε πολυτελή ζωή, με ακριβά αυτοκίνητα, ρούχα επώνυμων σχεδιαστών και έντονη νυχτερινή δραστηριότητα.





Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού



Την 01/11/2025 στελέχη της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) και του γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, συνέλαβαν έναν αλλοδαπό υπήκοο Συρίας με σουηδικό διαβατήριο για τον οποίο είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως και αναζητούταν. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατ΄ οίκον έρευνα από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, όπου κατασχέθηκαν μέσα αποθήκευσης δεδομένων.

Ο ανωτέρω αλλοδαπός εμπλέκεται στην οργάνωση παράνομων μεταφορών μεταναστών από τις τουρκικές ακτές σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου και ακολούθως στην μεταφορά αυτών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελώντας μάλιστα αρχηγικό μέλος του εν λόγω κυκλώματος. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών/ Τμήμα Εκτέλεσης Ποινών, όπου κρίθηκε προφυλακιστέος.



Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε κατόπιν επιστάμενων ερευνών, υπό το συντονισμό της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε στενή συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). Η Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ. σε συνεργασία με την Ε.Υ.Π. και την Λιμενική Αρχή Πειραιά, αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη συμμετοχή και έτερων ατόμων στην εν λόγω υπόθεση, όπως επίσης και την συνεργασία με μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.